Kocaoğlu, Sayıştay'dan da beraat bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat ettiği suçlamalardan biri olan Çankaya Otoparkı ihalesinin iptali hakkında bu kez de Sayıştay'da kamu zararı kararı temyiz duruşmasında savunma yaptı. Beraat ettiği davada Savcı'nın ihale iptalinin hukuka aykırı olmadığı yönündeki görüşünü de savunmasına ekleyen Başkan Kocaoğlu Sayıştay'dan da beraat kararı beklediğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 2011 yılında yapılan operasyonlarla başlayan, Başkan Kocaoğlu ve 128 kişinin yargılandığı davanın iddianamesine, Sayıştay raporlarına dayanılarak giren Çankaya Otoparkı ihalesinin iptaliyle ilgili ihaleye fesat karıştırma iddiası İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı ile ortadan kalktı. Davaya konu olan ihalede yıllarca otoparkı işleten belediye şirketi İzelman'a rakip çıkan özel bir firma 4 milyon 110 bin TL teklif vermiş ancak, Başkan Kocaoğlu'nun talimatıyla ihale iptal edilmişti.Otopark daha sonra mülkün sahipleri Büyükşehir ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından toplam 1 milyon 200 bin TL'ye İzelman'a kiraya verildi. Sayıştay denetçisi raporunda Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait otoparkın ihalesinin iptali, ardından kiralanmasıyla gelirin düştüğü, bu nedenle kamu zararına yol açıldığı iddia edildi.Sayıştay, 2011 yılındaki bu ihale iptaliyle ilgili Haziran 2016'da 'Kamu zararı' kararı verdi. Sorumlulardan tahsili için ilam yayınlandı. Sayıştay'ın ilamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun otopark ihalesi iptali kararıyla 1 milyon 544 bin 747 TL kamu zararına yolaçtığı yer aldı. Karar kesinleşirse bu bedel Başkan Kocaoğlu için kişi borcu olacak ve tahsil edilecek. Kocaoğlu, Sayıştay kararına karşı duruşma istemli temyiz başvurusunda bulundu.Başkan Kocaoğlu, 27 Şubat Pazartesi günü İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla, içinde Çankaya Katlı Otoparkı ihalesi iptaliyle ilgili suçlamaların da yer aldığı Büyükşehir Belediyesi davasından beraat etti. İki gün sonra 1 Mart'ta ise Ankara'da yapılan Sayıştay Temyiz Kurulu'nda, Çankaya Otoparkı ihalesi iptaliyle ilgili duruşmada savunma yaptı. Kocaoğlu, duruşmada İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararında etkili olan Savcılığın mütalasını da savunmasına ekledi. Savcılık, delillerin hukuka aykırı elde edilmesinin yanı sıra ilgili kanun ve Sayıştay Genel Kurul kararları kapsamında, belediye başkanın ihaleyi iptal etmesinin hukuka aykırı bir yanı olmadığını vurgularken, ihaleye fesat karıştıra suçunun oluşmadığı kanaatini açıklamıştı.Başkan Kocaoğlu, duruşma sonrası Sayıştay kararı konusunda temyiz duruşmasına çıktığını ve kamu zararı oluşmadığına yönelik açıklamalar yaptığını söyledi.Beraat ettiği davada yeralan bilgileri de verdiğini belirten Kocaoğlu, "Burada bir kamu zararı oluşmadı. Sayıştay'ın de bu yönde bir karar vermesini bekliyoruz. Sayıştay'dan da aklanacağıma inanıyorum" dedi.Kocaoğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda da, otoparkın yarısının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne diğer yarısının Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu, işleten İzelman A.Ş.'nin ise İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi olduğunu söyledi. Geçmişte sürekli İzelman'a kiralanan otoparkı Sayıştay'ın bir raporu üzerine ihaleyle kiralama yoluna gittiklerini belirten Kocaoğlu, ihalede özel şirketten gelen teklifin otoparkın cirosunun iki mislinden daha fazla olduğunu söyledi. Kocaoğlu, şöyle dedi:"İhaleyi iptal ettik. Vakıflar daha sonra kamu kuruluşu şirketine ihalesiz verilmesi için izin verdi. Birlikte kira fiyatı belirledik. İzelman'a verdik. Büyükşehir Belediyesi alacaklı olan kurumdur. Verecek olan ise İzelman'dır. İzelman şirketi sermayesinin tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nindir. Burada nasıl bir kamu zararı var."