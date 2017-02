Kocaoğlu: Narlıdere metrosunu da yapacağız, sadece imza bekliyoruz

320 milyon liralık yatırım ve 95 yeni metro vagonuyla filosunu güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni araçların 55 adedini törenle teslim aldı. 2000 yılında 11 kilometrelik hat üzerinde ve 10 istasyonla hizmet vermeye başlayan İzmir raylı sistemi, 2020 yılına kadar 250 kilometrelik hat üzerinde, 120 istasyonda sefer yaparak tam 23 kat büyümüş olacak

Raylı sistemler altyapısını güçlendirmek için metro, tramvay ve İZBAN hatlarında çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihaleye çıktığı 95 yeni metro vagonunun 55'ini düzenlenen törenle teslim aldı. İzmir Metrosu'nun Halkapınar merkezindeki törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu, İzmir milletvekilleri Mustafa Balbay, Murat Bakan ve Ali Yiğit, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile meclis üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.





Hepsi kendi kaynaklarımızla..

Narlıdere metrosunu yapacağız, sadece imza bekliyoruz

Herkesin haberi var ama..

“Bu düzen, düzen değil”

İzmir çok veriyor, az kazanıyor

Körfez geçişine karşı değiliz ama çekincelerimiz var

İzmir’in 2020 hedefi büyük

Önce testten geçecek

17 yılda 4 kat büyüdü

İzmir Metrosu’nun göreve alındığı 2000 yılında 45 vagonu olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tamamı 2017 yılında hizmete girecek 95 yeni vagonla birlikte filodaki toplam araç sayısını 4 kat artırarak 182’ye yükselttiklerini açıkladı.Büyükşehir Belediyesi’nin 95 vagona ilişkin 390 milyon liralık yatırımı sadece kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, “Raylı sistem çok pahalı bir yatırım. Ama biz metro üreticilerini rekabete soktuk, adrese teslim ihale yapmadık, fiyatları aşağı çektik” diye konuştu.Toplu ulaşımda hizmet veren otobüs ve gemi filosunu da yenilediklerini kaydeden Aziz Kocaoğlu, 15 yolcu gemisinden 13’ünün geldiğini ve 3 yeni arabalı vapurun hizmete alındığını belirterek sadece körfez ulaşımının modernizasyonu için 550 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.İzmir’deki raylı sistem ağının hızla büyüdüğünü de sözlerine ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Şimdi metro vagonları için büyük bir yeraltı otoparkı, bir depolama alanı yapıyoruz. Bu alanın bedeli de 93 milyon lira.. Yeni vagonlarla sefer sıklığını artırabilmemiz için sinyalizasyon yenileme çalışmalarımız sürüyor. Bu da 23 milyon lira.. Bütün bunlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sadece kendi olanaklarıyla, tasarruf ettiği gelirleri ve kredibilitesinin yüksekliğinden dolayı aldığı kredilerle yapılıyor” dedi.Narlıdere metrosunda yapım ihalesine çıkabilmek için hazır olduklarını ifade eden Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:“Onu da kendi olanaklarımızla yapacağız. Uluslararası krediyle.. Ama bunun için Bakanlık onaylarına ihtiyacımız var. Kalkınma Bakanlığı’na müracaat ettik. Oradan Yüksek Planlama’ya gitti. Onlar imzaladı. Şimdi dosyamız Hazine’de.. Hazine sadece izin verecek; kefil olmayacak. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dış kredi kullanmak için Hazine kefaletine ihtiyacı yok. Performansı ve kredibilitesi yeterli.. Şimdi o onayı bekliyoruz. İmzalanır imzalanmaz Narlıdere metrosu için yapım ihalesine çıkacağız. Buca metrosunda proje çalışmalarımız sürüyor.”Gemilerin bağlanması için uzunca bir süredir Bostanlı Vapur İskelesi’nin yanındaki barınağı talep ettiklerini de hatırlatan Başkan Kocaoğlu, “En uygun yer orası. Üstelik şu anda atıl durumda.. Bu konudan Sayın Başbakan’ın da, Ulaştırma Bakanı’nın da, Tarım Bakanı’nın da, konuyla ilgili kim varsa herkesin haberi var. Umuyorum önümüzdeki günlerde bu tahsis sağlanır ve gemiler fırtınalı havalarda korunaklı bir şekilde muhafaza edilir. Bunu umuyor ve yetkililerden bekliyorum” şeklinde konuştu.Kent trafiğini rahatlatmak için ayrıca yeni yollar ve geçitler açmaya devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı, 2,5 kilometrelik iki tünelle Buca’yı Altındağ ve Bornova’ya, oradan da 2.2 kilometrelik viyadükle Otogar ve çevre yoluna bağlayacak önemli ulaşım yatırımı hakkında da bilgi verdi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, konuşmasında son dönemlerde yaşanan ve ülke gündemine damga vuran olaylara da değindi. Önceki gün Kanun Hükmünde Kararneme ile görevden almalara tepki gösteren Başkan Kocaoğlu, “Bu Türkiye’ye, ülkemize yakışmıyor. Konuşmayacaksın, susacaksın. Her şeyi ben biliyorum, her şeyi ben yapacağım, her şeye ben karar vereceğim demek; bu demokrasi değil! Bu Atatürk Cumhuriyeti değil!” dedi.Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sanat danışmanı da olan Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı’nın KHK ile görevden alınmasına da değinen Aziz Kocaoğlu, “Elinde orkestra çubuğuyla orkestra yönetmek dışında suçu ve günahı yok. Bu adam sanatçı. Bir sanatçı bütün özlük haklarını bir kararnameyle kaybediyor. Bu yol, yol değil! Bu düzen, düzen değil. Burada başka bir şey var” diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sanayici Ahmet Nazif Zorlu’nun İzmir ve İzmir sanayisi ile ilgili eleştirilerinin “eksik bilgilendirmeden” kaynaklandığını ve negatif propaganda için yapılmadığına inandığını ifade ederek şöyle konuştu:“Geçtiğimiz günlerde bir gazetemizde de yayınlanan rakamlar, İzmir’in ne olduğu ve nereden nereye geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu rakamlar herkese, ama özellikle İzmir için negatif konuşanlara en iyi cevaptır: 2016 yılında İzmir dışında Ege’deki tüm illerimiz, merkezi hükümetten, verdiği vergiden çok fazlasını geri almış. Örneğin son yıllarda İzmir’den daha hızlı büyüdüğü söylenen Denizli, merkezi hükümete 1.6 milyar lira vermiş, karşılığında 2.6 milyar lira kaynak almış. Manisa 2.2 milyar vermiş, 3.2 milyar lira kaynak almış. İzmir ise 52 milyar vergi verip karşılığında sadece 13 milyar lira kaynak almış. İldeki tüm devlet memurlarının maaşları da bu paranın içinde.. Böyle bir kente, bu insanlara böyle eleştiride bulunmak doğru mu? Hem vergiyi beyan edeceksin; vergi, devlet ve millet bilincin olacak; hem kaynakları çok sınırlı alacaksın.”Adalet ve Kalkınma Partisi’ne mensup bir milletvekilinin Körfez geçişi konusunda CHP’li belediyeleri “istemezükçüler” olarak tanımlamasıyla ilgili de konuşan Başkan Kocaoğlu, “Biz bu projeye karşı çıkmadık. Ancak körfez sirkülasyonuna engel olmasın dedik. Ayrıca her iki tarafta 1. derece doğal sitler var. Bunları yeraltından geçirin diye öneride bulunduk. Böylesine önemli bir konuda öneride bulunma hakkımız vardır ve her zaman olacaktır. Umuyorum bu proje gerçekleşir ve İzmir bir eser kazanır” dedi.Büyükşehir Belediyesi, İzmir Metrosu'nun araç filosunu geliştirmek amacıyla 95 yeni metro aracı için yaklaşık 320 milyon TL'lik (79 milyon 800 bin Euro) bir alım gerçekleştirdi. Çin’in CRRC Tanghsan firmasında üretilen tren setlerinden teslim alınan yeni metro araçlarının sayısı 55'e ulaştı.2000 yılında 11 kilometre hat üzerinde 10 istasyonla hizmet veren İzmir'deki raylı sistem, bugün 12 kat büyüyerek 130 kilometrede 55 istasyonla çalışıyor. 2017 yılında İzmir Metro ve İZBAN’ın yeni uzatma projeleri, monoray ve tramvay yatırımları ile İzmir’deki raylı sistem ağı bu yıl içinde 180 kilometreye ulaşacak ve 90 istasyonda hizmet verecek. 2020 yılına kadar ise 120 istasyonda 250 kilometrede sefer yapacak. Böylece raylı sistemler 23 kat büyümüş olacak. Narlıdere, Buca, Selçuk ve Bergama hatlarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.Yeni tren setleri, daha önce gelen trenler gibi yolculu seferlere başlamadan önce ayrıntılı testlerden geçecek. Trenler, statik ve dinamik kontrollerin ardından 11 ayrı teste tabi tutulacak, yolcusuz olarak 1000 kilometre test sürüşüne çıkarılacak. Tüm bu sürecin tamamlanmasının ardından İzmirlilerin hizmetine sunulacak.Her geçen gün genişleyen İzmir Metrosu 2000 yılında 45 vagonla hizmet verirken, 2011 - 2014 yılları arasında 42 vagon alınarak 87 araca ulaştı. Teslim alınan yeni araçlarla birlikte, İzmir Metrosu’ndaki vagon sayısı 142'ye ulaştı. Önümüzdeki aylarda yapımı tamamlanacak 40 aracın daha gelmesiyle, toplam vagon sayısı 182, her biri 5 vagondan oluşan tren seti sayısı ise 36’ya ulaşmış olacak. 2000 yılında 45 araçla hizmete başlayan İzmir Metro A.Ş filosu, böylece 17 yıl içinde 4 kat büyümüş olacak.