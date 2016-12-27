Kocaoğlu: Narlıdere metrosunu A'dan Z'ye İzmir Büyükşehir yapacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Narlıdere Metrosu'nun yapımı için yılbaşından sonra ihaleye çıkacaklarını açıkladı. Projenin tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin güç ve imkanlarıyla yapılacağını belirten Başkan Kocaoğlu, kamuoyunda metroyu hükümet yapıyormuş gibi bir algı oluşturulmak istendiğini belirterek “Keşke yapsalar” diye konuştu

İzmir'de yayın yapan üç radyo kanalı Can Radyo, Romantik Türk ve Yıldız FM'in ortak yayınına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kent ve ülke gündemine ilişkin önem açıklamalar yaptı. Canlı yayında Gökhan Kafalı, Abdullah Polat ve Melih Bingöl'ün sorularını yanıtlayan Başkan Aziz Kocaoğlu, raylı sistem yatırımları açısından 2017 yılına da hızlı bir giriş yapacaklarını söyledi. Karşıyaka tramvayında test sürüşlerinin başladığını açıklayan Başkan Aziz Kocaoğlu, Bostanlı Köprüsü'ndeki inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla Alaybey'e kadar kesintisiz bir şekilde test seferlerinin gerçekleştirileceğini ve Karşıyaka Tramvayı'nın 2017 yılının başlarında hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.





Metroyu biz yapıyoruz



Kentte 11 km. olarak devraldıkları raylı sistemi 130 km'ye çıkardıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, Narlıdere metrosu için yılbaşından sonra yapım ihalesine çıkmayı planladıklarını söyledi. Son günlerde basına yansıyan bazı açıklamalarla “metro inşaatını sanki hükümet yapacakmış gibi” bir algı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çeken Başkan Aziz Kocaoğlu şunları kaydetti:



“Metroyu Hükümet yapıyormuş gibi bir algı var; keşke yapsalar! Narlıdere metrosu için yurt dışı kredi görüşmelerini gerçekleştirmiştik; yılbaşından sonra da yapım ihalesine çıkacağız. Kredimiz hazır, projemiz hazır. Merkezi hükümetten yasa gereği imza almak gerek. Biz bunun için 30 Eylül'de müracaat ettik. Sadece imza istiyoruz. Altyapı Genel Müdürlüğü’ne gidiyor, bekliyor. Kalkınma Bakanlığı’na gidiyor, bekliyor. Hazine Müsteşarlığı'ndan izin alınıyor, kredi alınıyor derken, süreç uzuyor. Burada olan ne? Herkesin gözü kapalı 'yapılsın' diyeceği bir proje. Büyükşehir Belediyesi projeyi yapmış, kendi kredi gücüyle parasını bulmuş. Hazine’den kefalet de istemiyor. Narlıdere metrosuna başlayacak. Buraya kadar geldiğimiz nokta, 1 yıllık serüven. Başka yerde 15 günde çıkar, sizde 1 senede çıkar. Eskiden bunu da alamıyorduk. Açık… Sallanıyordu, yuvarlanıyordu, geliyordu, gidiyordu. Başbakan'ın müdahalesiyle durum bu kadar kısaldı. Sayın Binali Yıldırım'ın Başbakan olmasıyla birlikte, İzmir’de bir şeyler değişti. Kalkınma Bakanlığı’na da, Altyapı Genel Müdürlüğü’ne de teşekkür ediyorum. Ama altını da çiziyorum: Narlıdere metrosunda bütün yatırımı A'dan Z'ye Büyükşehir Belediyesi yapacak. Bu proje Büyükşehir’in işidir.”



Başkan Kocaoğlu, Narlıdere Metrosu için Yüksek Planlama Kurulu’nda atılacak imzalara ilişkin haberlere de esprili bir gönderme yaparak, “Sayın Başbakan’ı gördüğümde gazete küpürlerini kendisine takdim edip ‘Hadi bakalım, parayı alalım’ diyeceğim” şeklinde konuştu.





