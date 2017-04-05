Kocaoğlu merkeze en uzak mahallelere gitti: Turist değilim, iş yapmaya geldim

İzmir'de ziyaretlerine devam eden Başkan Aziz Kocaoğlu , bu kez de Kiraz ilçesine gitti.



Turist değilim, iş yapmaya geldim



Kuzularını Başkan'a gösterdi



Öncelik sırasına göre

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu kez İzmir'in en uzak noktası olan Kiraz İlçesi'nin Umurlu mahallesine kadar gitti. Kocaoğlu'nun ziyaret ettiği mahalleler arasında Yağlar, Karaman, Yeniköy, Umurcalı, Olgunlar, Haliller, Karabulu da yer aldı.Halkla bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Kocaoğlu, yapılacaklar konusunda da bilgi verdi.Halkla toplantısında yasanın değiştiğini bu yüzden de ilçelerin de Büyükşehir'in hizmet alanına dahil edildiğini anlatan Kocaoğlu, bu yüzden başta alt yapı olmak üzere sorunları çözmek için 19 ilçede müdürlük oluşturduklarını ve sorunları hızlı bir şekilde çözmeye çalıştıklarını anlattı.Kendisinin de bu kapsamda ilçeleri gezdiğini ve sorunları yerinde tespit etmeye çalıştığını anlatan Kocaoğlu, “Alsancak’a veya Bornova’da yaptığın, uyguladığın kuralları Kiraz’ın Umurlu köyünde, Torbalı’nın Pamukyazı köyünde uygulayamazsın . Hiçbir kural hayatın gerçeğine uymuyorsa, o kural kitapta kalır, rafta kalır” şeklinde konuştu.Toplantıya katılan bir vatandaşın 'asfalt yüzü görmedik, şimdi asfalt yapacağım diyorsunuz' sözlerine de yanıt veren Kocaoğlu, turist olmadığını ve gezmeye de değil iş yapmaya geldiğini söyledi. Kocaoğlu, bütün samimiyetleriyle sorunları halletmeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.Olgunlar Mahallesi’nde vatandaşlar adına konuşan Ali Tay, “Böyle bir başkan bir daha yönetime gelmez. Fidanı gördük, koyun-keçiyi gördük. O bizim elimiz biraz rahatlasın, çoluğumuza çocuğumuza ekmek götürelim diye istediğimiz her türlü şeyi köyümüze getirdi. Ben bu sene ilk kez Başkanımın dağıttığı zeytinden yedim, onu sattım” şeklinde konuştu.Aynı mahallede yaşayan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koyun-keçi desteğinden yararlanan bir aile de Başkan Kocaoğlu’nun yolunu keserek doğan kuzuları gösterdi. Civciv ve Çiçek adı verilen sevimli kuzulara evin minik oğlu İlker’in baktığı öğrenildi.“Ova yolları projesiyle” üreticilerin tarla ve bahçelerine ulaşımını kolaylaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni sezona hızlı girdi. Kentin kuzeyinde Bergama, güneyinde ise Bayındır Şantiyesi’ni kuran İzmir’in yerel yönetimi, asfalt üretimini saatte 160 tondan 740 tona çıkardı. Böylece kırsaldaki ihtiyaçlara hızlı ve anında müdahale edebilme şansı doğdu. Kiraz’a yapılan yol yapım çalışmalarını inceleyen Başkan Kocaoğlu, hizmetlerin ihtiyaç ve öncelik sırasına göre gerçekleştirileceğini bildirdi.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kiraz’da yapımına başladığı ilk çalışmalar ise şöyle:-Mersindere Barajı’na kadar yolun alt yapı çalışmalarının yapılması ve bu güzergaha 14 km.’lik sıcak asfalt dökümünün gerçekleştirilmesi.-Karaman, Yağlar, Kemer mahallerini Şemsiler mahallesine bağlayan ve Beydağ’a geçişi sağlayan köy grup yollarına yaklaşık 5 km’lik sıcak asfalt yapımı.-Karabulu mahallesinde 5 bin metrekarelik kilit parke çalışması.-Sarıkaya mahallesinde 2 bin metrekarelik kilit parke yapımı.