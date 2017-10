Kocaoğlu'ndan adaylığıyla ilgili ilginç açıklama: Sorunuz halledemezsem...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu'nun Konak Rotary ev sahipliğinde düzenlenmiş olduğu toplantıda adaylık sürecinden ulaşım yatırımlarına, son aylarda yaşanan grevlere kadar geniş bir yelpazede rotaryenlere bilgi verdi

AKP belediyelerinde grev yapmaya cesaret edemiyorlar

"Üçkuyular'dan bineceksin trafiğe takılmadan, Halkapınar'da ineceksin"

"Deniz ulaşımının artırılamayacağı bir gerçek"



Bu ülkede hayvandan korkanlar yasanın sıkıntısını çekiyor

Biz de emanete ihanet ediyorsak...

İZSU sorunları bitince, suyun sertliğini de düşüreceğiz

- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu'nun Konak Rotary Kulübü ev sahipliğinde düzenlediği toplantıda konuştu. Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı Lütfi Demir, Konak Rotary Kulübü Başkanı Levent Bilgili, Program Komitesi Başkanı Erdoğan Tözge ve 2440. Bölge Guvernörü Mecit İsce'nin de katıldığı toplantıda Rotary üyelerinin sorularına tek tek yanıtlayan Başkan Kocaoğlu, kent gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.Adaylık ile ilgili kesin kararını yerel seçimlerden 6 ay önce yapacağı basın toplantısıyla açıklayacağının sinyalini veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şehrin belli yerlerindeki çöp sorunlarına çözüm üretemezsem ancak o zaman adaylığımı koyarım diye belirterek, çöp sorununu ortadan kaldıracağını kaydetti.Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu'nun Konak Rotary ev sahipliğinde düzenlenmiş olduğu toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Biz 13.5 yıldır aklın ve bilimin rehberliğinde katılımcı yönetim anlayışı ile projeleri tartışarak gerçekleştirmeye karar vermeye ve her aşamasında hemşerilerle paylaşmaya birlikte sahiplenerek hayata geçirmeye çalışıyoruz Türkiye belediyeciliğine getirmiş olduğunu yeni bakış var" dedi.Kocaoğlu sözlerine son aylarda yaşanan grevlerle ilgili devam etti "Eskiden ulaşımda grev yoktu uzlaşı ve yüksek hakemle sözleşmeleri bitiriyorduk. Kimse AKP belediyelerinde grev yapmaya cesaret edemiyor. Sendikalar limon gibi sararmış durumda olduğu için grev olmaması için ben sonuna kadar pazarlık ediyorum. Sonuna kadar tasarruflu parayı kullanmak durumundayım işçiye zaten yüksek ücret veriyoruz bunun üstüne grev yapacak çekeceksek hep beraber çekelim. Millet oy vermeyecekse vermez ama teslim olmayacağız. O zaman git evine yat belediye başkanlığı biraz farklı iştir imar isteyene ver ona ver" dedi.Kentin kalkınması ve refah düzeyinin artması merkezi yönetime bırakılırken İzmir olarak refah düzeyinin kalkınmasında belediyenin sorumlu olduğu ilkesiyle hareket ettiklerini kaydeden Kocaoğlu, "Biz kentin kalkınmasında bütün sektörlerde belediyenin sorunlu olduğunu ve öncülük yapıp kaynak ayırması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün planı ve yol haritasını buna göre belirledik. Her yaptığımız işi kentin kalkınmasına katkısı var" dedi.Tramvay ile ilgili soru üzerine de konuşan Kocaoğlu, tramvay hattının 2018 yılı başında açılacağını söyleyerek, "Üçkuyular'dan bineceksin, tıngır mıngır trafiğe takılmadan, Halkapınar'da ineceksin. Tramvay eski kentlerde tramvay ve altyapı yapmak son