Kocaoğlu'ndan sağduyu mesajı

YEREL radyoların ortak yayınına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Hayır da çıksa, evet de çıksa, biz bu memlekette birlikte yaşayacağız. Birbirimizin bir bardak suyuna, bir dilim ekmeğin ihtiyacımız var. Bunu kimse unutmasın. Maalesef siyaset çok agresif. O yüzden sakinleşmeye, uzlaşıya ihtiyacımız var. Makulu savunmak, nezaketi hiçbir zaman elden bırakmak, referandum sürecinde tahriklere kapılmamak gerekiyor" dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yerel radyoların ortak yanınında hem referandum hem de kent gündemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kocaoğlu, Alsancak Stadı'na kimsenin karşı çıkmadığını buna rağmen hayal yapılmadığını belirterek, şunları söyledi:





“Karşıyaka ve Göztepe statlarının yerinin yanlış olduğunu söylemiştik. Dava da açtık. Ama dava devam ederken Karşıyaka Belediye Başkanı, Karşıyaka Stadı'nda 2.700 metrekare, Türkiye'nin en kıymetli yerini stat yapılması için Bakanlığa bedelsiz verdi. Biz de Büyükşehir olarak, Göztepe Stadı'ndaki 1426 metrekare alanı Bakanlığa verdik. Mahkeme bitti, uzun süre oldu. Hadi bunları yapamadın. Alsancak Stadı'nda ne vardı? Kaç sene önce stat arazisi içindeki 4236 metrekare yerimizi yine bedelsiz olarak verdik. Orası bir servet gibi. Gık demeden karar aldık, verdik. Sen de kaç sene önce stadı yıktın! Yerine yenisini niye yapmadın? Hala '400 gün, statları engelliyorlar' diyorlar. Kötü niyet aramam hiçbir konuda. Ama siyaseti basitleştirmenin de alemi yok. Alsancak'ta karşı çıkan yok. Buyurun yapın! İzmir'in futbol tarihi orada yatıyor. Vur kazmayı yap. Neden yapmıyorsunuz? Birisi çıksın bana söylesin. Mikrofonla nutuk atmak kolay. Bornova Stadı'na iyi ki karar vermişiz, yapmışız. İlaç gibi geldi İzmir futboluna. İki sene daha ilaç gibi gelecek. Şimdi bu stadı biraz daha büyüteceğiz."





"BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR"





İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, referandum için sağduyu mesajı vererek, şöyle konuştu:





“Referandumdan 'hayır' da çıksa, 'evet' de çıksa, biz bu memlekette birlikte yaşayacağız. Birbirimizin bir bardak suyuna, bir dilim ekmeğine ihtiyacımız var. Bunu hiçbir vatandaşımız unutmasın. Ülkelerin, devletlerin dostu yoktur. Dostu kendisidir. Biz bu ülkede barış içinde yaşamak istiyoruz. O yüzden kenetleneceğiz. Kendimiz çalışıp üreteceğiz, dimdik ayakta duracağız, bağımsız olacağız. Bunun için de hepimize büyük görev düşüyor. Maalesef siyaset çok agresif. O yüzden sakinleşmeye, uzlaşıya ihtiyacımız var. Makulu savunmak, nezaketi hiçbir zaman elden bırakmak gerekiyor. Referandum sürecinde kimsenin tahriklere kapılmaması gerekiyor. Ben referandumun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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