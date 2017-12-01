Kocaoğlu'nda müteahhitlere çağrı: Birleşerek kazanın

İzmir Büyükşehir Belediyesi, inşaat sektörünün önde gelen isimlerine, 21 Aralık'ta yapım ihalesine çıkılacak Uzundere 2. Etap ve Ege Mahallesi 1. Etap ile Meclis'ten ihale yetkisi alınan Örnekköy kentsel dönüşüm projelerini tanıttı. İzmirli müteahhitlere "Biz vatandaşlarımıza uzlaşarak, kentimizin dokusuna uygun bir model oluşturduk. Siz de birleşerek ihalelere girin, hem riski hem de kazancı paylaşın” çağrısı yapan Başkan Kocaoğlu, İzmir’in 2050 yılında nüfusunun 8 milyona yaklaşacağını ve toprak sıkıntısı çekilen kent merkezinde dönüşüm alanlarının bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü kentsel dönüşüm projeleri, inşaat sektörünün önde gelen isimlerine tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda Uzundere, Ege Mahallesi, Gaziemir Aktepe-Emrez, Bayraklı, Örnekköy, Ballıkuyu ve Güzeltepe’de yapılan çalışmalar anlatıldı. 21 Aralık'ta çıkılacak Uzundere 2. Etap ve Ege Mahallesi 1. Etap ihaleleri öncesinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, inşaat sektörünün öncü isimlerine ihalelere "birleşerek katılma" çağrısında bulundu. Başkan Kocaoğlu, “İnşaat sektöründe oyuncu olan, bu sektörden ekmeğini kazanan arkadaşlarımın aktif olmalarını öneririm. Biz ada ada ihaleye çıkıyoruz. Buradaki amaç, çok sayıda müttehittin ihaleye girmesi. Bölünebilecek kadar küçük adalara bölüyor, öyle ihaleye çıkıyoruz. Siz de birleşin ve riski de, kazancı da paylaşın" dedi.



Kentsel dönüşümde kooperatiflerin de büyük portföyü bulunduğunu hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu'nun çağrısı üzerine söz alan Ege Koop Başkanı Hüseyin Aslan, “Biz İzmir’in en zor yerlerinde, en zor projeleri gerçekleştirdik. İzmirli müttehitler bu işi örgütlenerek yapmak istiyorsa biz her zaman buradayız. Ege Koop'la işbirliği yapmak isterlerse, bu görevi üstleniriz. Biz bu iş için hazırız” şeklinde konuştu.



Ulvi bir görev

TOKİ projeleri kentsel dönüşüm değil!

