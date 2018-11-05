Kocaoğlu'ndan liste iddialara sert tepki!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yerel seçimlerinde "aday olmama" kararını 1 Ekim tarihinde kamuoyuyla açık ve net bir biçimde paylaşmasına rağmen, hala seçim sürecini kendisi üzerinden götürmeye ve ismini seçim malzemesi yapmaya çalışanlara sert tepki gösterdi

Son olarak bazı internet sitelerinde ortaya atılan ve kendisi tarafından hazırlanarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulduğu iddia edilen aday listesinin, gazetecilik deyimiyle "asparagas" olduğunu açıklayan Başkan Aziz Kocaoğlu, "15 yıldır her türlü sınavdan geçmiş, tüm engellemelere rağmen çizgisini ve duruşunu değiştirmemiş bir Başkan üzerinden manipülasyon yapmaya doymayanlara, sahte listeler üzerinden yıpratmaya çalışanlara en güzel cevabı İzmirli hemşehrilerimiz verecektir. Asılsız haberlerin içine yerleştirilen 'duyum alındı' türünden ifadelerin Türkçe'deki karşılığı 'dedikodu'dur. İzmirli hemşehrilerim, gerçeklerle dedikoduları birbirinden ayırabilecek kadar zekidir" şeklinde konuştu.