Kocaoğlu: Körfez geçişini siyasi malzeme yapmayın

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Meslek Odalarının İzmir Körfez Geçiş Projesi karşısında açtığı davada mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına AK Partili Haspolat'ın eleştirilerine yanıt veren Başkan Kocaoğlu, "Bir milletvekili arkadaşımız da 'inşallah danışıklı dövüş değildir' diye bir laf etmiş. Ağzımda tüy bitti. Bunu siyasi malzeme yapmayın. Bende danışıklı dövüş yok" dedi

Şefika Bal- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda AK Partili Meclis Üyesi Çağlar Haspolat, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, EGEÇEP ve Doğa Derneği'nin İzmir Körfez Geçiş Projesi karşısında açtığı davada mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Partili Haspolat, "35 projeden biri olan Körfez Geçişi mahkeme kararıyla ÇED raporuna olumsuz görüş verildi. Bilirkişi raporunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Master Planı'nda olmamasından dolayı olduğu belirtiliyor. İzmir'in ufuk çizgisini bozuyormuş. Ufku olmayan insanlar kentin o ufuk çizgisini nasıl görecek?" dedi.

AK Partili Haspolat'ın açıklamalarına ilişkin konuşan Başkan Kocaoğlu, ise geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın kendisine yönelik 'İnşallah danışıklı dövüş değildir' ifadelerini hatırlatarak "Ulaşım Master Planı ile alakası yok, çarpıtmayalım. Bir milletvekili arkadaşımız da 'inşallah danışıklı dövüş değildir' diye bir laf etmiş. Ağzımda tüy bitti, bunu siyasi malzeme yapmayın. Bende danışıklı dövüş yok" şeklinde konuştu.

Merkezi hükümetin eli de kolu da benden uzun

Mahkemede avukatlarınız var. Siz de müdahil olabilirdiniz. İzmir için önemli bir proje sözlerini kaydeden Haspolat'a cevap veren Başkan Kocaoğlu,"Siz bizim yargıya giden hangi problemimize müdahil oldunuz" diye konuştu. Haspolat da "Katı atık tesisine müdahil olacağız. Makine mühendisleri odası her şeye itiraz ediyor. Bütün projelere karşı geliyor. Katı atık tesisi için itirazı da onlar yaptı" dedi. Kocaoğlu, "Meslek odalarının açtığı davalardan en çok muzdarip olan benim. Büyükşehir Belediyesi ve başkanı konuyu tüp geçitin yapılmasını destekliyorum diye beyanat veriyor. Bana Büyükşehir Belediyesi'nin işini tarif etmeyeceksiniz. 8 ay sonra seçim var seçime girer gelir buraya oturursunuz. Ondan sonra yaparsınız. Ben 15 senedir mahkemelerde uğraşıyorum. Kamu ihale kurumu var. Merkezi hükümetin eli de kolu da benden uzun. Yetkileri benden fazla ben oraya müdahil olsam ne olacak olmasam ne olacak. Ben bugüne kadar duruşumu belirttim. Bilimsel çalışma yaptırdım. Master planımızda yoksa karayollarının ulaşım master planına girer. Ulaşım Master Planı'nda olmayan bir şeyi bahane ederek bu tür işlere kalkmayalım. Herkes işine baksın herkes görevini yapsın" ifadelerini kullandı.

Çevreci iseler buyursunlar

Haspolat, meslek odalarına yönelik olarak "Çevreci iseler buyursunlar Bornova'nın göbeğinde 1960'lardan önce yapılmış iki çimento fabrikası var. Şehri kirli gösteriyor, havasını bozuyorlar. İnsanları kanser ediyor. Hep beraber onların İzmir'in dışına çıkarmasını birlikte yapalım. Çünkü otogara 100 metre mesafede. Hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değil. Onların şehir dışına çıkarılması gerekiyor" dedi. Bu arada söze giren Kocaoğlu, "Gerekiyor değil. Çevre Bakanlığı'nın bu konuda karar alması ve uygulaması gerekiyor" dedi.