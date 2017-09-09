Kocaoğlu'na büyük terbiyesizlik: Adam gibi durun!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında hayata geçirilen toplu taşıma sistemi İZBAN'ın Selçuk hattının dünkü açılış töreni sırasında gergin anlar yaşandı. Başbakan Binali Yıldırım'dan önce kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun konuşması sırasında sloganlar yükseldi. Kocaoğlu, "Bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Ayıptır, ayıptır, bu yaptığınız kırkı geçti. Ben sizlerin oylarıyla, yüzde 56 oy almış belediye başkanınızım. Adam gibi durmaya çağırıyorum" dedi

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması öncesinde kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aleyhine sloganlar atılması ve 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarının yükselmesi üzerine sitemde bulunarak töreni terk etti.



Aziz Kocaoğlu, sözlerine "Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, milletvekillerim, belediye başkanlarım, STK'larımızın değerli başkanları, sevgili Selçuklular, sevgili İzmirliler hepinizi selamlıyorum. Evet, 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum andan itibaren..." sözleriyle başladı.



Alandan sloganlar yükselince bir süre duraklayan Kocaoğlu şöyle devam etti:

"Değerli arkadaşlar, dinlerseniz sözümü kısa kesip ineceğim. Bu projenin fikir babası da, uygulayıcısı da Sayın Başbakanımız burada, bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Bunu böyle bilin, Sayın Başbakan'a sorun. Ayıptır, ayıptır, bu yaptığınız 40’ı geçti. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıyım. Ben sizlerin oylarıyla, yüzde 56 oy almış belediye başkanınızım. Siz nezaket kuralları içinde beni dinlemek zorundasınız. Bu proje Sayın Başbakanımız kadar benim projemdir. Buna göre davranılması ve adam gibi durulması gerekmektedir. Adam gibi durmaya çağırıyorum, adam gibi durun, hepinizi saygıyla selamlıyorum”



Başkan Kocaoğlu, konuşmasının ardından töreni terk etti.





BAŞBAKAN YILDIRIM: AZİZ BAŞKAN'IN ŞEKERİ VAR



Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’de katıldığı törende Aziz Kocaoğlu'nun sloganlar sonrası sitem edip töreni terk etmesiyle ilgili, “Başkan niye sinirlendi anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Aziz Başkan’ın şekeri var. Birden şekeri çıktı vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun” dedi.





'MİLLETE LÜTUF GİBİ GÖSTERMEYE HAKKI YOK'



İZBAN’a ilişkin anlamsız bir münakaşa yapıldığını kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, “İZBAN senin mi benim mi? İZBAN İzmir’in sevgili İzmirlilerin. 2003’te AK Parti tek başına iş başına geldiğinde İzmir’den başlanan Aliağa’dan Cumaovası’na demiryolu yapım işi ortalıkta sahipsiz kalmış. Elektrik telleri çalınmış, rayları çalınmış. Şehrin kuzeyinden güneyine bir harabe. AK Parti iktidara geldi. İzmir’de CHP iş başında, ne yapacaktık? İzmir’i o haline mi bırakacaktık? Bizim bir ilkemiz var. O ilke nedir? Siyasette hizmet olmaz. Hizmet millet içindir, vatandaş içindir. Siyasetiniz farklı diye vatandaşı hizmetten mahrum edemezsiniz. Belediye de hükümet de sizin çalışarak, dişinizden tırnağınızdan artırdığınız vergilerle bu işi yapıyor. Hiç kimsenin yaptığı işi millete lütuf gibi görmeye hakkı yoktur. 2004’de ‘Burayı yapalım’ dedim başkana. Sen istasyonları yap, gerisini biz yapalım dedim. Bu projenin toplam maliyetini yüzde 70’i de TCDD bütçesiyle yapıldı. Ama ortaklık yüzde 50, 50. Biz hiç bu detaylara bakmayız. Kim yaparsa yapsın taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Bu olayı hiç yaşanmamış sayın, yok sayın keyfinize bakın” diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, bugüne kadar İZBAN'dan 482 milyon İzmirli'nin faydalandığını söyledi. Başbakan Yıldırım, Selçuk'a TOKİ için arsa tahsisini imzaladıklarını, yeni hastane de yapılacağını ve Antik KEnt içinde ekim ayında ihaleye çıkılacağını sözlerine ekledi.



Başbakan Yıldırım konuşmaların ardından toplu açılış kurdelesini kesti, ardından İzmir’in şehir içi toplu taşıma sistemi İZBAN’ın 26 kilometrelik Selçuk hattını hizmete açtı. Başbakan Yıldırım, Torbalı’da inmek üzere Selçuk’tan İZBAN’a binerek ilçeden ayrıldı.