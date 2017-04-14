Kocaoğlu'ndan o başkana 'şerefsiz' yanıtı: Şeref bakkaldan alınmıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , referandumda tercihini ‘ Hayır ’dan yana kullanacaklara ‘Şerefsiz’ diyerek çalışanlarını işten atmakla tehdit eden Osmaniye’nin Düziçi beldesi Belediye Başkanı Ökkeş Namlı’ya anlamlı bir yanıt verdi: “Şeref bakkaldan alınmıyor. Belediye herkesin belediyesi, başkanı da herkesin belediye başkanıdır. Hiçbir belediye başkanının hiçbir çalışanına ‘Şuraya oy ver’ demeye hakkı yoktur. Belediye de kimsenin veya hiçbir partinin çiftliği veya arka bahçesi değildir.”



“Arkamızda büyük bir güç var”

Tire programında büyük ilgi gören Başkan Kocaoğlu, Ali Efe Hanı önünde yaptığı konuşma sırasında bir vatandaşın ‘Hayır vereceklere şerefsiz diyorlar Başkanım’ sözü üzerine şunları söyledi;“Şeref bakkaldan alınmıyor. Şu partili belediyede çalışıp da ‘Hayır veren bizim ekmeğimizi, partinin ekmeğini yiyemez’ diyorlar. Partinin ekmeği mi olur, parti şirket mi? Tam tersi parti, üyelerden şuradan buradan, hazineden, devletten yardım toplar. Alır, siyasi faaliyet yapar. Büyükşehir belediyesi de, o beldenin, o ilçenin, o ilin belediyesidir. O belediye, orada yaşayan insanların belediyesi, o belediye de çalışan insanlar ise bize emeklerini ücret karşılığı veren, onlarla geçinen insanlardır. Hiçbir belediye başkanının, hiçbir çalışanına ‘Şuraya oy ver’ demeye hakkı yoktur. Belediye de kimsenin veya hiçbir partinin çiftliği veya arka bahçesi değildir.”İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri Yücel Özen ve Okan Karlıdağ ile Tire CHP İlçe Başkanı Hakan Şenoyar’ın da katıldığı programda, ilçe merkezin dışında Işıklı ve Dallık mahallelerini de ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Kocaoğlu, “Ayrışmayı ve ötekileştirmeyi bırakıp birbirimize sarılmamız gerekiyor” mesajı verdi.Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek ise “Yaptığımız her projede biz biliyoruz ki, arkamızda büyük bir güç var, büyük bir insan var. O da Aziz Kocaoğlu. Çalmadan, çaldırmadan, borçlanmadan, borçları ödeyerek, dev tesisler yapan Aziz Kocaoğlu, Tire’ye sessiz sedasız pek çok yatırım kazandırdı. 10 milyon liralık yatırımla arıtma tesisinin yüzde 60’ını tamamladı, çalışmalara ise tüm hızıyla devam ediyor. Sadece İzmir’de değil Ege Bölgesi’nin hiçbir yerinde bu kadar modern ve donanımı bir stadyum yok. 15 bin kişilik 55 milyon liralık yatırımla yapıyor” dedi.