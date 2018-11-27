Kocaoğlu'ndan AK Partili isme: Üzülüyorsan söyle gitmeyiz!

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütçe görüşmelerinde bir dizi eleştiri yönelten AK Parti'li Ali Kökoğuz'a cevap veren Başkan Aziz Kocaoğlu "Canımı sıkma benim, üzülüyorsan söyle gitmeyiz." dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütçe görüşmelerine AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz ile Başkan Aziz Kocaoğlu'nun tartışması damga vurdu. Yüzülebilir Körfez hedefini anımsatan AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz'a cevap veren Kocaoğlu "Canımı sıkma benim, üzülüyorsan söyle gitmeyiz. Sen istemiyorsan bırakmayız" diye konuştu.



İZSU'YA 2 MİLYAR 469 MİLYON TL BÜTÇE AYRILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Kurulu'nda, İZSU'nun 2019 Mali Yılı Performans Programı ve 2019 Mali Yılı Bütçe Taslağı ve ekleri görüşüldü. Toplantıda, İZSU'ya 2019 yılı için 2 milyar 469 milyon 352 bin lira bütçe ayrıldı.

Görüşmeler sırasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 'Yüzülebilir Körfez' hedefini hatırlatan Kökoğuz, "Siyasi ömrünüz yetmeyecek" dedi. Kocaoğlu, "Nasıl" diye sordu. Kökoğuz bunun üzerine, "Bırakacağım dediniz, bırakıyorsunuz ya" yanıtını verince, Başkan Kocaoğlu, "Canımı sıkma benim, üzülüyorsan söyle gitmeyiz. Sen istemiyorsan bırakmayız " dedi. Meclis oturumunda söz alan AK Partili Çağlar Haspolat ise, Aziz Kocaoğlu'na "Anketlerde birinci çıkmışsınız" dedi. Kocaoğlu, bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Anketlerde nasıl birinci çıkıyorum, anlatayım. Anketör gidiyor vatandaşa soruyor. 'Büyükşehir adayı olarak kimi görmek istersiniz' sorusuna geldiği zaman da, 'Aziz Kocaoğlu 1 Ekim tarihinde başkan adayı olmayacağını açıkladı. Bu bilgi ışığında büyükşehir adayı olarak kimi görmek istersiniz' diyor. Sorudan dolayı birinci çıkıyorum, yoksa beşinci olacağım."