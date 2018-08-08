Kocaoğlu'nun mektubuna Atina'dan yanıt

Tarihin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşayan Atina'daki mevkidaşı Kaminis'e "destek mesajı" yollayan Başkan Kocaoğlu’na yanıt geldi. Kaminis, “Bu elzem zamanda ince düşünceleriniz, içten ilginiz ve yardımcı olma istekliliğiniz bizim için moral kaynağı oldu, mutluluk verdi. Size ve İzmir’in dost canlısı halkına refah, mutluluk ve başarı diliyorum” dedi

Yunanistan tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Atina yangınları için Belediye Başkanı Yorgos Kaminis’e bir mesaj yollayarak hem taziye ve geçmiş olsun hem de destek mesajlarını ileten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na Kaminis’ten cevap geldi. Kaminis, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na yazdığı mektupta, Attica bölgesinin geniş bir alanına yayılan korkunç yangının ardından gönderilen iyi niyet ve destek mektubu için teşekkürlerini bildirdi. Atina Kenti Yaz Kampı’ndaki 621 çocuğun başarılı tahliyesinin, acı ve gözyaşı dönemindeki ender iyi hikayelerden biri olduğunu hatırlatan Yorgos Kaminis, “80’den fazla talihsiz hemşerimizin ölümüyle sonuçlanan felaket yaşanırken, bu elzem zamanda ince düşünceleriniz, içten ilginiz ve yardımcı olma istekliliğiniz bizim için moral kaynağı oldu, mutluluk verdi. Bu vesile ile size ve İzmir’in dost canlısı halkına refah, mutluluk ve başarı dilerim ” ifadelerine yer verdi.