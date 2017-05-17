Kocaoğlu'ndan Bakanlığa sert yanıt: Buram buram siyaset kokuyor

İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) Başkanı Aziz Kocaoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın İZKUŞ’a yönelik eleştirileri ve ortaya attığı ‘hiçbir şey yapılmıyor’ iddialarına tek tek yanıt verdi

Aynı zamanda İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği (İZKUŞ) Başkanı da olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın “İZKUŞ değil 3 milyon, 3 kuruşluk harcama bile yapmamıştır. O nedenle protokolü feshederek alan yönetimini devralıyoruz” açıklamasına sert tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasının baştan sona yanlış ve yanıltıcı bilgilerle dolu olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kuş Cenneti’nde yapılan bunca işi görmezden gelip üstüne ‘hiçbir şey yapmadınız’ gibi ağır ithamlarda bulunmak, devlet ciddiyetiyle bağdaşan bir tavır değildir” şeklinde konuştu.



Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği’nde yaptıkları çalışmalara ilişkin şunları söyledi:





Haksız ve mesnetsiz..

“Sayın Bakanlık yetkililerinin beğenmediği İZKUŞ yönetimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de çok önemli desteğiyle, 2012 yılında, dünyanın en büyük yapay flamingo adasını kurmuştur. Sadece bu işin maliyeti 3 milyon liradır. Bugün adada yaklaşık 20 bin flamingo kuluçkaya yatmıştır. Homa Dalyanı’nın ekolojik sürdürülebilirliğini sağlamak için 1250 metrelik kanal açılmış, 2820 metrelik dalyan duvarı güçlendirilmiş, balıkların dalyana giriş-çıkış yapabilecekleri 1330 metre uzunluğunda alan oluşturulmuş ve toplam 10 bin metrekare büyüklüğünde adacıklar yapılmıştır. 2014 yılının Eylül ayında başlayan bu çalışmalar 2016 yılı Haziran ayına kadar devam etmiştir. Homa Dalyan yolu tahkimat ve düzenlemesi için harcanan para ise 12.6 milyon liradır. Ayrıca Kuş Cenneti içinde akülü araçların ve bisikletlerin rahatlıkla dolaşabilmesi için doğal malzemeyle yaklaşık 20 kilometrelik yol düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Bu için maliyeti de yaklaşık 3 milyon liradır. Alana yeni balıkçı barınakları yapılmış, 24 bisikletten oluşan bir BİSİM istasyonu kurulmuş, bölgenin yeşil dokusunun güçlendirilmesi için yüzlerce ağaç, binlerce çalı ve yer örtücü dikilmiştir. Sadece son 4 yıllık personel ve araç masrafı 3,5 milyon lirayı aşmıştır. Kuş Cenneti’ne tatlı su alımı, 3 katlı gözlem kulesinin yapımı, alana kamera sistemi kurulması, flamingo üreme adasının korunması amacıyla etrafının ahşap çit ile çevrilmesi, ziyaretçi merkezinin yenilenmesi, engelli tuvaletinin yapılması, Kuş Cenneti’nin tanıtımı için materayaller hazırlanması, yurt dışı fuar katılımları, 30 ilçeden öğrencilerin alana taşınarak bölgenin onlara tanıtılması ve Kuş Cenneti adına ulusal karikatür, fotosafari ve fotoğraf yarışmalarının yapılması, Bakanlık tarafından ‘bölgeye hak ettiği önemi vermiyor’ denilen İZKUŞ’un gerçekleştirdiği çalışmalardan bazılarıdır. Üstelik bütün bu çalışmalar, şeffaf bir şekilde Bakanlık ile paylaşılmış, yıllık faaliyet raporları düzenli olarak bildirilmiştir. 2017-2021 yılları arasında İZKUŞ tarafından yapılması planlanan projeler, Bakanlık tarafından dikkate bile alınmamıştır. İzmir Kuş Cenneti için yaptığımız harcamalar, minimum 26 milyon liradır. Dolayısıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın İZKUŞ’a yönelik eleştirileri ve ortaya attığı ‘hiçbir şey yapılmıyor’ iddiasına dayanarak alınan protokol feshi kararı, hiçbir şekilde kabul edilebilir bir karar değildir. Karar haksız, mesnetsiz ve buram buram siyaset kokan bir karardır. Bu tür haksızlıklara yıllardır yakından şahit olan İzmir kamuoyu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından alınan ‘fesih’ kararının ne anlama geldiğini de çok iyi bilmektedir.”İşte İZKUŞ ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuş Cenneti’nde yapılan önemli işler:Bölgeye tatlı su aktarımı : 800 bin TLYapay Flamingo Adası yapımı: 3 milyon TLHoma Dalyan yolu tahkimatı : 12 milyon 625 bin TLDoğal yol düzenlemesi : 2.7 milyon liraPersonel ve araç masrafı : 3 milyon 569 bin TLBisiklet İstasyonu : 351 bin TLTanıtım çalışmaları : 1 milyon TLHoma Dalyanı kanal çalışması: 3.2 milyon TL