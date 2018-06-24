Kocaoğlu, sonuçları il binasında bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, öğle saatlerinde CHP İl binasına gelerek seçim sonuçlarını buradan takip ediyor

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Sonucu merakla beklenen seçimin CHP İzmir Örgütü de sandıkların çıkacak sonucu heyecanlı bir şekilde bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu öğle saatlerinde CHP il binasına gelerek seçim sonuçlarını buradan takip edecek. Kocaoğlu, CHP İzmir il başkanı Deniz Yücel, milletvekili adayı Kazım Umdular, Eski İl Başkanı ve Milletvekili Aladdin Yüksel ile birlikte il binasında heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.