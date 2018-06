Kocaoğlu'ndan Bayramda Barış Mesajı

Ramazan Bayramı için dilek ve temennilerde bulunan Aziz Kocaoğlu, bu bayramın barış getirmesini, insanların barışmasını dilediğini söyleyerek, 'Aramızdaki kırgınlıkların, küskünlüklerin bitirilmesini diliyorum. Türkiye'deki bütün sorunların bitmesi için, komşularımızla tekrar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği dış politika doğrultusunda yurtta sulh cihanda sulh şeklinde düzelmesini diliyorum' şeklinde konuştu

Gamze Geçer-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, meclis salonunda gerçekleşen törende belediye personelleri ve bürokratlarıyla bayramlaştı.Ramazan Bayramı için dilek ve temennilerde bulunan Aziz Kocaoğlu, 'Bu bayramın barış getirmesini, insanların barışmasını diliyorum. Aramızdaki kırgınlıkların, küskünlüklerin bitirilmesini diliyorum. Türkiye'deki bütün sorunların bitmesi için, komşularımızla tekrar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği dış politika doğrultusunda yurtta sulh cihanda sulh şeklinde düzelmesini diliyorum. Dünya devletleriyle ilişkilerimizin acil olarak düzelmesini diliyorum. Dış politikada sorunlarımızın güven tesis edilerek halledilmesini diliyorum. Ekonomiyi biz her zaman düzeltiriz. Türkiye çok zengin bir ülke. Dış politikamızda problem yaşamadığımız müddetçe Türkiye 5 yılda ayağa kalkar, 10 yılda dünyanın en saygın 8-10 ülkesi arasına gelir. Ben buna yürekten inanıyorum. Bunu başarmak zor değil. Norveç kadar nüfusu olan İzmir'de biz üçüncü borçlu belediyeden, herkesin kocaman bir köy dediği, negatif sıfatlar yüklemeye çalıştığı İzmir'de gözbebeğimiz deme noktasına geldiler. Demek ki biz hep birlikte doğru yolda yürüyoruz. Hep birlikte iyi şeyler yapıyoruz. Ulaşımda yaptıklarımız. 11 kilometreden çalışan 179 kilometreye, geçtiğimiz cumartesi temelini attığımız 7.2 kilometrelik 1 milyar ihale bedelliği Narlıdere metrosuna geldik. Onay çıktığı zaman 13 kilometrelik buca metrosuna, TCDD ile birlikte yapacağımız Aliağa-Bergama-Kınık İZBAN'a varıncaya kadar hepsini yaptığımızda 250 kilometreye çıkarmış oluyoruz. Nüfusa oranlarsanız böyle bir yatırım yok. Denize baktığınızda bütün vapurlar yenilendi. Bütün otobüsler yenilendi. Hem ekonomiyi büyütüyoruz hem hizmetleri arttırıyoruz. Her yıl İzmir gibi olsun sloganını içi boş olsun diye söylemiyoruz. 14 yıllık çabalarımız sonucunda evet Türkiye'de her yer İzmir gibi olsun diyoruz. Her yerin İzmir'i örnek alması gerektiğini söylüyoruz. Burası örnek bir kent. Bugüne kadar merkezi hükümetten alamadığız payları en kısa zamanda almak üzere ve hele hele böyle bir destek gördüğümüzde İzmir'in her sene ekonomik olarak katlanarak büyüyeceğinin de altını çizmek istiyorum. Bayramdan sonra bir seçim var. Seçimin de ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Bugün izmir tartışmasız ülkenin kalkınmasına en fazla katkı koyan metropol

Kocaoğlu, 'Bugün tartışmasız İzmir Türkiye'nin en önemli, en çok sıçrama yapan, ülkenin kalkınmasına en fazla katkı koyan bir il, metropol durumuna geldi. Bunu birlikte başardık. İzmirli hemşerilerimizin desteği, bize inanması, bizi motive etmesi çok önemli etki yaptı. Biz bugün en uzak köylerimizden kent merkezine kadar, ulaşımdan, tarımın kalkınmasına, çevre yatırımlarından, sanayinin büyümesine, hizmet sektörü ve turizmde Türkiye'nin en gözde kendi olmasına varıncaya kadar çok önemli işler başardık. Belediye başkanlığı sadece belediye kanununda yazılı hizmetleri yapmak değildir. Belediye başkanları, yerel yönetimler aynı zamanda kentinin kalkınmasından da sorumludur. Bunun adı yerelde kalkınmadır diye başlattığımız çalışmalar semeresini verdi. Bugün hem ülkemizde hem Avrupa'da hem de dünyada İzmir izleniyor. Tarımda yaptığı çalışmalar, kırsalın, hayvancılığın kalkınmasında izlediğimiz yol haritaları hem ülkemizde hem dünyada örnek alınıyor. Desteklediğimiz bir kooperatifin BM tarafından dünyada en iyi kırsal kalkınma modeli seçilmesi, yine desteklediğimiz kooperatifin yine BM tarafından en iyi kooperatif uygulaması seçilmesi bunların dünya ölçeğinde genel kabul gördüğünü gösteriyor. Bunu birlikte başardık. İzmir, ülke tarımından iki buçuk kat büyüdü. Sanayide yine aynı şey. OSB ölçeğinde çevre yatırımlarını hemen hemen tamamlamış, hizmeti, üretimi geliştiriyoruz. İzmir'in sıçrama yapacağı en önemli iki sektörden sürekli söz ediyoruz. Bunlar hizmet sektörü ve turizmdir. İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin hizmet sektörü ve turizmdeki potansiyeli çok ama çok büyüktür. Biz bunun çok az bir kısmını kullanıyoruz. İstihdam yaratabilmek ve ülkemizi kalkındırmak için bu iki sektörde ciddi sıçramalar yapmamız gerekiyor. Artık sanayi istihdam üretmiyor. Emek yoğun sektörlerin dışında sanayi tesislerine, fabrikalara robotlar giriyor. Maalesef işçiler işi bırakmak durumunda kalıyor. İstihdam verecek olan kaliteli hizmet sektörü ve turizmdir. Bunları çeşitlendirdiğimizde 12 aya yaydığımızda İzmir esas büyümesini, kalkınmasını, zenginleşmesini sağlayacaktır. Çocuğunun eğitiminde Türkiye'deki her ilden fazla önem veren hemşerilerimizin çocukları da bilgi üretmek üzere İzmir'e gelmeye başladılar' açıklamasında bulundu.