Bu projelerin geleceği var

Uzundere, Ege Mahallesi ve Örnekköy

Bir belediye başkanının yaptığı işler arasında, vatandaşını sağlıksız yapıdan kurtarmak kadar güzel bir şeyin olmadığını söyleyen Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim kentsel dönüşümde beklediğimiz tek şey var; hemşehrilerimizi sağlıksız, depreme dayanıksız yapılardan çıkartıp sağlıklı konutlara götürmek, ortamını ve kenti güzelleştirmek.. Başka hiç bir beklentimiz, başka hiç bir kazancımız yoktur. Bundan ulvi bir görev olamaz. O yüzden yaptığımız projelerde ne kalıyorsa, orada yaşayan insanlarımıza veriyoruz. Biz bu model için uzun süre çalıştık. İstanbul’daki, Ankara’daki örnekleri inceledik. Vatandaşla yükleniciyi karşı karşıya getirdiğimizde işin çözülemediğini gördük. Ve kendi düşünce yapımıza göre, kendi hazinemize göre, İzmir dokusuna uygun bir model oluşturduk. Bu modelde şimdilik 7 bölge var. Burada esas olan, yüzde 100 uzlaşma ile tapuların belediyeye alınması. Vatandaşın belediye ile muhatap olması. Belediyenin onun hakkını koruması.. İhaleye belediyenin çıkması ve yüklenicinin de sadece belediye ile muhatap olması.”Kentsel dönüşümde "çevresiyle beraber dönüştürülecek" alanların söz konusu olduğunu kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Maalesef bizde bu işin tarifi henüz oturmadı. Herkes kendi kafasına göre kentsel dönüşüm yaptığını söylüyor. 6306 sayılı yasayla bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde bir kentsel dönüşüm yapılmamıştır. Bina yenilemesi yapılmıştır, bu kentsel dönüşüm değildir. Yine Çevre Bakanlığımızın sık sık uyguladığı bir model vardır; TOKİ ile birlikte bir araziye imar hakkı verip, bunu ihaleye çıkartıp, müteahhitte vererek yapılan konutlar.. Şu anda Uzundere’nin yanında 540 hektarlık alandaki 101 hektarda başlayan çalışmalar buna bir örnek.. Ama onun da kentsel dönüşümle uzaktan yakından alakası yok. Uzundere konutlarının arkasındaki 900 dönüm imarıyla TOKİ’ye devredilen alanda yapılanın da kentsel dönüşümle alakası yoktur. Kentsel dönüşüm, çarpık yapılaşmanın olduğu, sosyal donatı alanlarının bulunmadığı, insanların sağlıksız konutlarda yaşadığı yerlerde; o bölgenin bütüncül planlamasını yaparak, yeni yollarıyla, bulvarıyla, yeşil alanlarıyla, eğitim alanlarıyla, ibadet alanlarıyla, otoparklarıyla bir kent yaratmak için yapılan çalışmalardır. Gerisi, inşaat yapmak bina yenilemektir" dedi.İzmir’in 2050 yılında nüfusunun 8 milyona yaklaşacağını ve bu nüfusa sağlıklı konut üretilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir’in topografyasına da dikkat çekerek kentsel dönüşüm alanlarının bu iş için bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:“İzmir kent merkezinde bu nüfusa konut üretilecek, dönüşüm alanlarının dışında başka arazi yok. İzmir’de toprak sıkıntısı var. Dönüşüm bölgeleri şu anda daha düşük değerde. Buraya girecek arkadaşların uzun dönemli düşünmesi gerekir. Birinci etaplar bittiğinde, ikinci etaptan itibaren mutlaka konutlar değerini bulacak. Yerin yaşanabilir olması ve değerin artmasıyla yüklenicinin kazancı da giderek artacak. Bugün Alsancak, Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı ve Yeşilyurt gibi sıkışık alanlarda oturan arkadaşlar, sosyal alanı yüksek bu yerlere taşınacak; bu da kısa zamanda gerçekleşecek. O yüzden inşaat sektöründe oyuncu olan, bu sektörden ekmeğini kazanan arkadaşlarımın kentsel dönüşüm projelerimizde aktif olmalarını öneririm.”İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Aralık'ta Uzundere 2. Etap ile Ege Mahallesi 1. Etap yapım ihalelerine çıkacak.Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ikinci etabı için, 2 imar adasında 67.353.10 metrekare inşaat alanlı 12 blokta, 422 konut ve 40 iş yeri olmak üzere toplam 462 bağımsız birim bulunuyor.Ege Mahallesi'nde ise 1. Etap ihale kapsamında firmalar, toplam 9 bin 319 metrekare alandaki adada ticaret, ofis, konut bloğu ile 2 adet konut B bloğu için teklif verecek. Bölgede 572 yapıda toplam 809 birim dönüştürülecek.İzmir Büyükşehir Belediyesi, tıpkı Uzundere'de ve Ege Mahallesi’nde olduğu gibi, Karşıyaka Örnekköy Mahallesi’nde de hak sahipleriyle anlaşma sağlayarak “Anahtar Teslimi İnşaat Yapım İhalesi” için Meclis'ten yetki aldı. Toplam 18 hektarlık alanın dönüşümünün ilk ayağı için bölgedeki uzlaşmalar tamamlandı. 2 yıl gibi kısa bir süre içinde alan genelinde yüzde 93 oranında uzlaşma sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde duyurulması planlanan ihale sürecinin ardından hızlı bir şekilde konutları yaparak sahiplerine teslim edecek. Örnekköy proje alanında toplam 3520 konut ve 338 adet işyeri inşa edilecek.