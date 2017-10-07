İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İnciraltı planı ile ilgili açıklama yaptı. Kocaoğlu, 'Para pul değil, İnciraltı planı istiyoruz' dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dün de Narlıdere ve Balçova'da muhtarlarla biraraya geldi.



Muhtarları dinleyen Kocaoğlu, İnciraltı planı ve Narlıdere Metrosu hakkında da açıklamalarda bulundu.





Kısa sürede Narlıdere metrosu için ihaleye çıkacakarını belirten Kocaoğlu, ihalenin sonuçlanmasının ardından da hemen çalışmalara başlayacaklarını söyledi.



İnciraltı Türkiye'nin en kıymetli yeri

İnciraltı planı ile ilgili de açıklamalar yapan Kocaoğlu, göreve geldiği günden bu yana İnciratlı imar planı için uğraştığını söyledi. İlk yıllarda bu konuyla ilgili Turizm Bakanlığı ile bir yere kadar geldiklerini belirten Kocaoğlu, ancak bir ilerleme kaydedemediklerini söyledi.Para, pul istemediklerini belirten Kocaoğlu, tek dertlerinin İnciraltı'nın planlanması ve bununla birlikte kalkınması olduğunu anlattı. Kocaoğlu, İnciraltı'nın İzmir'in hatta Türkiye'nin en kıymetli yeri olduğunu da sözlerine ekledi.Toplantılarda Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ve Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ile Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Belediyesi ve Balçova Belediyesi bürokratlarının da hazır bulunduğu.