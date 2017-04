Kocaoğlu: Toplu taşımada ÖTV var ama yatlarda yok! Bunun mantığı var mı?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, toplu ulaşım ücretlerinden ÖTV alınmasını ama yattan alınmamasını eleştirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 faaliyet raporu Meclis’te onaylandı. Toplu taşımada KDV’nin yüzde 18 olmasını eleştiren Başkan Kocaoğlu, “Bu doğru değil! Toplu taşımada belediyelere, belediyelerin kuruluşlarına ÖTV var ama yatlarda ÖTV yok,. Yat ne iş yapar, ESHOT otobüsü ne iş yapar? Bu iş nedir? Bunun bir mantığı var mı?” dedi.

90 dakikada devrim

“Yatta ÖTV yok, otobüste var”

Bostan tarlasında dönüşüm olmaz

İZBAN çıkışı

Fuarcılık özveriyle olur

Rakamlarla faaliyet raporu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün “2016 Yılı Faaliyet Raporu”, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy çoğunluğu ile kabul edildi. Oylamanın ardından konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu , “Bugüne kadar her türlü konuda yasalar doğrultusunda hareket ettim ve hiçbir işimi yarım bırakmadım. Siz devrim beklemeyebilirsiniz, ama biz doğuştan devrimciyiz. Ulu Önder’imizin emrettiği doğrultuda devrim yaparak ilerliyoruz. Kırsala yatırım yapıyoruz, bu gerçeği görüp parti ayrımı olmadan belediye başkanlarımıza yardım ediyoruz. Biz meslektaşız. Hiç parti ayırmadan, her türlü desteği elimiz yettiğince veriyoruz. Projelerimiz farklı kentlerde uygulamak isteniyor; biz de bununla mutlu oluyoruz. Nasıl okul sütü projemiz İzmir’de başlayıp, hükümet tarafından uygulanıyorsa, yaptığımız başka işler diğer belediyeler tarafından örnek alınıyor.” şeklinde konuştu.Ulaşımda 90 dakikalık aktarma sisteminin de “toplu taşımda devrim” olduğunun altını çizen Başkan Kocaoğlu, “Neresinden bakarsız bakın, 90 dakikalık aktarma sistemi bir devrimdir. Merkeze uzak semtlerde oturan dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızın en ekonomik fiyatla işlerine, okullarına gitmelerini sağlayan, ulaşımda sosyal bir projedir” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ESHOT’un zarar ettiğine yönelik eleştirilere de şöyle yanıt verdi;“ESHOT alet edevatını alır, atölyesine bakar, araç alır, şoför eğitir, para toplama sistemini geliştirir, otobüsünü çalıştırır ve hemşerilerimizi taşır. ESHOT bir işletmedir. İşletme giderleri vardır. Sermaye olarak da sadece ve sadece aldığı otobüsleri kullanmaktadır. Toplu taşımda KDV yüzde 18.. Bu bana doğru gelmiyor. Toplu taşımada belediyelere, belediyelerin kuruluşlarına ÖTV var ama yatlarda ÖTV yok,. Yat ne iş yapar, ESHOT otobüsü ne iş yapar? Bu iş nedir? Bunun bir mantığı var mı? Merkezi hükümet, büyükşehir belediyelerine verdiği bütçenin, aktardığı paranın bir kısmını ulaşımda ÖTV ve KDV olarak geri almakta. Bundan dolayı da bütün toplu taşıma yapan kurumlar da zarar etmektedir.”Alsancak’taki bir binanın yıkılıp yerine aynı metrekarede bina yapmanın kentsel dönüşüm değil, eskimiş bir evin yerine yenisinin yapılması olduğunu söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, “Bunun kentsel dönüşümle alakası yoktur. Peki, bostan tarlasına inşaat yaparsan, konut yaparsan, avm yaparsan, otel yaparsan bu kentsel dönüşüm müdür? Hayır! Arsaya bina yapmaktır. Karabağlar’da geçtiğimiz hafta boş arazide kentsel dönüşüm diye temeli atılan inşaat nedir? Bostan tarlasına konut yapmaktır. Şunu diliyorum. Eğer bu daireler, konutlar, gayrimenkuller, 540 hektarlık kentsel dönüşüm riskli alan ilan edilen yerde, aktarma sistemiyle oradaki insanlara verilecekse, bir bölüşüm başlatılacaksa, bunu kentsel dönüşüme hazırlık olarak değerlendirebiliriz. Eğer bu bölgeler yoğunluk artışı sebebiyle yüksek ve çarpık yapılara, yolları olmayan semtlere dönüştürülecekse, orada biz yokuz. Kentsel dönüşümde uzlaşıyla yapılan, problem yaşanmayan, tapularının tamamının Büyükşehir Belediyesi bünyesine alındığı, hem gayrimenkul sahiplerine hem de müteahhide garantör olduğu, her iki tarafın da hakkını koruyup adalet dağıtan bir anlayış olduğu bir kentsel dönüşüm başlattık biz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi, miktar olarak az olabilir ama yol, yöntem, adalet, vatandaşın hakkını koruma, hangi kriterden bakarsanız bakın en nitelikli kentsel dönüşümdür.”Raylı sistem ağının gelişmesi için her türlü fedakarlığı yaptığını belirten Başkan Kocaoğlu, “İZBAN projesine bugüne dek 1 milyar 913 milyon liralık yatırım yaptık. İZBAN’da hükümetle ortağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olmasaydı, biz taşın altına elimizi koymasaydık, bu projenin gerçekleşmesi mümkün değildi. İmzalanmayacak bir anlaşmanın altına imza attım. Ceremesini çekiyorum ama İZBAN’ı da İzmir’e kazandırdık. