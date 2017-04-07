Kocaoğlu Ödemiş'li üreticiyle buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , ilçelerdeki köy ve mahalle gezilerine bu kez Ödemiş'le devam etti. Çiçek ve fidan üreticileriyle buluşan Başkan Kocaoğlu, 13 yıldır yurtdışından ya da kooperatifler dışında bir yerden tek bir çiçek bile almadıklarının altını çizdi.

Hizmet sınırlarındaki 30 ilçenin mahalle ve köylerini ziyaret ederek bu bölgelerdeki talepleri vatandaşlarla yüz yüze görüşerek dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu kez Ödemiş'teydi. Sırasıyla İlkkurşun, Kayaköy, Şirinköy, Yeniceköy, Kuvvetli ve Günlüce'ye giden Başkan Kocaoğlu, halkın büyük ilgisiyle karşılaştı. Kenti kalkındırmak için oluşturdukları yol haritası çerçevesinde kırsaldaki üreticileri desteklediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı, 2004 yılında bağlanan ilçelerde bu politikanın olumlu sonuçlarını aldıklarını ve şimdi sıranın diğer 9 ilçeye geldiğini söyledi. Başkan Kocaoğlu, isteyen üreticilere koyun-keçi, isteyenlere arı-arı kovanı ve fidan dağıtarak üretimi desteklediklerine dikkat çekerek, “13 senedir belediye başkanlığı yapıyorum. Yurtdışından ya da kooperatifler haricinde bir yerden tek bir çiçek, tek bir fidan almadım. Kooperatifler aracılığıyla bölge üreticisini desteklemek için Bademler'den fidan, Bayındır'dan çiçek alıyoruz” diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanan Ödemiş-Gökçen yolunda da inceleme yaptı.