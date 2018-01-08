Kocaoğlu'ndan olaylı kongre açıklaması: Stres, siyaset malum!

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın olaylı seçimleri son buldu. Seçimin kazananı Deniz Yücel oldu. Konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bir açıklama yaptı

CHP İzmir İl Başkanlığı seçimi dün yapıldı. Olaylı geçen kongre sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bir açıklama yaptı. Deniz Yücel'i desteklediği iddia edilen Kocaoğlu, seçim sürecinden bu yana basına hiç açıklama yapmadığını ve kafasında kimsenin isminin olmadığını söyledi.



Kocaoğlu şöyle devam etti: "Aramalar sonucunda, 4 yıldır birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ni yönettiğimiz Deniz Yücel arkadaşımız'ın kişiliği, duruşu ve yaşam felsefesiyle, geçmişten, aileden Cumhuriyet Halk Partililiği ile bu işi başarılı bir şekilde yapabileceğine, grupların, ekiplerin partimizi yıprattığı bir süreçte genç bir kadronun ve hiçbir grubun, ekibin adamı olmayan, sadece partiden yana olan bir kadronun başarılı olacağına, bizi 2019 seçimlerine götüreceğine ve başarılı çıkacağına inandım. Konuştuğum arkadaşlar da buna inandı. Parti organlarımız da inandı ve bu yola çıktık. Kongrede nahoş bir hadise oldu. O olmasaydı çok daha iyiydi, hepimiz üzüldük. Mutlaka sebep olan arkadaşımız boş bulunmuştur. Stres, siyaset malum. O da olmasaydı şölen havasında bir seçim olacaktı"



Diğer aday Utku Gümrükçü'nün de tanıdığı ve sevdiği bir arkadaşı olduğunu belirten Kocaoğlu, hep birlikte çalışacaklarını ve artık yarışın bittiğini söyledi. Kocaoğlu şöyle devam etti: "Hep beraber birbirimizi, örgütümüzü kucaklayarak başarıya gideceğiz. Mümkün olduğu kadar grupçuluğu, ekipçiliği, adamcılığı bu partinin gündeminden çıkartacağız. Parti nerde biz orada. Doğru nerede biz orada"