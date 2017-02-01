Kocaoğlu sözünü tuttu, yeniden oraya gitti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Zeytindağlılara verdiği sözü tuttu

Geçtiğimiz Kasım ayında Bergama'ya bir ziyaret gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, burada halkı dinleyerek yapılacaklar konusunda da bilgi vermişti. Kocaoğlu, o gün gerçekleştirdiği ziyaretinde Zeytindağ'ı da ziyaret etmiş ve eksikleri tamamlayıp 2 ay sonra yeniden geleceğine dair söz vermişti.



Kocaoğlu verdiği sözü tuttu. 2 ay dolmadan Zeytindağlıları ziyarete giden Kocaoğlu, vatandaşa da sürpriz yaptı.



Köy kahvesinde vatandaşla buluşan Kocaoğlu, mahalleye yaptıklaranı ve yapmayı planladıkları projeleri anlattı. Kocaoğlu şunları söyledi: “İki ay önce sizlerle bir araya geldiğimde öncelikli sorunları dinlemiş, notlar almış ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vermiştim. Asfalt talebi vardı. Köy yolunun ve ova yollarının asfaltını büyük ölçüde bitirdik. Düğün salonu talebi vardı. Çevre yerleşimlerde olduğu gibi burada da çok amaçlı salon yapacağız. Sabah ve akşam saatlerinde okul saatlerine uyumlu otobüs seferi yapmak istiyoruz. Büyükşehir Yasası ile sınırlarımıza giren ilçelerde bunu yaptık. Bütünşehir Yasası ile hizmet verdiğimiz köy sayısı 430'a çıktı. Yeni ilçelerimizin köylerinde de bu hizmeti vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”



SU TALEBİNE YANIT VERDİ



Vatandaşların içme ve kanal suyu alt yapı yatırımlarına ilişkin sorularına da yanıt veren Başkan Kocaoğlu, içme suyu şebekelerinin yenileneceğini, paket içme suyu ve kanal arıtma tesisi yapılacağı bilgisini verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Bütünşehir Yasası ile birlikte sınırlara dahil olan ilçelerde yıllardır birikmiş altyapı sorunlarını çözmek için seferber olduklarını, hizmet etmek için çırpındıklarını söyleyerek, “Bir sabah kalktık ki, 9 ilçe, 23 belde 430 köy bize bağlanmış. Elimizde sihirli değnek olsa keşke. Ancak hızlı bir şekilde ihtiyaçlara cevap vermek için yerel hizmetler şube müdürlüklerimizle birlikte çalışıyoruz” diye konuştu. Başkan Kocaoğlu’nun ziyaretinden büyük memnuniyet duyan mahalle sakinleri, “Başkanımız bize geleceğini s&oum l;yleyerek söz vermişti. Yapacağız dediği çalışmaların da büyük bölümü yapıldı. Sözünü tuttuğu için kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.





Asfalt seferberliği



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama’nın Aşağışakran, Örlemiş ve Zeytindağ mahallelerinde son iki aylık süre içerisinde adeta asfalt seferberliği yaptı. Örlemiş ile Yenişakran arasındaki bağlantı yolunda 10 bin metrekarelik sathi kaplama yapıldı. Yine Örlemiş ile Zeytindağ arası 7 kilometrelik bağlantı yolunda 50 bin metrekarelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Örlemiş ile Aşağışakran arasındaki 2 kilometrelik bağlantı yolunda 10 bin metrekarelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Örlemiş’te 16 bin metrekarelik parke döşeme imalatı yapıldı. Yine Bergama’nın Yenikent, Aşağıkırıklar ve Süleymanlı köylerinde asfalt çalışması yapıldı. Zeytindağ Mahallesi’ni Kazıkbağlar ve Tekkedere Mahallesi’ne bağlayan üretim yolunda zemin çalışması devam ediyor, sathi kaplaması yapılacak . Zeytindağ Lisesi önünde sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Namık Kemal Sokak’ta sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Zeytindağ’daki 5 parkın zemin kaplamaları onarıldı. Zeytindağ’ı Yuntdağı’na bağlayan Yuntdağı Caddesi’nde 450 metrelik kısmın sıcak asfaltı tamamlandı. Zeytindağ’da şu ana kadar 62 bin metrekarelik sathi kaplama çalışması yapıldı. Gelen talepler doğrultusunda 2017 yılında asfalt çalışmaları devam edecek.