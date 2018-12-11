Kocaoğlu'ndan İZBAN açıklaması: Yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen bir zamdır

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ilk oturumunda İZBAN’daki greve ilişkin konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, işçilere grevi bitirmeleri yönünde çağrıda bulunarak, verilen yüzde 22’lik zam oranının, fedakarlıkla verilen bir zam olduğunu ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ilk oturumunda gündem maddelerinin oylanmasının ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sabah saatlerinde İZBAN işçilerinin başlattığı greve yönelik değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu:

"2 yıl önce yaptığımız Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerini, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve başkanı bizzat yürüterek ve bütün şimşekleri üzerine çekerek onaylamıştır. Son gün Ankara’ya gidildi. Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü, bakanlıktan bürokrat arkadaşlarımız, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Bey ile ikimiz konuşarak konuyu hallettik. TİS’i gerçekleştirdik. Bu yıl da süreci TCDD Genel Müdürlüğü’nün yürütmesini istedik. Bu süreci TCDD’nin yürütmesine yönelik açıklamalarımın iki nedeni vardır. Birincisi, TCDD’nin de ortak olarak elini taşın altına koyması gerektiği. Sonra, yönetim kurulunda bizim muhalefet şerhimize rağmen bir karar alındı. Bir sene başkan bizden oluyor bir sene onlardan oluyor. Kuruluşundan beri olmayan bir karar alınmıştı bizim dışımızda. Ortaklığı zedeleyecek şekilde karar alındı. ‘Buyurun halledin kardeşim’ dedik. Ama hiçbir zaman işi takip etmekten, izlemekten bir saniye bile geri durmadık, görüşmeler yaptık. İZBAN şirket temsilcisi arkadaşlarımız ve TCDD’den arkadaşlarımız gitti, görüştü. Ben de geçen hafta, hem grev işini hem de İZBAN’la ilgili kuruluşundan beri gelen problemimizi çözmek üzere TCDD'ye gittim. Onu şöyle ya da böyle çözdük. Heyetle konuşarak TİS sürecinin gitmesi gereken noktayı belirledik, mutabık kaldık."

'GREVİ SONLANDIRMALARINI VE SÖZLEŞMEYİ İMZALAMALARINI DİLİYORUM'

Açıklamasının devamında yapılan zam oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, işçilere grevi sonlandırmaları için çağrıda bulanan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Herkes zammın tarifini başka yapar. Benim zam tarifim, 1 yıl içinde ikramiyesiyle birlikte ne alıyordu? 100 lira mı alıyordu? Sözleşme başladığından itibaren 122 lira alacak. Sendikacı arkadaşlar 40 tane formül üretir. Onların mesleği, işi bu, bizde gayet yalın. Ne İZBAN ne TCDD tarafı şu zammı verdik diye konuşmadı. Sendikacı arkadaşlar böyle bir tavır aldılar. Kendilerini aşan sözler de söylediler. Onun da hatalı olduğunu ifade etmek istiyorum. İZBAN olarak ortağımızla birlikte verebileceğimiz maksimum zammı yaptık. Geri kalan kısım sendikaya aittir. Sendika niye var? TİS yapmak için seçiliyor. Toplu zammı alıyor, dönüyor işçiye oylatıyorum size diyor. Onlara oylatacaksa ben de yaparım. O zaman sendikaya ne lüzum var? İşçilerin zamlı ücretlerini almalarını vatandaşın memnuniyetini arttırmak için bir an evvel çalışmaya geçmelerini diliyorum. Bu kriz ortamında herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken bütün kurumların kısa dönemli de olsa en güçlüsünden en güçsüzüne kadar finans, para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte, yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen bir zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gereklidir. Burada grevi sonlandırmalarını ve sözleşmeyi imzalamalarını diliyorum. Meclisi bilgilendirmek istedim. İnisiyatif alması gereken sendikanın inisiyatif almamasından bahsediyorum."

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'ÖZEL ARAÇ' UYARISI

Başkan Kocaoğlu, vatandaşlara özel araçları ile trafiğe çıkmamaları çağrısında bulunarak, "Bütün hemşehrilerime biz de çeşitli anonslar yaptık. Mümkün olduğu kadar özel araba kullanıp trafiği aksatmamalarını, eğer özel araba kullanması zorunlu ise tek başına gitmemesi, kendi mahallesinden insanları taşımak gibi bir görev yapmasını, mümkün olanların pik saatlerin dışında seyahatlerini yapmasını talep ediyoruz. Bu sıkıntıyı da hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Herkesin elinden geleni yapmasını diliyorum" dedi.

'DEVLETİ, MİLLETİ KORUMA DÜŞÜNCEM VARDI'

İZBAN'daki grev konusundaki geri durma nedenlerini açıklayan Kocaoğlu, en önemli sebebi ekonomik kriz olarak göstererek, "Bu süreçte amaç, merkezi hükümetin memur, işçi zamlarında vermeyi düşündüğü, tasarladığı rakamın üzerinde bir emsal teşkil edecek karar almamaktı. Devleti, milleti korumak gibi bir düşüncem vardı. Bunu genel müdüre açık açık ifade ettim. Bu konu 2 gün görüşüldü. 'Bugün TİS yapıyoruz, aynı zamanda hükümetin politikasına uygun olması lazım' diyerek genel müdürü uyardım, çeşitli görüşmeler yapıldı. Ve görüşmelerin ardından yüzde 22 zam yapma kararı alındı. Bu oranlara rağmen grev başladı. Biz, kentte ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tedbirleri aldık. Devreye taşıtlarımızı sokarak vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışmalarımızı sürdürdük. Nerede bir sıkıntı varsa oraya koşturarak en az hasarla ilk günü atlattık. Gece sabaha kadar sıkıntı olmaz. Akşam da eve gitme biraz daha zamana yayılır" diye konuştu.

'STAT YAPMAK BİZİM İŞİMİZ DEĞİLDİ'

AK Parti'li Çağlar Haspolat da oturumda söz aldı. Başkan Aziz Kocaoğlu, kendisini stadyum konusunda eleştiren Haspolat'a, şu sözlerle karşılık verdi:

"Ben statları yaptım. Bornova’ya yaptım, Göztepe şampiyon oldu. Tire’de yaptım. Şimdi hükümet yapacağız diye başladı. Altay ve Göztepe devam ediyor, onlar da bitecek. 2 tane biz yaptık. Stat yapmak Büyükşehir Belediyesi’nin görevi değildir" ifadelerini kullandı.