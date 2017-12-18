Kocaoğlu: Mülteci konusu sadece Türkiye'ye havale edilmemeli

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger Vinals, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti. Büyükelçi’nin kente ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Kocaoğlu, "Mülteciler konusunun sadece Türkiye’ye havale edilerek üstesinden gelinemeyeceği herkesin bildiği bir realite” diye konuştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger Vinals’ı makamında ağırladı. İzmir ve çevresini turist olarak gezme fırsatı bulduğunu dile getiren Büyükelçi Vinals, “Kenti çok beğendim. Bir yıl gibi bir süredir Türkiye’de bulunuyorum ve birçok bölgede iş birliği faaliyetleri yürütmekten son derece mutluyum” dedi. Başkan Aziz Kocaoğlu, tarih boyunca bir ticaret kenti olan İzmir'in aynı zamanda petrokimyadan çelik ve tekstile kadar geniş ölçekli bir sanayiye sahip olduğunu hatırlatarak "Belediye olarak hedefimiz, kentin dinamikleriyle birlikte kenti daha hızlı kalkındırmak.. Bu çalışmaları yaparken çevre konusundaki hassasiyetimizden taviz vermiyoruz” dedi.





Başkan açık konuştu



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, mülteci sorununa yönelik yardımlar hakkında bilgi almak isteyen Büyükelçi Christian Berger Vinals’a şunları söyledi:



“Mülteciler sorunu, ülkemizin önemli bir problemi. Mülteciler Türkiye’yi bir geçiş noktası olarak kullanıyor ve hedefleri Avrupa’ya gitmek, hayatını orda sürdürmek. Bunun için de ölümü göze alıyorlar. Belediye olarak sosyal yardımlarla çeşitli destekleri veriyoruz. Asıl destekleri ise devlet ve valilik veriyor. Biz bize düşen görevi üstleniyoruz. Ölümü göze almış insanın yapamayacağı bir şey yok. Mülteciler Türkiye’de, hiç bir ülkede olmadığı kadar rahat yaşıyorlar ve destekleniyorlar. Biz insani yardımlarımızı sürdürerek onların hayata tutunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ancak bu sorununun sadece Türkiye’ye havale edilerek üstesinden gelinemeyeceği herkesin bildiği bir realite."



