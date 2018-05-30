Kocaoğlu'nun önerisine Ankara'dan da onay geldi

Toplu taşıma yapan birlik ve kooperatiflerin Büyükşehir çatısı altında ve onun kriterleriyle çalışmasına olanak sağlayan yasal düzenleme nihayet çıktı. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun ısrarlı çabalarıyla, ilgili kanun maddesine ilaveler yapıldı. Yeni düzenleme sayesinde, merkez dışındaki ilçelerde belediye otobüsleriyle birlik ve kooperatif araçlarının paralel çalışması yüzünden yaşanan "kaynak israfı" da önlenmiş olacak. Başkan Kocaoğlu, yeni sistemin hem birlik ve kooperatif çatısı altında çalışan toplu taşımacılar hem de vatandaşların lehine olacağını söyledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı ve son olarak 538 milletvekili ile Bakanlar Kurulu üyelerine birer mektupla ilettiği "taşıma kooperatifi ve birliklerin Belediye toplu taşıma sistemine dahil edilmesi" önerisi, Ankara'dan da kabul gördü. Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un 14. maddesinde yer alan düzenlemeyle, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesine, Başkan Kocaoğlu'nun önerisi doğrultusunda bazı ilaveler yapıldı.

Kanun maddesine şu cümleler eklendi:

"Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine karar vermek."

"Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) bendinin ikinci cümlesinde yer alan kriterler esas alınarak, büyükşehir belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu taşıma hatlarının işletmesinin, o bölgede kurulu taşıma birlik veya kooperatiflerin temin edilmesine karar verilebilir. Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yaralanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir."

Sorunu ve çareyi birlikte anlatmıştı

Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki tüm milletvekillerine birer mektup gönderen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, merkez dışındaki ilçelerde toplu taşımacılık yapan birlik ve kooperatiflerle paralel çalışmaları nedeniyle yaşanan "kaynak israfına" dikkat çekmiş ve formülü "Kooperatif-birlik araçlarını maksimum verimlilikle ulaşım sistemimize entegre etmek ve 11 merkez ilçe dışındaki toplu ulaşımı tamamen onlar kanalıyla gerçekleştirmek istiyoruz" cümlesiyle açıklamıştı.

Başkan Kocaoğlu mektubunda, "tüzel kişilik" olarak nitelendirilen taşıma kooperatifi ve birlikleri Belediye toplu taşıma sistemine dahil etmenin, bugünkü mevzuatla imkansız olduğunu belirterek "Öyleyse çare üretmeliyiz" demişti.

Bu konuda çözüm önerisi de getiren Aziz Kocaoğlu, kooperatif ve birliklere "ücretsiz yolculuk sayılarına karşılık gelecek şekilde" Belediye bütçesinden ek ödeme yapılması durumunda, entegrasyonun önündeki en büyük engelin ortadan kalkmış olacağını belirterek, mektubunda "Böylece Belediyemiz ile birlik ve kooperatiflere ait araçların aynı güzergahlarda 'paralel' çalışmasının ve kaynak israfının önüne geçilecek" ifadesine yer vermişti.

Türkiye için örnek model olacak

Getirdiği önerinin yasalaşmasında emeği geçen tüm milletvekili ve bakanlara şükranlarını sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, TBMM Bütçe ve Plan Komisyonu Başkan ve üyelerine de ayrıca teşekkür etti. Başkan Kocaoğlu, "Uzun yıllardır toplu taşıma yapan birlik ve kooperatiflerin Büyükşehir çatısı altında, bizim kriterlerimizle; hem işlerinin bozulmayacağı hem de daha disiplinli, daha düzenli çalışacakları bir sistem kurmak ve ülkemizdeki ulaşım sistemine yeni bir soluk getirmek arzusundayız. Talebimiz, her ilçede tüzel kişilikle anlaşıp garajları, güzergahları, hareket saatleri ve ücretlerini bizzat Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyip yöneteceği, vatandaşların Belediye'nin koyduğu kurallar içerisinde daha güvenli ve daha konforlu yolculuk yapacağı, aracın yaşı ve niteliğinden şoförün kıyafeti ve eğitimine kadar pek çok şeyin yine Belediye tarafından denetleneceği bu sistem için önümüzün açılmasıydı. Bu konuda yasal destek çıktı. Şimdi sıra uygulama esaslarına geldi. Planladıklarımızı sahaya başarılı bir şekilde yansıtabilirsek, Türkiye için örnek bir modele daha imza atmış olacağız" dedi.

Başkan Kocaoğlu, yeni sistemin hem birlik ve kooperatif çatısı altında çalışan toplu taşımacılar hem de vatandaşların lehine olacağını da belirterek "Babadan-dededen toplu taşımacılık yapan birlik ve kooperatiflerin, oradaki şoför esnafının korunarak varlığının sürdürülmesi, bizim için öncelikli bir konudur" diye konuştu.