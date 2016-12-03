Bakırçay Bölge Şantiyesi açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "O hoca gider, bu hoca gelir. Ülke bu bataklıktan bu şekilde çıkamaz. Birlik olacağız, birlik olacağız, birlik olacağız. Başka çaremiz yok!" dedi

Sınırlarının 30 ilçeye çıkmasının ardından yeni bağlanan ilçelerde önce "hizmet birimleri" kurarak idari yapılanmasını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bu bölgelerdeki fiziksel yapılanmanın en önemli adımını tamamladı. Geçtiğimiz haftalarda Bayındır'da konuşlanan Küçük Menderes Bölge Şantiyesi'nin açılışını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez Bergama'da Bakırçay Bölge Şantiyesi'ni hizmete açtı. Yeni iş makineleri ve araçlarla donatılan tesis 18 milyon TL'ye mal oldu.



Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Kınık, Menemen ve ilçelerindeki 289 köy ve mahalleye hizmet verecek 16 dönüm alanda kurulan şantiyenin açılışına bölge halkı da büyük ilgi gösterdi. Törene ev sahibi Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ve Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin katıldı.





İzmir'in değerleri buharlaştı



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Küçük Menderes, Bakırçay ve Merkez şantiyesi ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin kenti üç koldan hizmet ağıyla sardığını belirterek, artık 30 ilçenin her noktasına çok daha hızlı bir şekilde ulaşacaklarını söyledi. Başkan Kocaoğlu, kapatılan İl Özel İdaresi'ne ait arazinin şantiye arazisinin bir kısmını mahkeme kararıyla kazandıklarını hatırlatarak, "Bu alan 32 dönüm. Biz yarısını kullanabiliyoruz. Diğer yarısı DSİ'ye tahsis edilmiş durumda. Biz buraya sığmak zorunda kaldık. DSİ'ye ait olan ama kullanılmayan alanı da Maliye Hazinesi'nden istedik. Eğer verirlerse şantiyeyi büyüteceğiz" diye konuştu.



Valilik bünyesinde kurulan ve yönetilen İl Özel İdaresi Malları'nı Paylaştırma Komisyonu'nun köylerdeki işlerin yüzde 95'i Büyükşehir Belediyesi'ne verildiği halde kendilerine tek bir çöp bile vermediğini dile getiren Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:



"Devletin olanakları, milletin olanakları, İzmir İl Özel İdaresi'nin yarattığı değerler buharlaştı. Başka yere gitti. Onlar bizim hakkımızdı. Biz bunun peşindeyiz. Ne kadar vermezlerse de, ne kadar yollar daralsa da, biz iş yapmak, çare bulmak mücadele etmek, mutlaka ve mutlaka başarmak üzere yola çıktık. Bunu da her bakımdan çok büyük projelere milyarlarca lira harcayarak, Milli Emlak zaman zaman mezarlık yeri talebimizi bile karşılamadığını için kamulaştırma yaparak vatandaşın işini görmeye çalıştık. Tek bir hedefimiz var; İzmirli hemşerilerimize layık olmak. Onların lokmasını büyütmek. Namusuyla, şerefiyle, adil, kimseyi ayırmadan Türkiye'nin en borçlu belediyesiyken bugün Türkiye'nin sadece en güçlü belediyesi değil, en güçlü devlet kurumu haline geldik."



Başarmak için yola çıktık



Kısa süre öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt üretim kapasitesinin 160 ton olduğunu hatırlatan Başkan Kocaoğlu, Bayındır ve Bergama'nın yanı sıra merkez şantiyesine de kurulan yeni tesisle birlikte saatte 740 tona kapasiteye ulaştıklarını dile getirdi.



Sınırlarının 30 ilçeye çıkmasının ardından eski metropol ilçelerin haricindeki 19 ilçede yerel yönetim birimleri kurduklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, "Dikili'de yağıştan zarar gören yerleri gezdim. Orada yerel yönetim, itfaiye ve İZSU birimlerimizin, ilçe belediyesiyle birlikte nasıl canla başla çalıştığını, iki gün boyunca zarar gören hemşerilerimizin yaralarını sarmaya çalıştığını gördüm. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilçelerimizde ne kadar güçlenirse bu bölgelerdeki hizmet kalitemiz de o kadar artacaktır. Biz bunları başarmak üzere yola çıktık ve başaracağız" diye konuştu.



