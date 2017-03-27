Kocaoğlu: Tek yürek olmamız gereken bir dönem yaşıyoruz

Aliağa'ya bağlı Helvacı, Hacıömerli, Yeni Şakran ve Çaltılıdere'yi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Ufak tefek farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp birbirimize sımsıkı sarılmamız gereken günlerden geçiyoruz. Bu sıkıntılı süreci birlikte aşacağız” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hafta sonunu da köy ve mahalle ziyaretlerine ayırarak vatandaşların sorunlarını dinledi. Aliağa'ya bağlı Helvacı, Hacıömerli, Yeni Şakran ve Çaltılıdere'ye giden Başkan Kocaoğlu, buralarda düzenlediği toplantılarda halkla bir araya geldi. Bölgede yapılacak işler hakkında bilgi veren Başkan Aziz Kocaoğlu, iletilen talepleri de not alarak, mümkün olanların bir sonraki ziyaretine kadar yerine getirileceğini söyledi.



Büyükşehir Belediyesi'nin Aliağa ve çevresindeki hizmetlerinin ağırlıklı olarak tarıma ve kırsal kesime yönelik olduğunu dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, “Ülkemizde tarım uzun yıllar ihmal edildi. Tarım ülkesi Türkiye, maalesef tarım ürünü ithal eder hale geldi. Şimdi bu durumu kendi imkanlarımızla düzeltmeye çalışıyoruz. Üretici birlikleri ve kooperatifler olarak projeniz varsa getirin, biz her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.







Ulaşımda formül arayışı



Aliağa ve çevresindeki köylerde birlik ve kooperatifler eliyle verilen toplu ulaşım hizmetiyle ilgili vatandaşların şikayetlerini de dinleyen Başkan Kocaoğlu, uzun süredir bu sorunun çözümü için çalıştıklarını söyledi. Amaçlarının bir ilçedeki tüm birlik ve kooperatifleri tek çatı altında toplayarak belediyenin kontrolünde bir çalışma sistemi kurmak olduğunu dile getiren Başkan Kocaoğlu, “İndirimli ve ücretsiz taşınan yolcuların farkını biz verelim. Güzergahları belirleyelim, kontrol edelim, tahsilatı yapalım, paranızı verelim istiyoruz. Ancak bu konuda ihale yasasıyla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor” dedi.





Birlikteliğimizi harç yapalım



Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğine de değinen Başkan Aziz Kocaoğlu şunları söyledi:



“Birlik-beraberlikten asla taviz vermememiz, tek yürek olmamız gereken bir dönem yaşıyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları ancak bu şekilde bertaraf ederiz. Aramızdaki ufak tefek ayrılıkları zenginliğimiz bilerek, birlikteliğimizi harç yaparak, üzerimizdeki kara bulutları dağıtmalıyız. Güçlü devlet geleneği olan Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiyi en güçlü bir biçimde savunmalı; Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesinden asla ayrılmamalı.”