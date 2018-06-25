Kocaoğlu'ndan İzmirliye demokrasi teşekkürü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sürecinde örnek bir demokratik duruş sergileyen İzmirlilere teşekkür etti. Yüzde 90'ları bulan katılım oranının, İzmir halkının demokrasiye bağlılığının önemli bir göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Zaman zaman tırmanan kutuplaşma eğilimine rağmen farklı siyasi görüşlerdeki hemşehrilerimizin birbirlerine karşı sağduyulu yaklaşımları, her türlü takdirin üzerindedir" dedi

Kocaoğlu'ndan İzmirliye demokrasi teşekkürü
25 Haziran 2018 Pazartesi 13:21

Sıcaklıkların yüksek olduğu Ramazan ayına rağmen siyasi partilerin kampanyalarına gösterilen büyük ilgiyi "İzmir'in demokrasiye bağlığı" şeklinde yorumlayan Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle devam etti:

"Hangi partiye oy verirse versin, sandığa koşarak İzmir’e yakışan bir seçim süreci yaşamamızı sağlayan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, kazanan tüm adaylarımızı yürekten kutluyorum. Hem birbirleriyle hem de yerel yönetimlerle uyumlu milletvekillerimizin yaratacağı sinerji, İzmir'e çok şey katacaktır. Dileğimiz, parti ayrımı gözetmeksizin, İzmir ve İzmirliler için el ele, gönül gönüle, omuz omuza çalışmaktır. Kentimize, ülkemize, geleceğimize sahip çıkacağız. Daha çok, daha çok çalışacağız. Teşekkürler İzmir!"

Etiketler; #izmir #aziz kocaoğlu #seçim
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