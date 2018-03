Kocaoğlu'ndan Şengül'e tepki: Teessüfle karşılıyorum

Başkan Aziz Kocaoğlu, AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'e, İzmir'in sorunlarına ilişkin dosyayı Ulaştırma Bakanlığı'na iletmesi nedeniyle teşekkür ederken, bir de eleştiride bulundu. Şengül'ün "İzmir'de idari yargı CHP'nin kontrolü altında" sözlerine anlam veremediğini belirten Başkan Kocaoğlu, "Teessüfle karşılıyorum" dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “yerelde kalkınma” hedefinin temel taşı olarak gördüğü tarımın desteklenmesi konusunda örnek çalışmalara imza atıyor. Üreticilerin refah düzeyini artırmak adına kentin dört bir yanında kolları sıvayan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bergama'da çifte bayram yaşattı. Başkan Aziz Kocaoğlu, önce Avrupa Birliği standartlarındaki modern mezbahanın açılışını yaptı, ardından “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” projesi kapsamında 476 adet koyun ve keçiyi yeni sahipleriyle buluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bergama’da büyük ve coşkulu topluluk tarafından karşılandı. Tören sırasında mikrofonu alan Bakırçaylı şair Bahri Ar'ın "Bir baba gibi arkamızda duran, sinemizin başköşesinde oturan, her sorunumuza & ccedil;are bulan Kocaoğlu, Bergama'ya hoş geldiniz" dizeleriyle başlayan şiiri büyük alkış topladı.





Yaptıklarımızı dünya görüyor



Bergama Mezbahası’nın açılış töreninde konuşan Başkan Kocaoğlu, yerel yönetim öncülüğünde kenti kalkındırmak amacıyla 14 yıl önce çıktıkları yolda artık dünya çapında görünür hale geldiklerini belirterek, "Yaptığımız uygulamalar Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlardan peş peşe ödül alıyor. Birçok ilimiz, ilçemiz bizim burada uyguladığımız kırsal kalkınma projelerini uygulamaya başladılar. Bu çok önemli. Bir şeyler üretiyorsunuz ve tüm insanlar tarafından kullanılıyor, yaygınlaşıyor. Bunlardan biri Okul Sütü'dür. Biz başlattık tüm Türkiye sathına yayıldı. Küçükbaş hayvan dağıtımlarımız Tarım Bakanlığı politikasına, en azından söylemine yansıdı" diye konuştu.





Birlikte başardık



Kırsalda yapılması gereken işleri üreticiyle konuşarak birlikte kararlaştırdıklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, şöyle devam etti:



"İyi niyetle ola çıktık. Önce neler yapabileceğimizi tespit ettik. Ama işin özü, sizleri dinledik. Neye ihtiyacınız varsa ona destek olmaya çalıştık. Birlikte öğrendik, birlikte çalıştık, birlikte ürettik, birlikte başardık. Biz yapmak istiyorduk ama siz ayağa kalkıp yürümeseydiniz bunu başaramazdık. Hangi köyün, hangi bölgenin neye ihtiyacı olduğunu öğrendik. En önemlisi birlikte hareket edebileceğimize, birlikte yola çıkabileceğimize, birbirimize omuz verebileceğimize inandık. Gerisi ister istemez geliyor. Hala çok eksiğimiz var. Yeni tesisler yapılacak. Soğuk havalı paketleme tesisleri kurulacak. Karlılığımız artıracak, aynı Tire Süt ve İğdeli'de olduğu gibi sebzelerimiz, meyvelerimiz üretici kooperatifi kanalıyla mağaza zincirlerine girecek. Ürünümüzün değerini alacağız."





Madra Dağı'nda doğan proje



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, çığ gibi büyüyerek bugün yavrularla birlikte 11 bin rakamına ulaşan koyun ve keçi dağıtım projesinin hikayesini ise şu sözlerle anlattı:



"Bir gün Mehmet Başkanla ilk defa Madra Dağı bölgesine çıktık. Orada yağız bir genç, 'Başkanım burada başka bir şey olmaz, bize üç beş tane parasını sonra almak şartıyla koyun keçi verin' dedi. İlk şimşek orada Oruçlar'da çaktı. Bugün üreyenlerle birlikte 11 bin koyun keçiye ulaştık."



Başkan Aziz Kocaoğlu açılışı yapılan mezbaha tesisinin bir örneğini de Ödemiş'te açtıklarını belirterek, "Burada da kullandıkça ilave ne gibi yatırımlar yapılması gerektiğini göreceğiz. Yaptık bitti yok. Her gün gelişecek, her gün çağa ayak uyduracağız" diye konuştu.





Bir teşekkür, bir teessüf



Geçtiğimiz günlerde AKP İl Başkanlığı'na atanan Aydın Şengül'e İzmir'in birikmiş sorunlarını içeren bir dosya sunduğunu, Şengül'ün de bu dosyayı Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na verdiğini hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Kendisine ve bu konuyu Meclis'e taşıyan CHP'li milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Ama Sayın Şengül'ün bir de 'İzmir'de idari yargı CHP'nin kontrolünde' şeklinde bir beyanatı olmuş. Türkiye'de hukuk sisteminin geldiği nokta herkes tarafından ayan beyan bilinirken, bu sözlere hiçbir anlam veremedim. O yüzden bunu da teessüfle karşılıyorum. Siyasi rekabet elbette olacak ama bugün Türk ordusu Afrin'de. Birlik olacak, birlikte mücadele edeceğiz. Hepimizin kalbi Afrin'de savaşan, sınırlarda bekleyen, ülkeyi koruyan Mehmetçik için çarpacak" dedi.





