Kocaoğlu: Parti, kent ve onurlu yaşam için yeniden adayım

Başkan Aziz Kocaoğlu, yeniden aday adayı olmasının sebeplerini, 'Partime ve kentime sorumluluğum olduğu ve bu şehirde onurlu yaşabilmek için yeniden aday oldum' dedi ve kişilerle hiçbir sorununun olmadığının da altını çizdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday adaylığını değerlendirdi. 1 Ekim'de yeniden aday olmak istemediğini belirten ancak daha sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle aday olarak yeniden görevine devam etme talebinde bulunan Kocaoğlu, neden yeniden aday olduğunu anlattı.

Adaylık açıklaması geç kaldı

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının hala açıklanmamış olmasına dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Adaylık açıklaması için 2014'e göre geç kalındı konusu gündemde. Geç kalıp kalmamak tarih olarak değerlendirilmez. 2014'ü hatırlarsanız Binali Yıldırım'ın hemen arkasından ben de adaylık dosyamı vermiştim. Ben aday olmayacağımı açıklamıştım ancak Zeybekci'nin adaylığı kesinleşti. 2 aya yakın süredir Nihat Zeybekci sahada ama bizde hala çalışan kimse yok. Bu bizim için dezavantaj" sözlerini kaydetti.

Başkan Kocaoğlu, "Geç erken meselesinin adayın çalışmalarına göre de belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. 1 Ekim'den bu yana süreci izliyorum. Bir müddet sahada veda ziyaretlerine başlamıştım sonra onu da durdurdum ve beyanat vermemeye başladım. Aday belli olduktan sonra onunla birlikte değerlendiririz diye düşünmüştüm" dedi.

Kişilerle uğraşmıyorum

Bir köşe yazarının 'Kocaoğlu'nun CHP genel başkanlığı hedefi var' şeklindeki yazısına cevap veren Başkan Kocaoğlu, "Benim hiçbir zaman kişilerle ilişkim olmadı. Kişilerle uğraşma gibi bir kişiliğim de lüksüm de yok. Ailem 1877'den beri yerel yöneticilik yapıyor. Bütün felsefelerin bütün inançların, deneyimlerin özünde kendini ve haddini bilmek var. Benim hiçbir zaman kişiliğim el vermediği için ne genel siyaset ne de boyumdan büyük genel başkanlık konusunu aklımdan geçirmedim. Atadan gelen yerel yöneticiliği yapmak için elimden gelen çabayı gösterdim. Bayrağı başkasına devretmeyi de uygun gördüm ve partim için 6 ay önce açıkladım. Son 3 ayda öğrendiklerimi 71 senede öğrenmedim" sözlerini kaydetti.

İlçelerde sorun yaşabiliriz

İzmir Büyükşehir Belediyesi adaylığı için görevden çekileceği ve bir daha aday olmayacağı açıklamasını yapan ancak daha sonrasında aday adayı olan Kocaoğlu, "Rahmetli babam yıllar önce siyasete girmek senin elinde ancak çıkmak senin elinde değil demişti. Bu sözler hala kulağımda çınlıyor. Siyasetin yüklediği sorumluluktan sonra çıkmak hiç kolay değil. Benim İzmir'e karşı borcum var. 15 sene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım ve İzmir'in en uzun belediye başkanı görevini yürütmüş kişi benim. Benim tüm ailem burada yaşıyor. Bu kente borcum var ve borcumu yerine getirdim. Problemler yaşanmasaydı ben aday olmayacağım kararımın arkasındaydım. İzmirliye olan sorumluluğumdan dolayı tekrar aday adayı olma kararını vermek zorunda kaldım. Ayrıca partime karşı da bir sorumluluğum vardı ve o yüzden yeniden aday oldum. İlçelerde sorun yaşayacağımızı gördüğüm için aday adayı oldum. Şahsımla ilgili de ben bu kentte yaşayacağım ve burada herhangi bir başarısızlık olursa bunun faturası bana çıkacaktır. Elini taşın altına koymalıydın sözlerini duymak istemezdim. Bunun ağırlığı altında ezileceğimi hissettim. 71 yaşından sonra bu kenti terk etmek gibi bir niyetim olmadığına göre elimi taşın altına koymam gerektiğini düşündüm" diyerek yeniden aday olmaya karar verdiği sebepleri açıkladı.

