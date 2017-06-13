Kocaoğlu: Kentsel dönüşüm artık zaruret

Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki iftar buluşmasında muhtarlar ve meclis üyelerini ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, deprem tehdidine karşı en önemli korunma yönteminin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel iftar buluşmasında bu kez kentin kuzey aksı muhtarları ve aileleri ile eski ve yeni dönem meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen iftar yemeğine 2 bini aşkın davetli katıldı.



Yemeğin ardından konuklara seslenen Başkan Kocaoğlu, Ramazan ayının tüm Türkiye'ye ve dünyaya barış, mutluluk getirmesini diledi. Günün sıcak gelişmesi deprem konusuna da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı, "Bu deprem, sağlıklı koşullarda yaşamanın ve kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı" diye konuştu.



Hem yerel yönetim, hem de merkezi yönetimin kentsel dönüşümün artık bir zaruret olduğunun bilincinde olduğunu dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu şunları kaydetti:



"Muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve ilçe belediye başkanlarımız; kentsel dönüşümün hızlanması ve bir an önce tamamlanması için hep birlikte elimizden gelen her türlü çabayı göstermeliyiz. Bir yandan bizim yaptığımız gibi yüzde 100 uzlaşıyla bir seferberlik başlatarak, bir yandan ilçe belediyelerin planlamalarıyla teşvik ederek, vatandaşlarımızı ikna ederek hep birlikte bu problemi çözmek zorundayız. Sağlıksız konutlardan kurtulmanın tek yolu kentsel dönüşümdür."





Bir olalım, kol kola girelim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, konuşmasının sonunda bir kez daha ülkenin birlik ve beraberlik ihtiyacına vurgu yaparak, "Çare bizlerde. Çare 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşında. Birlik olup, aramızdaki ufak tefek ayrılıkları kenara bırakıp, ülkemiz ve çocuklarımızın geleceği için kol kola girerek, kenetlenerek bu belalardan kurtulmamız gerek" diye konuştu.