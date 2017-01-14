Kocaoğlu'ndan seraları zarar gören üreticiye destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kardan zarar gören Menderesli üreticiyi ziyaret etti

İzmir'de 10 Ocak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle üretici de zor durumda kaldı. Özellikle Menderes İlçesi'nde seracılar büyük zarar gördü. Seraların üzerinde biriken kar, bir süre sonra seraların çökmesine naylonların yırtılmasına neden oldu. Seraların çökmesi nedeniyle seralardaki meyve, sebze ve çiçek gibi ürünler de büyük oranda zarar gördü.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Menderes'e giderek kar yüzünden zarar gören üreticileri ziyaret etti.







Bölgede inceleme yapan ve üreticilerle biraraya gelen Kocaoğlu, ellerinden gelen bütün yardımı yapacaklarını açıkladı. Bölgedeki tespitler yapıldıktan sonra kendilerinin de yaraları sarmak için destek olacaklarını belirten Kocaoğlu, ama önce İl Tarım Müdürlüğü'nün hasar tespiti yapması gerektiğini söyledi. Ziyaretten dolayı moral bulan üreticiler de Kocaoğlu'na teşekkür etti.



Sancaklı köyünde üreticilerle buluşan Kocaoğlu, tarımın gelişmesi ve büyümesi için her türlü yardımı yapmaya devam edeceklerini de vurguladı. Kooperatifleşmenin önemine dikkat çeken Kocaoğlu, üreticiye bu şekilde destek verdiklerini belirterek Gödence'de yağhaneyi, Bademli'de meyveyi, Bergama'da bal paketleme tesisini ve Selçuk'ta soğuk hava deposunu örnek olarak gösterdi.







Kocaoğlu şunları söyledi: “Ne üretirseniz üretin, önemli olan o ürünü değeriyle satabilmek. Zincir marketlerin yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, tezgaha konabilecek standartta paketlenmiş ürünleri 'günün rayici üzerinden almaya hazırız' diyorlar. Biz de ürünlerin market zincirlere satılacak hale gelmesini sağlayacak bir paketleme tesisi yapmaya çalışıyoruz. Uygun yer ve konumda bir arazi alıp bu tesisi kuracağız.”



SU SÖZÜ



Tarımsal sulamada sıkıntı yaşayan üreticinin sorununu çözmek için de DSİ ile görüştüklerini belirten Kocaoğlu, izin almaları durumunda 1 sene içinde tarlalara suyu getireceği sözünü de verdi.