Kocaoğlu, şehit aileleri ve gazileri ağırladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yıldönümü nedeniyle şehit ailelerini ve gazileri makamında ağırladı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Engin Tunç, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Çelik, İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışa Derneği Başkanı Hatice İşbilen, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Selim Öz türk ile derneklerin yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı ziyarette, şehit aileleri ve gaziler her zaman kendilerine sahip çıkan ve destek olan Başkan Kocaoğlu’na teşekkür etti. Türkiye’nin çok zor bir coğrafyada bugün PKK, IŞİD ve FETÖ terörüyle mücadele ettiğinin altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Bizim ana kuzularımız, dünyanın hasta insanları ile mücadele etmek için orada can veriyor. Karşısında ne devlet var ne millet. Onların tek bir kılına değer miydi? Aile içinde, iş yerinde, siyasette bir problem çıktığında bunu çözmek için soracağımız tek soru şu: Bunu en az hasarla nasıl atlatırız? Ülkemiz için en büyük dileğimiz toprak bütünlüğümüzü koruyarak bu beladan kurtulmak” diye konuştu. Şehit ve gazi dernekleri adına konuşan Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Selim Öztürk ise, “Allah bize nasip etmedi şehit olamadık ama gaziler olarak dimdik ayaktayız. Başka gidecek yerimiz yok. Bu ülke bizim. Karamsarlığa düşmeden aydınlık bir gelecek için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.