Bağımsız aday olmam

"Hiçbir kurum ve kişiyle uzaktan yakından alakam yok" diyen İBB Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Genel başkanımızla, Deniz Baykal'la hep genel başkanlarla birebir görüşerek süreci götürdüm. Her zaman da genel başkanımızla teke tek görüşürüz, birbirimizi sever sayarız. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Takdir partinin. Ben fedakarlık yapmam gerektiğini duyduğum için adaylığa talip oldum. Görev yapma ve sorumluluk bilinciyle talip oldum. Bir ara bağımsız aday olacağımla ilgili çıkan söylentiler de tamamen yanlıştır. Partime karşı direk adaymışım gibi bir sorumlulukla çalışacağımı söyleyebilirim. Benim Ankara'yla işim olmaz. Ne vekillik ne bakanlık ne genel başkanlık bana göre değil. Ben bugüne kadar imar konularında kendim dava açtım. Gizli kapaklı iş yapmadım, yapmam" diye belirtti. n Şefika Bal

Meslek odalarının kendi kişiliği var

Kendi karşı olduğu projelere meslek odaları aracılığıyla karşı çıktığı söylentilerine de cevap veren Başkan Kocaoğlu, "Körfez geçişine karşı olmadığımı defalarca söyledim. Öncelik sıralamasına da girmedim. Açık yüreklilikle desteklediğimi söyledim. Kendisi karşı çıkmıyor ama odalara dava açtırıyor iddiası hiç doğru değil" diyerek şu sözleri kaydetti: "Odalarımız en çok da bana dava açıyor. Kendi meslek öğretileri doğrultusunda bizim beğenmediğimiz işlerimiz oluyor ve hemen dava açıyorlar. İki oğlum var ama gelin bana destek olun demem. Ben odaya gideceğim de bir şeyler isteyeceğim... O odanın kişiliği yok mu? Bunları bu şekilde konuşmak meslek odalarını rencide eder."

CHP'nin siyaset ve proje mutfağı yok

"Partinin proje mutfağı olmadığını, siyaset üretmediğini dün de söyledim ve bugün de söylüyorum. Eğer böyle bir şey olsaydı bugün ben burada yeniden aday adayı olmak zorunda kalmazdım" diyerek partisi CHP'ye yönelik eleştirisini de dile getiren Kocaoğlu, "Ben bu konuyu TV önünde söylemeden önce genel başkanla da görüştüm. Bunu yapmamız gerekiyor, olmuyor dedim. Onun için kişilerle ilgim yok ve genel gidişatı değerlendiriyorum. Genel gidişatın bana verdiği sorumlulukla aday adayı olmaya karar verdim. Bu süreçte de genel başkanla konuşurken bu kararı vermek durumunda kaldım. Bende aday adayı olmak istiyorum dedim" diye konuştu.

6 ay vekil ol Başkanlığa atla

Partisine yönelik bir eleştiri daha sunan Kocaoğu, milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasını doğru bulmadığını kaydederek, "6 ay önce seçim oldu. Eğer belediye başkanlığını düşünüyorsan neden belediye başkan adayı oldun? Vekillik belediye başkanlığı için bir basamak mıdır? Ekstra durumlar haricinde İzmir'den milletvekili olup kazanma şansı yüksek olan yerde aday olmaya çalışıyorlar. O zaman neden vekillik koltuğunu doldurdun? Herkes milletvekili olur ancak belediye başkanlığı çok daha farklı özellikler ister. Bu da herkesin yapabileceği bir iş değildir" dedi.

Soyer ve Özkan

Belediye başkanlığını okulunun olmadığını ancak belirli özelliklere sahip olan insanların bu görevi yerine getirebileceğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, adaylığına karşı olduğu iddia edilen Tunç Soyer ve Tuncay Özkan hakkındaki görüşlerini de dile getirdi. Kocaoğlu, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, "Tuncay Özkan vekilimiz, Tunç Soyer ile de yıllardır çalışıyoruz. Benim kişilerle hiç işim olmadı. Bundan sonra da olmaz. Ben bu kentte onurumla yaşamak istiyorum" dedi.

İZBAN ile ilgili müjdeyi de veren Kocaoğlu, uzlaşma sürecinde sendika ile de TCDD ile ile de mutabık kalındığını ifade ederek, "Akşama sabaha çözülür" dedi.