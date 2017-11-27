Kocaoğlu öğrencilere röportaj verdi

Proje ödevi için gelen öğrencileri ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, onlara "Ders yapmak için değil öğrenmek için çalışın. Sorgulayın. Nedenini, niçinini sorun" tavsiyesinde bulundu. ‘İzmir’i üç kelimeyle anlatacak olsaydınız, bunlar ne olurdu?’ sorusuna ise ‘Güzel, Aydınlık ve Demokrat’ cevabını verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, makamında bu kez öğrencileri ağırladı. Çiğli Özel Doğa Koleji 6. ve 7.’inci sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi ‘Ünlüler ile röportaj’ projesi kapsamında Başkan Kocaoğlu’nu ziyaret eden gençler, merak ettikleri soruları sordu. Yonca Ameli Tuncer, Alara Tüğen, Ege Erdem ve Doruk Dorukan’ın sorularını içtenlikle yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı, onlara “Ders yapmak için değil öğrenmek için çalışın. Sorgulayın. Nedenini, niçinini sorun. Çalışmaktan korkmayın. Eğitimin temelini sağlam atacaksın ki, üzerine yeni bilgileri eklediğinde ayakta kalabilsin. Bol bol kitap okuyun. Doğru kararlar verin. İyi bir donanıma sahip olun” tavsiyelerinde bulundu. Başkan Kocaoğlu, miniklerin ‘İzmir’i üç kelimeyle anlatacak olsaydınız, bunlar ne olurdu?’ sorusuna ise “Güzel, aydınlık ve demokrat” cevabını verdi.