Rol çalmak..



Başkan Aziz Kocaoğlu, “İZBAN grevinde AKP İl Başkanı Bülent Delican'ın bu sürece katkısı olmadı mı?" şeklindeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:



“Zararı oldu! Ben pazarlık ediyorum, sizinle; ortağım TCDD ile birlikte.. Sendikayla toplu iş pazarlığı yapıyorum. İl Başkanı’nın sabah kalkıp yanına bürokrat arkadaşı alıp sendikaya gitmesi, iki - üç verelim demesi.. Benim haberim yok, TCDD'nin haberi yok! Kendisi hükümetin temsilcisi değildir. İl başkanı, genel başkanın temsilcidir. İl Başkanı olarak bürokrasiye müdahale edemez. Böyle bir hakkı da yoktur. Bülent benim arkadaşım.. Onun penceresinden haklı, benim için külliyen yanlış, Hayata bakışımız farklı. Ben böyle bir şey olmaz, yetkililer çözer dedim. Nitekim de yetkililer çözdü. Bunlar yanlış şeyler.”



AKP’li İzmir milletvekillerinin “İZBAN grevini bitirdik” diyerek Bakan’la fotoğraf çektirmelerini de eleştiren Başkan Kocaoğlu, “Ben Ankara'ya gidiyorum; Bakanla, Genel Müdür'le görüşüyoruz. Toplu sözleşmeyi bitiriyoruz, Bakan Bey'in yanına gidiyoruz. Ben ve Bakan Bey sözleşmeyi şahit olarak imzalıyor; seferler yarın başlayacak diye mutlu son ilan ediyoruz. Arkasından bizim Necip Kalkan ağabeyimiz, Atilla Kaya, Hamza Dağ arkadaşımız, Kerem Ali Sürekli, Hüseyin Kocabıyık ‘sözleşmeyi bitirdik’ diye Bakan Bey'le fotoğraf çektiriyorlar. Ben onları Ankara'da ne Bakanlıkta, ne TCDD'de gördüm. Toplu sözleşmenin A'dan Z'ye pazarlığını yaptım. Ben bu kişileri orada görmedim. Bunlar bu fotoğrafı niye çektiriyorlar? Çektirsinler, benim için bir kıymeti yok. Hepsini de seviyorum. Necip Kalkan ile B ülent Delican, Narlıdere metrosunda yaptıkları işi, rol çalmayı aynı şekilde İZBAN grevinde de yaptılar. Ne yaptın İZBAN grevinde? Hiçbir şey yapamazsın. Ne para vermeye, ne konuşmaya, ne de masaya oturmaya yetkin var. Devlet apayrı bir şeydir. AKP'den, CHP'den, herkesten bağımsızdır. Biz hükümetle devleti karıştırıyoruz. Devlet bağımsız ordusuyla, mahkemeleriyle, yargı kurumlarıyla, cumhuriyet savcısı gibi kurumlarıyla tapu dairesi, nüfus idaresi gibi, MİT ile emniyeti ile devleti koruyan, vatandaşı koruyan kurumdur. TCDD bir devlet kurumudur. Siyasi partinin organı değildir. Hükümet ayrı, devlet ayrı şeydir. Bizde son dönemde karıştırılan en büyük şey budur” diye konuştu.





Sezar’ın hakkı Sezar’a



Bir belediye başkanının vatandaştan, hemşehrisinden korkarak, çekinerek dalkavukluk yaparak başkanlık yapamayacağını da söyleyen Başkan Kocaoğlu, “Vatandaşı sevecek, hakkını koruyacak, çalışacak, adil olacak ama adam gibi duracaksın. Sezar’ın hakkını Sezar’a vereceksin. Milletvekilimiz Nükhet Hotar, İZBAN’ın yapılmasında Sayın Cumhurbaşkanı ile beni iki dakika görüştürdü. İZBAN açılışlarında ben hep Nükhet Hotar’a teşekkür ediyorum. Ben küçülüyor muyum? Nükhet Hanım’ın emeği var, ona teşekkür ediyorum. İnsan gördüğü iyiliği anlatmakla, söylemekle, ona sahip çıkmakla küçülmez, büyür. Alışacağız” dedi.





