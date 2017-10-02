Kocaoğlu Mardinlilerle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Mardinliler Federasyonu'nu ziyaret etti

Kocaoğlu Mardinlilerle buluştu

Mardinliler Federasyonu Genel Başkanı Beşir Tunç'un evsahipliğinde gerçekleşen ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun da yer aldığı kahvaltıda Federasyon üyeleriyle sohbet eden Başkan Kocaoğlu, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar pek çok soruyu yanıtladı; proje ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

 

Etiketler; #izmir #aziz kocaoğlu
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