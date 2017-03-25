Kocaoğlu, Selçuk ve köylerinde halkla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Selçuk İlçesi'ni ziyaret etti ve vatandaşların sorularını yanıtladı.

Asfalt dönemi başladı

Yeni arıtmalar geliyor

İZBAN yıl sonunda Selçuk’ta

“30-40 yıllık su şebekelerini yeniliyoruz”

Selçuk ilçesini ve köylerini ziyaret eden Kocaoğlu, aynı zamanda halk toplantıları yaptı. Önce Belevi, Zeytinköy, Çamlık ve Gökçealan'da vatandaşlarla biraraya gelen Kocaoğlu, daha sonra da Selçuk ilçe merkezinde açık hava toplantısı yaptı.Halkı yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgilendiren Kocaoğlu, referandum ile ilgili soruları da yanıtladı.Belevi Köy kahvesinde muhtar Tevfik Kağı ve vatandaşların sorunlarını dinleyen, yapılması gerekenleri tek tek not alan Başkan Aziz Kocaoğlu, yürütülen ve başlayacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Belevi'nde 1.5 kilometrelik asbest iletim hattını sağlıklı borularla yenilediklerini, içme suyu deposu yaptıklarını, 12 kilometrelik içme suyu projesinin sürdüğünü ve kanal şebekesi oluşturmak için de çalışmalara başladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, kent genelinde havaların düzelmesi ile birlikte asfalt ve kilit parke seferberliğine başlayacaklarını söyledi. İZBETON asfalt şantiyesinin kapasitesini artırdıklarını, Bergama ve Bayındır'a şantiye kurduklarını belirten Aziz Kocaoğlu, İzmir'de asfalt üretim kapasitesini saatte 740 tona çıkararak dörde katladıklarını belirterek “Belevi'nde 15 kilometre lik üretim yolunun alt yapısını hazırladık. Asfaltını yapacağız. Hızlı bir şekilde hem arazi yollarının asfaltına hem eksik asfalt çalışmalarına başlayacağız. Haziran -Temmuz gibi geldiğimizde sorunların büyük bir bölümü halledilmiş olacak” diye konuştu.Küçük Menderes'in kurtarılması için göreve geldikleri günden bu yana arıtma yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:“Küçük Menderes Havzası'nda 11 arıtma tesisi kurduk. Bütünşehir Yasası ile birlikte havzada Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçeleri bize bağlandı. Hemen Tire arıtmasının ihalesine çıktık. Şu an yapımını sürdürüyoruz. Kiraz ve Beydağ arıtmaları için bir yandan proje ve yer arama çalışmalarımız sürüyor. Selçuk arıtma tesisinin projesini tamamladık, yer problemini çözmeye çalışıyoruz. Belevi'nde de paket arıtma tesisi yapacağız. Küçük yerleşimlerde paket arıtmaları yaparak çalışmalarımızı tamamlayacağız. Küçük Menderes'i temizlemek görevimiz. Çevre İl Müdürlüğü de sanayi tesislerini denetleyecek ve havzamızı koruyacağız. Böylelikle hem insanlarımız sağlıklı bir ortamda yaşacak hem de daha sağlıklı besleneceğiz”.İzmir Büyükşehir ve TCDD işbirliği ile yürütülen Selçuk İZBAN hattı ile ilgili de vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Kocaoğlu, Selçuk ve Sağlık istasyonlarının bittiğini, Belevi istasyonu ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “TCDD'nin müteahhit firma ile ilgili aksaması oldu. Eleştirmek için söylemiyorum. Bizim de başımıza gelebilirdi. Eylül -Ekim ayı gibi onların da hattaki işleri bittiğinde, yıl sonuna doğru, en geç yılbaşında İZBAN Selçuk’a gelecek” dedi.Belevi'nin ardından Zeytinköy'e geçerek muhtar Hüseyin Karadağ ve köy halkı ile sohbet eden Başkan Kocaoğlu, su deposunun yenilendiğini, 12 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi yapıldığını ve kanal projesine başlanacağını belirtti; vatandaşlardan gelen talepleri tek tek dinledi. Zeytinköy'ün ardından Çamlık ve Gökçelan köylerini ziyaret eden Başkan Kocaoğlu, Gökçealan'da yaşayan vatandaşların yol genişletme talebi ile ilgili de güvenlik tedbiri amaçlı gerekli çalışmayı yapacaklarını söyledi.Başkan daha sonra Selçuk merkezine giderek Selçuk Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Fahrettin Eren, Başkan Kocaoğlu'na şehit ailelerine ve gazilere verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Dernek ziyaretinden ardından Başkan Kocaoğlu, ilçe meydanında kalabalık bir vatandaş grubu ile bir araya geldi. Burada İzmir Marşı eşliğinde alkışlarla karşılanan Başkan Kocaoğlu, vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtladı.İçme suyu yatırımları nedeniyle bozulan yollara ilişkin bir soruya yanıt veren Başkan Kocaoğlu, “İZSU bu bölgede çok önemli bir yatırım yürütüyor. Selçuk ilçe merkezinin yaklaşık 20 milyon liralık yatırımla 30-40 yıllık eskiyen şebekesini yeniliyoruz. Alt yapı yatırımları sıkıntısız olmuyor. Ama en kısa bir süre içinde sağlıklı bir içme suyu alt yapısına kavuşacaksınız” diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Selçuk'ta 17.3 milyon liralık yatırımla 126 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi yatırımı yapıyor. Çalışmalar 2017 yılı Eylül ayında tamamlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zeytinköy, İsabey, Gökçealan, Belevi, Şirince, Atatürk ve Sultaniye mahallelerinde de 45 kilometrelik yol bakım çalışması gerçekleştirdi.