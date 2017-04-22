Kocaoğlu mutluluğun formülünü açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , 22. İzmir Kitap Fuarı'nda İzmirli kitapseverlerle bir araya geldi. Ülkenin zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Kocaoğlu Başkan Aziz Kocaoğlu, "Herkese en sıkıntılı, en umutsuz günlerinde kitap okumayı öneriyorum" diye konuştu.

Yeni fuarlar geliyor

Fuara ilgi büyük

Fuarı düzenleyen TÜYAP'ın Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise İzmir'in önemli bir fuar kenti haline geldiğini belirterek, yeni ihtisas fuarlarının müjdesini verdi.TÜYAP tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile hazırlanan 22. İzmir Kitap Fuarı, Kültürpark Fuar Alanı'nda açıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kitap Fuarı'nın İzmir'le özdeşleşen çok önemli bir etkinlik olduğunu belirterek şunları kaydetti:"Hep birlikte zor günlerden geçiyoruz. Böyle zamanlarda dertlerden kurtulmanın, kendinizi motive etmenin, mücadele azminizi artırmanın iki yolu var: Biri kitap okumak, diğeri çok çalışmak. Ben 13 senedir böyle yapıyorum. Herkese en sıkıntılı, en umutsuz günlerinde kitap okumayı öneriyorum."TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık şirketi İZFAŞ'la çok iyi bir diyalog ve uyum içinde çalıştıklarını vurgulayarak, bu sayede önemli ihtisas fuarlarını da İzmir'e taşımaya başladıklarını söyledi. Geçtiğimiz haftalarda Fuar İzmir'de düzenlenen "İzwood - 2017 İzmir Ağaç İşleme Makineleri Fuarı"nın çok başarılı geçtiğine dikkat çeken Ersözlü, "Katılımcı firmalar çok memnun ayrıldı. Getirdikleri makinelerin tamamı satıldı. Firmaların fuardan mutlu ayrılmaları bizleri fazlasıyla sevindirdi. Önümüzdeki günlerde İzmir'de yaptığımız ihtisas fuarlarının sayısını artırmak ve yeni fuarlar düzenlemek için İZFAŞ yönetimiyle görüşmelerimiz sürüyor. İzmir en önemli fuar kentlerinden biri. Büyükşeh ir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na, Fuar İzmir gibi çok güzel bir fuar merkezini kente kazandırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.Açılış töreninin ardından Başkan Aziz Kocaoğlu ve davetliler bu yılki onur konuğu şair Sina Akyol'la birlikte kısa bir fuar turu yaptı. 30 Nisan'a kadar açık kalacak fuar, bu yıl 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek ve yaklaşık 150 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak. İzmirliler ise daha ilk günden fuara büyük ilgi gösterdi.