derece sıkıntılı. Evet yatırım esnasında hem belediye hem de vatandaş zorluk yaşıyor. Ama tramvay bitince İzmir'in kurtuluşu olacak. Biz tramvay güzergahında tereddütler yaşadık işimiz zordu. Bir kente toplu taşımayı artırmamız gerekiyor kullanımını artırmalıyız bunu yapabilmemiz için daha konforlu ve hızlı bir araç ile vatandaşın önüne koymalıyız tramvayı birlikte yaşayıp göreceğiz. Trafik sıkıntısı getirmeyecek sadece kent merkezinde Şair Eşref bulvarında trafikle örtüşüyor diğer kısımlarda kendine ayrılmış yol var. Vatandaş şehir merkezine gelecek ise raylı sistemi ya da toşlu taşımayı kullanacak. Raylı sistemden sonra vatandaş 7 TL'ye tüm gün aracını park edemeyecek. Raylın sistemden sonra otopark için 25tl verecek" diye konuştu.Deniz ulaşımının artırılması ile ilgili de bilgi veren Kocaoğlu, "Deniz ulaşımının artırmayı ben de düşünüyordum. 56 yaşında Belediye Başkanı oldum ama bugün anladım ki körfez ile boğaz ada ile yarım ada ulaşımı çok farklı. Mavişehir ve Karantina iskelesi olacak. Biz vapurların tamamını yeniledik. Kullananlar rahatını yaşıyor. Ne kadar çabalarsak çabalayalım deniz ulaşımını artıramayacağımız gerçektir. Güzelbahçe, Foça'da yatırımlar yaptık ama Karşıyaka, Konak, Göztepe, Üçkuyular ve Pasaport'taki gibi hiçbir yerde bu kadar verimli çalışmaz" diye konuştu.Mustafa Kemal sahil bulvarının köpek dışkılarından geçilmemesi sebebiyle halkın sorun yaşadığını ve sokakların köpeklerden geçilmediğini belirten vatandaşa ise Kocaoğlu şu cavabı verdi, Eskiden 'Bir hayvan bulursan bunu götür, hastaysa sağlığına kavuştur, sonra sahibine ulaşmaya çalış, teslim et' denirdi. Bizimkiler gördükleri sokak hayvanlarını al götür aşıla, tekrar getir, yerine bırak diye yorumlamışlar. Acilen ve ömürlerinin sonlarına kadar barınaklarda beslenmesi gerekir. Hayvandan korkmak doğal bir durumdur. Hayvandan korkanlar ise bu ülkede yasanın sıkıntısını yaşıyor. Temizlik konusuna gelince, temizlik görevlilerimiz ellerinden geleni yapıyorlar va yapacaklar' dedi.'Şehirde bir yapboz silsilesi ile hareket ediliyor, belki de bu şehir planlamasının eksikliğinden ya da kontrol eksikliğinden de kaynaklanıyor. Mesela Turizm İl Müdürlüğü' nün önünde tramvay hattı yapılıyor. Geçen gün asfalt döküldü, sonra kaldırıldı. Benzer sorun başka yerde yaşandı. Taşlar döküldü, sonra kaldırıldı. Bunlar bizim cebimizden çıkıyor. Emanete ihanet olmuyor mu?' diye soru yönelten vatandaşa cevap veren Kocaoğlu, 'Biz de emanete ihanet ediyorsak memleket battı!' diye cevap vererek, 'Biz o asfaltları bilerek döktük. 100 metrelik bir yeri kapsıyordu. Onun hesabı, kitabı olmaz. Sonra da kaldırdık. Çünkü İzmir Enternasyonal Fuarını açıyoruz. Trafiği rahatlatmak, vatandaşa kolaylık sağlamak gibi bir görevimiz de var. Bunun zararı olmaz. Velevki 13 km bir hat üzerinde böyle sorunlar yaşansa ve defalarca sökülse o zaman sorun diyebiliriz' dedi.İZSU çalışmalarını ve analizlerini yakından tanıdıklarını dile getirerek, İzmir'in su sertliği problemi yaşadığını, biraz daha hafifletilmesiyle herkesin çeşme suyunu daha rahat kullanabileceğini söyleyen vatandaşa cevap veren Kocaoğlu, 'Bu konu ile ilgili çalışma yapacaklarını belirterek, 'İZSU'nun temel sorunlarını aştıktan sonra sertlik derecesinin de düşürüleceğini söyleyerek, bölge bölge su arıtma sistemlerinin getirilebileceğini kaydetti.