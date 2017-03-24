Kocaoğlu'ndan kentsel dönüşüm yorumu: Aynı yerde daha konforlu oturacaksınız

Başkan Aziz Kocaoğlu , Gaziemir ve Karabağlar’ın 8 mahallesini ziyaret ederek önce önemli proje ve yatırımlarını anlattı; sonra da vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm konusundaki sorularla karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı, “70-80 yıldır çarpıklaşan bir kenti bir günde bozup yapamazsınız. Ama biz herkese örnek olacak bir çalışma yürütüyoruz. Kimseyi komşusundan etmeyeceğiz. Herkes aynı yerde, aynı komşusuyla ama daha konforlu ve güvenli binalarda oturacak” dedi.

Başkan-Muhtar tavlası

Kimseyi komşusundan etmeyeceğiz

Kendi öz kaynaklarımızla..

Zırh da, silah da ‘adalet’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karabağlar ve Gaziemir’in mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Kahve toplantıları sırasında bol bol not alan Başkan Kocaoğlu, yatırım ve projeler hakkında gerekli bilgilendirmeleri yaparken, hemen çözülebilecek problemlerin çözümü konusunda ise talimat vererek turunu tamamlamadan sorunun giderilmesini sağladı.Gaziemir’de Dokuz Eylül Mahallesi ve Atatürk Mahallesi ile Merkez Arda Meydanı’nda halkla buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Karabağlar’da ise Aydın, Yunus Emre, Peker, İhsan Alyanak ve Abdi İpekçi mahallelerini ziyaret etti. Başkan Kocaoğlu ayrıca, Karabağlar’da Bitlisliler, Güney Kayalılar ve Aksaraylılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Karabağlar ziyareti sırasında Osman Aksuner Mahallesi Muhtarı Murat Toprak’ın isteğini geri çevirmeyen Başkan Aziz Kocaoğlu tavla da oynadı.Bölge halkının sıkıntılarını hızlı bir şekilde çözmeye çalıştıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gerçekleştirdiği gezilerle de vatandaşın ayağına kadar giderek sorunları “bizzat yerinde” dinlediğini ifade etti.Kentsel dönüşüm konusunda vatandaşların sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “70-80 yıldır çarpıklaşan bir kenti bir günde bozup yapamazsınız. Bizim Uzundere Kentsel Dönüşüm projemiz herkese örnek olacak. Yüzde 100 uzlaşma ve yerinde dönüşümü esas aldık. Kimseyi komşusundan etmeyeceğiz. Yine aynı yerde, aynı komşusuyla çayını kahvesini içecek ama tek bir farkla; daha güzel, daha temiz, daha konforlu bir ortamda, daha sağlıklı binalarda..” şeklinde konuştu.Türkiye’de kamulaştırmaya en çok para harcayan belediye başkanı olduğunu belirten Aziz Kocaoğlu, “Göreve geldiğim günden itibaren bu kente 2,5 milyar lira kamulaştırma yaptık. Meydan yapmak için, yol yapmak için, park yapmak için. Çünkü bir devlet kurumu diğer devlet kurumuna ‘al buraya yol yap, meydan yap’ demiyor. Hiç kimseden destek almadan kendi öz kaynaklarımızla yapıyoruz tüm bunları” diye konuştu ve kaydetti:“13 senedir bu kentin alt yapı sorunuyla uğraşıyorum. Bazıları soruyor; bu başkan ne yaptı ki bu kente diye. Göremezler çünkü ben aşağıdan kafamı kaldırıp da gün yüzüne çıkamadım ki! Kentin bunca yıllık kanalizasyon ve su tesisatını baştan sona yeniliyoruz. Yeni bağlanan ilçelerle de yenilemeye devam ediyoruz. Arıtmasız bir yer bırakmamaya çalışıyoruz. Neden? Kentin suyu daha temiz olsun diye, kentin toprağı daha verimli olsun diye; sağlıklı, içilebilir, yüzülebilir bir ortam yaratalım diye.”Belediye başkanının ayrım yapmaması, kimin ihtiyacı varsa ona el uzatması gerektiğini ifade eden Başkan Kocaoğlu, “Ben her zaman doğru bildiğimi söylerim. Bir belediye başkanı ayrım yapmaz, adaletten ayrılmaz. Onun zırhı da, silahı da adalettir” diye konuştu.Türkiye’nin son üç yılının siyasi belirsizliklerle geçtiğini ve bunun ülke ekonomisine olumsuz yansıdığını da belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Türkiye ekonomisinin en büyük hastalığı, problemi bu. Siyasetten başımızı kaldırıp da işimize, gücümüze bakıp bir arpa boyu bile yol alamadık” diye konuştu.