Bal tesisini ayağa kaldıracağız



Kırsal örgütlenmesinde Bakırçay'ın bir takım eksikleri olduğunu vurgulayan Başkan Kocaoğlu, kırsala verdikleri desteklerin uzun süredir fidan ve küçükbaş hayvan dağıtımıyla sınırlı kaldığına dikkat çekti. Başkan Aziz Kocaoğlu, bu konuda bulabildikleri çözümlerden birinin bal üreticiliğinin desteklenmesi olduğunu dile getirerek, "Bergama Belediyesi'ne ait atıl durumdaki bal tesisini 15 gün içinde teslim alacağız ve Arı Birliği'yle birlikte faaliyete geçeceğiz. Bergama Belediye Başkanımızla bu tesisi ayağa kaldırıp en kısa sürede faaliyete geçmesini sağlayacağız" dedi.



O hoca gider, bu hoca gelir



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ülkenin içinden geçtiği zorlu sürece de vurgu yaparak oldukça önemli mesajlar verdi:



"Ülkemizin içine düştüğü bu durumdan akılla, bilimle çıkacağız. Yüce dinimizin bize emrettiği ahlak kuralarına uyarak, kul hakkı yemeyerek, hırsızlık yapmayarak çıkacağız. Ama biz ne yapıyoruz. Yüce dinimizin emirlerini, Peygamberimizin sünnetini bir kenara itiyoruz. 'Şu hoca şunu demiş, bu hoca bunu demiş'. İşi tarikatlara, şahıslara indirdik. Onların menfaat şebekelerinin bu ülkenin kaynaklarını tarumar etmesinin sonuçlarını 15 Temmuz'da yaşadık. Bitti mi? Hayır. Daha birçoğu var. O zaman aklımızı ve yüce dinimizi rehber alacağız. O hoca gider, bu hoca gelir. Ülke bu bataklıktan bu şekilde çıkamaz. Birlik olacağız, birlik olacağız, birlik olacağız. Başka çaremiz yok! Devletin aldığı yarayı hep birlikte tamir edeceğiz. Bu görev bize düşmektedir. Hep beraber, birlik-beraberlik içinde bunu başaracağımıza inanıyorum.&qu ot;





Büyükşehir'in eli bir başka dokunacak



Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle tamamlanan Bergama Kültür Merkezi ve katlı otoparkın ardından Bakırçay Şantiyesi'nin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda kalkınma ilkesiyle yürüttüğü çalışmalar açısından kurulan şantiyenin büyük önem taşıdığı söyleyen Gönenç, "Bundan sonra Büyükşehir'in eli Bergama ve çevresine bir başka dokunacak. Bu hizmetler için Bergama halkı adına çok teşekkür ediyorum. Bu şantiye bundan 1,5 yıl önce de hizmete girebilirdi. Bunun tek sebebi Valiliğin İl Özel İdaresi'ne ait araziyi Büyükşehir'e devretmemesiydi" diye konuştu.



Bergama'nın coğrafi olarak İzmir'in en büyük ilçesi olduğunu dile getiren Mehmet Gönenç, "289 mahalleye buradan hizmet gidecek. Bunların 137'si Bergama'da. Bu şantiyenin değeri önümüzdeki günlerde bölgede yaşayan insanlar tarafından çok yakından görülecek" dedi.





18 milyon TL'lik yatırım



Bakırçay Bölge Şantiyesi, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İZBETON A.Ş Tarafından 16 dönüm alana kuruldu. Asfalt plenti, parke taşı ve prefabrik kapalı alanlardan oluşan tesisin inşaatı yaklaşık 9 milyon TL'ye mal oldu. Bölgeye hizmet vermek amacıyla alınan 19 adet yeni iş makinesi ve 6 adet aracın maliyeti de yine yaklaşık 9 milyon TL'yi buldu. İnşaat maliyeti, yeni iş makineleri ve araçların alımı için ödenen rakamlar toplandığında Bakırçay Şantiyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'ne maliyeti 18 milyon TL'yi buluyor. Filodaki mevcut araçlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi bölgeye toplam 62 adet araç ve iş makinesiyle hizmet verecek.





Yılda 240 bin ton asfalt üretecek



Uygun hava ve saha koşullarında Bakırçay Bölge Şantiyesi asfalt plenti saatte 160 ton asfalt üretecek. Şantiyede yıllık yaklaşık 240 bin ton asfalt üretilmesi hedefleniyor. İZBETON Merkez Şantiye ile Bakırçay Şantiyesi arası 110 km'lik mesafeden asfalt taşınması yerine, doğrudan bölgede üretimi yapılması 5 milyon 100 bin TL avantaj sağlayacak. Asfalt plenti tesisi sadece nakliye hesaplarıyla 1 ay sonunda 485 bin TL tutan taşınma ve kurulma maliyetini finanse etmiş olacak.



Parke ve bordür tesisi ise hava koşullarına bağlı olarak yılda 240 bin m² üretim yapacak. 1 milyon 795.000 TL'ye mal olan tesis iki yıl sonunda nakliye maliyetinin ortadan kalkmasıyla sadece iki yılda kendini finanse edecek.