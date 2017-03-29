Kocaoğlu'ndan imar açıklaması: Kimsenin hakkını elinden almayız

Kemalpaşa’nın 8 mahallesini ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , imarla ilgili sorulara net yanıt verdi: “Kimsenin hakkını elinden almayız, verilen imarı düşürmeyiz. İmar çocuk oyuncağı ya da mikser gibi sürekli karıştırılacak bir şey değildir. 13 senedir bu işle oynamadım, oynamam da!”

Koyun-keçi ve arı sözü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kemalpaşa ve köylerini ziyaret etti. Çambel, Akalan, Sütçüler, Yenmiş, Ansızca, Kuyucak, Damlacık ve Ulucak’ta vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Kocaoğlu, Ulucak’taki yol yapım çalışmasını da yerinde inceledi. Yağmurların sona ermesiyle birlikte asfalt ve altyapı çalışmalarını hızlandıracaklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, Çambel’de de Orman Bakanlığı’ndan izin çıktığı takdirde “yamaç paraşütü” için gerekli desteği vereceklerini kaydetti.Ziyaretleri sırasında sıkça gündeme getirilen imar sorunuyla ilgili de konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Verilen imarı düşürmeyiz. 4 kat verildiyse ‘bunu 3 kat yapın’ ya da 100 metrekare alanınız varsa ‘bunun 90 metrekaresini kullanın’ demeyiz. Herkes kafasına göre imar yapamaz. İmar çocuk oyuncağı ya da mikser gibi sürekli karıştırılacak bir şey de değildir. 13 senedir bu işle oynamadım, oynamam da” dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kemalpaşa köylülerinin “koyun-keçi” ve “arıcılık desteği” taleplerini de olumlu karşıladı. Başkan Kocaoğlu, “Kim istiyorsa en kısa zamanda eğitimini yapacağız. Sonra da koyun-keçisini dağıtacağız. Aynı şekilde arıcılık eğitimi de verilecek. Ardında da arılı-arısız kovan ve malzeme dağıtımı yapılacak” şeklinde konuştu.