Adaleti sağlamak zorundayız



İZBAN hattının Aliağa-Bergama arasındaki 52 km'lik kısmıyla, Kınık uzantısına ilişkin projelerin bittiğini de ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "TCDD'nin hat için ihaleye çıkmasını bekliyoruz. Geri kalan imalatları İzmir Büyükşehir Belediyesi üstlenecek. Biz hazırız. İzmir'i raylı sistemle en kuzeyinden en güneyine bağlayacağız. Giderek Tire ve Ödemiş gibi ilçelerimiz de bu sisteme bağlanmış olacak" diye konuştu.



İZBAN'da uygulanan "Gittiğin kadar öde" sistemine de değinen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Biz bu sistemi kurmak için, hakkaniyetli olması için epey çalıştık. 136 km ile 15 km mesafe aynı ücretle gidilir mi, gidilmez mi? Aynı ücretle gidilirse bu hakkaniyetli mi olur? Bu sorunun cevabını verebilirse bizim ne yapacağımız anlayacaklar. Bu sistem 19 ilçemizde uygulanmak için geliştirildi. Bugün ilçelerde çift biletle ulaşım sağlanan bölgelerde kısa mesafeli yolculuklar daha ekonomik hale gelecek" şeklinde konuştu.





İlçe dolmuşlarına yeni sistem



"Kooperatifler ve birliklerle onların mesleğini yapabilmesi için bir sistem geliştirdik. Sistemin önünde bazı engeller var. Biz diyoruz ki; aynı yere hem dolmuşlar gidiyor, hem bizim gidiyoruz. Yani paralel ulaşım hizmeti veriyoruz. O zaman projemiz şu: ESHOT belediye adına 19 ilçedeki garajları işletecek, sevk idareyi yapacak. Araçların tipini, sefer saatlerini belirleyecek ve yönetecek. Şoförler denetimden geçecek, kıyafetleri tek tip olacak. Bunu yapmak için önümüzde bir engel var. Dolmuşçular resmi kurumlara iş yapıp, fatura kesmedikleri için iş bitirme belgeleri yok ve mevzuattan dolayı bizim ihalelerimize giremiyorlar. Bu bir mahsur. İkinci önerimiz, ulaşım kooperatiflerine istisna hakkının tanınmasıdır. Geçtiğimiz günlerde 550 parlamentere ve sivil toplum örgütlerine bu konuyu bir mektupla anlattım. &U uml;lkemizin kaynaklarının israf edilmemesi, kimsenin mağdur olmaması adına bu anlattığımız projenin gerçekleşmesi gerekir."





"İzmir sensiz olmaz"



Köyleriyle birlikte 137 mahalleden oluşan Bergama'da kırsala yapılan yatırımların başka bir önem taşıdığını belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise şunları kaydetti:



"Ekonominin en önemli kaldıraçlarından biri tarım, uzun yıllar sağlıklı politikalar üretilmediği için kısır kaldı. Birçok önemli ürünü ithal etmeye başladık. Böyle bir coğrafyada bir belediye başkanı çıkıp, tarımı asli işi olarak gördü. Üretim yollarından başlayıp onların doğduğu yerde doymasını sağlayacak desteklere girişti. Bugün örneğini gördüğümüz koyun, keçi dağıtımı, kooperatiflere destekler belediyecilik literatürüne İzmir modeli olarak geçti. Bütün üreticiler adına Başkan Kocaoğlu'na teşekkür ediyorum. Umarım bu hamleleri ülkeyi yönetenler de örnek alacaktır. Burada arı yetiştiricilerinin, çiftçilerin, köylünün içten dileğini yansıtan "İzmir sensiz olmaz" pankartlarını gördük. Bizler de ayn ı düşünceler içindeyiz."



Açılış konuşmalarının ardından Başkan Aziz Kocaoğlu davetlilerle birlikte önce Bergama mezbahasının açılışını gerçekleştirdi, ardından üreticilere yapılacak koyun ve keçi dağıtımının sembolik





Bergama’ya modern mezbaha



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında 6360 sayılı kanun kapsamında Bergama Belediyesi’nden devraldığı mezbahayı, son teknoloji ile donatarak Avrupa Birliği standartlarında kesim tesisine dönüştürdü. Tesis, son teknoloji makine ve ekipmanla donatılırken, karkasa el temasını ortadan kaldıran sistem oluşturuldu. Kesimden karkasın tartılışına kadar her işlemin kamerayla izlenebildiği Bergama Mezbahası, otomatik hat sayesinde günde 150 büyükbaş ve 250 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip. Yeni mezbaha, aynı zamanda 52 ton hayvanın karkasını soğutabilme özelliğini bünyesinde barındırıyor. Kesimden karkasın tartıldığı ana kadar tesisteki her süreç kamerayla izlenebiliyor.





5. etap da tamam



Yerelde kalkınma hedefiyle Türkiye’ye örnek olan projeleri hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama’da üreticilere ücretsiz koyun ve keçi dağıtımının 5. etabını da gerçekleştirdi. “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” projesi kapsamında verilen eğitimi başarıyla tamamlayan 122 üretici, 476 adet koyun ve keçinin sahibi oldu. 5. Etabın da dağıtımıyla Bergama’da toplam 677 üreticiye 2539 küçükbaş hayvan desteği sağlandı.