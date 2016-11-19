Kocaoğlu'ndan iş dünyasına: Sizi İzmir'e yatırım yapmaya çağırıyorum

20. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi İzmir'de toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, açılış konuşmasında “Hangi sektörde olursanız olun, sizi, en iyi ev sahipliği yapacak kente, İzmir'e yatırım yapmaya çağırıyorum. Burada yerelde kalkınmaya, katılımcı demokrasiye, akla ve bilime, akılcı finans yönetimine büyük önem veren farklı bir belediyecilik anlayışı var” dedi

Türkiye’de 24 federasyon, 186 yerel ve sektörel derneklere üye 24 bin iş insanını aynı çatı altında toplayan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) 20. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde İzmir’de düzenlendi. Zirveye TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes ile TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu da katıldı.

Kaya İzmir Thermal Otel'de düzenlenen zirvenin ikinci gününde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, katılımcılara İzmir portresi çizdi. İzmir'i “İnsanı, kozmopolit yapısı, yaşam biçiminden taviz vermeyen, kırmızı çizgileri olan ve bunlara sonuna kadar sahip çıkan bir kent” olarak tanımlayan Başkan Kocaoğlu, “Kadınların hem sosyal yaşamda hem iş hayatında son derece güçlü olduğu, hakkını ve hukukunu koruduğu, gerekiyorsa sokağa çıkıp eylem yaptığı, asla ve asla dayatmayı kabul etmediği Türkiye'nin bir numaralı kentinden bahsediyoruz. Bunda kente göçle gelen, kentin kültürüne, kimliğine adapte olan kadınlarımızın da rolü büyük” diye konuştu.



İzmir'de farklı belediyecilik anlayışı



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'de farklı bir belediyecilik anlayışı başlattıklarını, bunun en önemli ayağının ise yerelde kalkınma hedefi ile yürüttükleri çalışmalar olduğunu söyledi. Katılımcı demokrasiye, aklı ve bilimi rehber alan çalışmalara, akılcı finans yönetimine büyük önem verdiklerine değinen Başkan Kocaoğlu, “Kentin kendi dinamikleri, gücüyle kalkınması için çalışıyoruz. Bunu rakamlarla 12 yılda ispat ettik. Bu başarı bana değil kentliye, İzmir'in kanaat önderlerine, sanayicilerine, iş adamlarına, üniversitelere, kısacası bütün kente aittir. Biz sadece önderlik yapmaya ça lıştık” dedi.



Hükümetten daha fazla yatırım yaptık



Yerelde iktidar olmanın güzel bir şey olduğunu ancak siyasi iktidarla ayrı siyasi görüşten olmanın çeşitli handikapları da beraberinde getirdiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben bunu 12 yıldır, her anını hissederek yaşıyorum. Ancak çalışmalarımızla Türkiye'nin en borçlu belediyesinden finansmanı en güçlü belediyesi haline geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nden kanunun verdiği paranın dışında 1 lira dahi almadık. Reel yatırım rakamlarına baktığınızda, merkezi hükümetin İzmir'e yaptığı yatırımlardan kıl payı da olsa daha fazla yatırım yaptık. Finans politikamız gerçekten takdire şayan. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu AAA'dır. Bunun ne demek olduğunu, sizler çok iyi bilirsiniz.”



14.5 milyar liralık yatırım



İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentin sanayici, ticaret, tarım, turizm, hizmet, kültür -sanat sektörlerinde gelişmesi için gereken her türlü desteği verdiklerine ve önemli alt yapı yatırımı yaptıklarına dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, iş dünyasını İzmir'e yatırım yapmaya çağırdı. Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2004 - 2009 döneminde kente 2 milyar, 2009 - 2014 döneminde 4.5 milyar, 2014'den itibaren üç yıllık süreçte ise 5 milyar liralık yatırım yaptı. 2019'a kadar bu rakam 8 milyara çıkacak. İzmir'in kalkınması için alt yapı yatırımlarına yoğun çaba harcıyoruz. Hangi sektörde, hangi iş alanında olursa olsun, size en iyi ev sahipliği yapacak kente, İzmir'e, Ege Bölgesi'ne yatırım yapmaya davet ediyorum. Dünyanın neresinden gelirseniz gelin yabancılık çekmeyecek, İzmir'in sihirli havasına siz de katılacaksınız.”



İki gün sürdü



100 firmanın katıldığı zirvede, katılımcı firmalar açtıkları stantlarla firmalarının tanıtımlarını yaptı. Zirvenin ilk gününde “Ticaret Köprüsü”, “Siyasi ve Ekonomik Gündem" başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Zirvenin ikinci gününde ise “Global Oyuncu Olarak Aile Şirketleri” konulu panel düzenlendi. Gazeteci-Yazar Nedim Atilla'nın yönettiği panele Avrupa Yatırım Bankası Türkiye Temsilcisi Massimo D'Eufemia, Londra Borsası Elite Programı İcra Kurulu Başkanı Luca Peyrano, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar ile İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci konuşmacı olarak katıldı.