Şeffaf ihaleler sayesinde kara geçtik



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, belirledikleri yol haritası çerçevesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, “Son bir haftada 3 ihaleye çıktık. Bunların yaklaşık maliyeti 650 milyon lira. Sırada 280 milyon Euro’luk metro ihalemiz var, asfalt ihalemiz ise 900 milyon lira” dedi.



İhalelerde benimsedikleri şeffaf yöntemin ekonomik anlamda yararını gördüklerini ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, “Metroya 95 tane çeker aldık. Yaklaşık maliyeti 180 milyon Euro’ydu. Bir Avrupa firması kullandığımız 35 çekere 93 milyon Euro verdi, bizse Çinli firmaya 35 milyon Euro’ya yaptırdık. Çinli firmalar kendi aralarında yarıştılar. Açık ve şeffaf yarışılabilir ihale yapmanın böyle bir avantajı var” diye konuştu





İzmir yatırımlarla büyüyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, 2004–2009 yılları arasında 2 milyar liralık yatırım yaptığının altını çizen Başkan Kocaoğlu, “2009 – 20014 yılları arasında 4.5 milyar liralık yatırım yaptık 2014–2016 yılları arasındaki 3 yıllık süreçte ise 5 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yatırımlar büyüme, bu yatırımlar çalışmak, kaynak yaratmak, bu yatırımlar kentin ihtiyaçlarını tespit etmek demek” şeklinde konuştu.





Üreticinin önünü açtık



Türkiye'de tarım alanında 12 senedir dikkat çekici proje üreten tek kurumun İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurgulayan Başkan Kocaoğlu, özellikle süt üreticilerine verdikleri desteğin sektörü hareketlendirdiğini ifade etti. Türkiye genelinde süt üretimi yüzde 80-100 oranında artarken, Küçük Menderes'te bu artışın yüzde 440'a ulaştığını hatırlatan Başkan Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



“İzmir’de üreticilere, tarım ve hayvancılıkla ilgili yerlere destek veriyoruz. Bir firma buraya gelip 80 milyon dolar yatırımla günde 1000 ton süt işleyecek tesisi kurduysa, bizim bugüne kadar yaptığımız süt teşviklerinin bunda etkisi büyüktür. Tire Süt Kooperatifi'nin süt ve yoğurdunun zincirlere girmesi, nitelikli ürün üretmesi ve üreticinin sütünün değerlendirilmesi için iyi bir pazar olması etkilidir. Bunlar Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ve desteğinde yapıldı. Süt üretimi Küçük Menderes'te 5 misli artınca, hammaddenin olduğu yere gelir, sanayini kurarsın. Yeni açılan fabrikada 850 kişi çalışacak. Biz yatırımı yapan firmaya, açılışta bulunan Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a sonsuz teşekkür ediyoruz. Tire'nin kalkınması demek ülkemizin kalkınması demek.”





Tarım ve tarihe destek sürecek



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilk defa yerelde kalkınma konusunda harekete geçtiğini ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, “Belediye sadece yol kanalizasyon yapan bir kurum değildir. Kentin yerelde kalkınmasından da sorumludur. Kentin kalkınması için ne yapması gerekiyorsa onu yapmak zorundadır. Biz sanayinin de, kültür sanatın da, hizmet sektörünün de kalkınması için çalışıyoruz” dedi.



Nerede ne lazımsa belediyenin çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Büyükşehir Belediyesi iki çalışmasını hiçbir şekilde durdurmayacak. Bunlardan birisi kırsal kesime verdiği destek. Diğeri ise tarihi bölge Konak- Agora- Kadifekale aksındaki yatırımlardır. Kırsal destekler ve tarihi destekler başlı başına kenti ayağa kaldıracak projelerdir” diye konuştu.