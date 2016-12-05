Kocaoğlu, koyun-koç projesinin başarısını yerinde gördü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, köy ziyaretlerine devam etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, her yıl yaptığı köy ziyaretlerine devam ediyor. Bergama'nın köylerini ziyaret eden Kocaoğlu, daha önce yapılan koyun ve koç dağıtımından yararlanan bir ailenin de ağılına uğradı ve projeyi denetledi.



Köy ziyaretlerine devam eden Kocaoğlu'na bu kez CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de eşlik etti. Gittiği köylerde vatandaşların sorunlarını dinleyen Kocaoğlu, Bakırçay şantiyesinin de devreye girmesi ile bölgedeki yatırımların artık daha hızlı bir şekilde yapılacağını vurguladı.



Kocaoğlu yaptığı konuşmada, “Yerelde kalkınmayı gerçekleştirmek üzere yürüttüğümüz kırsal destek çalışmalarını bıkmadan, usanmadan ve inatla sürdüreceğiz” dedi.



Büyükşehir'in daha önce yaptığı koyun ve koç dağıtımından yararlanan bir kişinin de ağılını ziyaret eden Kocaoğlu, projenin başarısını yerinde gördü. Yardımdan yararlanan Elif Gökçe, bu sayede şimdiden küçük bir sürüye sahip olduklarını vurguladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bozköy'de ise köy kooperatifinin kurmayı planladığı zeytinyağı işleme tesisi inşaatına destek verilmesi talebini değerlendireceklerini söyledi.

