Kocaoğlu'ndan Allianz'a 'Hoşgeldiniz' ziyareti

Türkiye'nin yükselen yıldızı İzmir, özel sektör yatırımlarının da cazibe merkezi haline geldi. Dünyanın en büyük sigorta ve varlık yönetimi şirketlerinden Allianz Grubu’nun Gaziemir'de inşa ettiği, 1100 çalışan kapasiteli kampüsün ilk ziyaretçisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu oldu. Çalışanlarının yüzde 70'i İzmir'den istihdam edilen yeni tesisi Başkan Kocaoğlu'na, Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui tanıttı

Yaşanabilir kent özellikleriyle son dönemde başta İstanbul olmak üzere önemli metropollerden eğitimli işgücü göçünün yaşandığı İzmir, İstanbul merkezli dev kuruluşların yeni yatırımları için cazibe merkezi olmaya başladı. Bu akımın ilk ve en güçlü örneği ise İzmir'e yatırım kararı alarak hayata geçiren dünyanın en büyük sigorta ve varlık yönetimi şirketlerinden Allianz Grubu oldu. İzmir’de inşa edilen Allianz Kampüs’te çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 1100 çalışan kapasitesine sahip Allianz Kampüs, 40 personeliyle test çalışmalarına başlarken, Gaziemir ilçesinde inşa edilen kampüsü, ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ziyaret etti. Kocaoğlu’na Allianz Kampüs’ü, Allianz Türkiye CEO’su Aylin Some rsan Coqui ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Turul gezdirdi.





770 kişi istihdam edilecek



Allianz Kampüs’e şu ana kadar 382 kişinin işe alındığını ve bunların yüzde 70’inin İzmir’den istihdam edildiğini dile getiren Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui "Halihazırda Allianz’da çalışan 211 kişiyse görevlerine yeni operasyon merkezinde devam etmek üzere İstanbul’dan İzmir’e taşınmaya başladı. Bu arkadaşların tamamı İzmir için gönüllü oldu. 2018 yıl sonuna kadar devam edecek yeni işe alımlarla birlikte İzmir'de toplam 770 kişi istihdam edilecek" diye konuştu.



Coqui, 2016 yılında aldıkları bölgesel yatırım kararı doğrultusunda, 2017 yılında Allianz Kampüs’ün inşasına başladıklarını belirterek şunları kaydetti:



"Müşterilerimizle yoğun çalışan operasyon takımımızın, İzmir gibi Türkiye’nin metropollerinden ve yaşaması en keyifli şehirlerinden birinde hizmet verecek olmasının servis kalitemize, dolayısıyla da müşteri memnuniyetine çok olumlu etkide bulunacağına inanıyoruz ve İzmir’de olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni kampüs yatırımıyla bölgenin ihtiyaç duyduğu istihdama da önemli bir katkı sağlıyoruz."





14 yıllık birikimin eseri



Yeni yatırımın İzmir'e, ülke ekonomisine ve Allianz Grubu'na hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise kentin sergilediği büyüme performansının tesadüf değil, atılan planlı adımların bir eseri olduğunu belirtti. Başkan Kocaoğlu, "14 yıldır İzmir'in kalkınması için çalışıyoruz. Tarımda, fuarcılıkta, sanayide büyümeyi tetikleyecek altyapıyı hazırladık. Kentin ulaşım imkanlarını geliştirdik. Çevre yatırımlarında, raylı sistemlerde Türkiye'nin lider kenti olduk. 2014 yılında İzmir, dünyanın en hızlı büyüyen ikinci metropolü seçildi. Şartlar uygun olduğunda da büyük yatırımcılar kentimizi tercih etmeye başladı. İzmir bundan sonra daha da yükselen ivmeyle kalkınmasını sürdürecek. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Yeni yatırım için kentimizi tercih eden ve istihdama katkı sağlayan Allia nz Grubu'na da 'İzmir'e hoş geldiniz' diyorum" şeklinde konuştu.