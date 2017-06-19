Kocaoğlu Londra'da 'İzmir Modeli'ni anlatacak

Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu IFC ile ünlü İngiliz dergisi The Economist'in birlikte düzenlediği Bağımsız Kentler Konferansı için ay sonunda Londra'ya davet edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in başarılı finans dengesi ile yerel kalkınma ve çevre projelerini anlatacak

Dünyaca ünlü derecelendirme kuruluşları Moddy's ve Fitch'in ulusal kredi notunu "yatırım yapılabilir seviyesinin en üst basamağı" olan AAA'ya çıkardığı İzmir, uluslararası popülaritesini de giderek artırmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ay sonunda Londra'da yapılacak Bağımsız Kentler Konferansı'na (Cities Unbound) konuşmacı olarak davet edildi.



Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu IFC ile ünlü İngiliz dergisi The Economist'in birlikte düzenlediği konferansta, kamuoyunda "İzmir Modeli" olarak bilinen yerel kalkınma ve çevre projeleri ile başarılı finans dengesini anlatması istenen Başkan Kocaoğlu, kent ile ilgili sorulara da yanıt verecek.



30 Haziran tarihinde The Crystal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Bağımsız Kentler Konferansı'na, aralarında dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ile altyapı, ulaşım, enerji, sürdürülebilirlik ve iletişim sektörlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 80 davetli katılacak.



