Kocaoğlu: Tarımı yeşerteceğiz

Üreticiyi destekleyerek İzmir tarımının kalkınmasında lokomotif rolü üstlenen Büyükşehir Belediyesi, Kiraz-İğdeli Kooperatifi ile de peynir alım sözleşmesi imzaladı. Başkan Kocaoğlu, “Bugüne kadar başardıklarımız, sadece birbirimizi tanımak ve birlikte yol yürüyebileceğimizi göstermekten ibaretti. Asıl başarı bundan sonra gelecek. Tarımı öldürmeyeceğiz, yeşerteceğiz” diye konuştu

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin desteklenmesi amacıyla Türkiye’de “sözleşmeli üretim” modelini uygulayan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İğdeli ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile "kaşar, tulum ve beyaz peynir" alımı için yeni bir protokol sözleşmesi daha imzaladı. Bayram havasında gerçekleştirilen törendeki protokole İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile birlikte Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Şengül Özçınar ve Kooperatif Başkanı Süleyman Top imza attı.





Hedef organik tarım ve pazarlama



Daha işin başındayız

“Tarımın Efesi”

Peynire altın imza

Kalabalık bir üretici grubunun katıldığı imza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tarım kooperatiflerineden yaptıkları alım anlaşmalarından sonra yeni hedeflerinin pazarlama olduğunu söyledi. Selçuk’taki Ege’nin en büyük soğuk hava deposu Deppo Efes’ten sonra Küçük Menderes’te de paketleme ve soğuk hava tesisi kuracaklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, “Tarımı öldürmeyeceğiz, yeşerteceğiz. Bu kısır döngüde, para kazanmadan tarıma devam edersek, yarın toprakla, hayvanla uğraşan adam bulamayacağız” şeklinde konuştu. Tarım kesimine desteklerini artırarak sürdüreceklerini kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Bugüne kadar başardıklarımız, sadece birbirimizi tanımak ve birlikte yol yürüyebileceğimizi göstermekten ibaretti. Asıl başarı bundan sonra gelecek” dedi.13 yıl önce çıktıkları yolda işe arazi yollarını asfaltlayarak başladıklarını hatırlatan Aziz Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:“Biz şuanda kırsal kalkınmanın, yerelde kalkınmanın 13 senelik gayretle bilinirliğini, görünürlüğünü üretimde belli bir büyümeyi başardık. İzmir vilayetindeki kentte 4 milyon 250 kişi, kırda da 1 milyon 200 bin kişiyle aramızda güven ortamı oluşturduk. Birbirimize güveniyor, inanıyoruz. Yapabileceklerimizi öncelik sırasına koyuyoruz. İzmir modeli adıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. Ama biz daha işin başındayız TUİK verilerine göre Türkiye’de yüzde 2,1 İzmir’de yüzde 5,5 büyüdü yani 2,5 kat büyüdü. Biz sadece bu yolda rehber olduk; yolları yaptık, kooperatif alımları yaptık, koyunundan keçisine, zeytinden peynirine, kestanesinden patatesine kadar… Ama bunlar yeterli değil. Bir üst aşamaya geçmemiz gerekiyor. Tarımda üretimi arttırmamız için birinci olarak ürünün pazarlaması, ikinci olarak organik ve iyi tarım uygulaması gerekiyor. Gelişmiş ülkelere katma değeri yüksek patates satabiliyor muyuz ? Bunu başarabiliyor muyuz? Hedef bu. Katkıyla, inançla, birlik beraberlikle yola çıktık, buraya kadar geldik. Bir de soğuk hava paketleme gibi yerlerimizi kurar, gerçekleştirirsek, İzmir tarımındaki potansiyelimiz nerden bakarsanız bakın 3-4 misli artar. Tarımla, toprakla, hayvanla uğraşmanın zorluğunu yapan bilir. Dışarıdan baktığında bu iş kolay gelir. Bunu şehirliye anlatmak çok zor.”Kiraz Belediye Başkanı Saliha Şengül Özçınar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na, Kiraz Belediyesi yeni hizmet binasının yapımı için verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.Kiraz İğdeli ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Top ise imzaladıkları protokolün Başkan Aziz Kocaoğlu'nun üreticiye verdiği değerin bir göstergesi olduğunu söyleyerek şunları kaydetti; “Yerelde kalkınmayı hedef belirleyip tarımın önemini görüp yerli üreticileri mutlu ve başarılı edebilmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ‘Köylü milletin efendisidir’ diyen Atatürk’ün yolundan giden ‘Tarımın Efesi’ Aziz Kocaoğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Türkiye tarımsız, tarım da kooperatifsiz büyüyemez, gelişemez. Büyükşehirin katkılarıyla her geçen gün kuruşlumuz büyümekte. 1987 yılında kurulan kooperatifimiz 30 tonlarda üretim yapıyordu. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu sayesinde 140 tonlara çıkmıştır. Çünkü o, tarımın önemini yollarında, dağlarında, taşlarında, köy köy gezerek yerinde görrnüş bir başkan” dedi.Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak ise, “Başkan Aziz Kocaoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Kooperatiflerin ağabeyi biz hep birlikte sadece bir kooperatif değil tüm kooperatiflerle Kiraz’ı örnek bir ilçe kooperatiflik başarısı haline getirmek istiyoruz” dedi.İzmir Büyükşehir Belediyesi’ “İğdeli ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi” ile 2017 yılında 142 bin kilo peynir için 2 milyon 408 bin liralık alım sözleşmesi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak gıda paketi yardımı ile birlikte dağıtılmak üzere 2018 yılında da toplam 143 bin 600 kg peynir alım sözleşmesine imza attı.