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kente ve kentliye layık olmak için, görevini yasaların el verdiği ölçüde, kenti kalkındırmak için mükemmel bir şekilde yapmaya çalışıyor. Biz 13 senedir belediyeciliğe ayrı bir açılım getirdik. O da yerelde kalkınmadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi 11 km’de aldığı raylı sistemi her koşulda kendi gücüyle bugün Karşı yaka tramvay hattının da bitmesiyle birlikte 139 km.’ye çıkardı. Bu sene sonuna kadar Selçuk İZBAN hattı ve Konak tramvay hattının da devreye girmesiyle birlikte, raylı sistem ağı 180 km.’yi bulacaktır” dedi.Gaziemir’de kurdukları Fuar İzmir ve fuarcılık desteklerine de değinen Büyükşehir Belediye Başkanı, Türkiye’nin bu en büyük ve en nitelikli fuar merkezinin kuruluşunda arsanın alınmasından imalatına kadar her türlü finansı kendilerinin karşıladığını hatırlatarak, “Sonunda önemli bir eser doğdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, İZFAŞ ile birlikte, bu fuarın yaşaması, bölgemiz ve ülkemizdeki ürünlerin dünyaya pazarlanması, hizmet sektörlerin büyümesi; otellerin, yiyecek içecek mekanlarının gelişmesi için elimizden gelen her türlü desteği, yasal çerçevede sonuna kadar kullanıyoruz. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu durumda, yurt dışından ve yurt içinden 700-800 ayakkabıcıyı getirip burada fuar yapmak meseledir. Ancak özveriyle, her türlü fedakarlığı göste rerek olur bu. Biz de bunu kentimiz için, ülkemiz için seve seve yapıyoruz. 2017 yılında daha da hızlı daha da büyük çalışmalara imza atacağız”şeklinde konuştu.Bir önceki stratejik plan döneminin son yılına ait faaliyet raporunda, 2016 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi taarfından yapılan çalışmalara dair ayrıntılı bilgilere yer verildi.Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı içinde yapmış olduğu 4 milyar TL'lik harcamanın 2 milyar 659 milyon lirası proje ve faaliyetlere ayrıldı. İZSU ve ESHOT'un yapmış olduğu faaliyetler de eklendiğinde, bir yıllık toplam harcama 4 milyar 262 milyon liraya ulaştı. Bu faaliyetlerin yanında, yine 2016 yılında ilçe belediyelerinin projelerine toplam 56 milyon TL mali destek verildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılı icraatlarından öne çıkanlar ise şu şekilde sıralandı:229 milyon TL değerinde kamulaştırma yapıldı.İzmir Metro hattının Buca Metrosu’nda projelendirme çalışmaları tamamlanırken, Narlıdere Metrosu’nda ise yapım ihalesi sürüyor.İZBAN hattının Selçuk’a uzaması çalışmalarında sona yaklaşıldı.178 milyon liralık yatırımla 4 yolcu gemisi ve 2 arabalı yolcu gemisiyle toplamda 16 adet gemi teslim alınmış oldu.Buca Kasaplar Meydanı ve 150 araç kapasiteli Yeraltı Otoparkı açıldı. Alaybey ve Türk Koleji Otoparkları yapım çalışmaları devam ediyor.Doğuş Caddesi'ndeki düzenlemelerle 100 araçlık otopark alanı yaratıldı.Akıllı Trafik Yönetim Sistemi her yıl daha geniş bir alana yayılıyor. Bu yıl 30 kavşak daha sisteme dahil edildi.Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yolun bir kısmının yeraltına alınması çalışmaları sürüyor.Asfalt, sathi kaplama, kireç stabilizasyon ve parke taşı üretiminde 1 milyon 350 bin ton asfaltlama çalışması yapıldı.445 km ova yolu asfaltlanırken, 13 bin 900 metre de yeni bisiklet yolu yapıldı.Karayolları üst ve alt geçit çalışmalarına 66 milyon 700 bin TL, altyapı çalışmalarına yönelik bakım-onarım faaliyetlerine 88 milyon 700 bin TL, yol altyapı ve üst yapı çalışmalarına ise 67 milyon 800 bin TL’lik yatırım yapıldı.Kıyı tasarım çalışmaları da her yıl yeni biten alanlarla birlikte kentlilerin kullanımına sunuluyor. 2016'da Bostanlı 1. etap, Bayraklı 1. etap, Yeni Foça ve Sahilevleri'nde çalışmalar tamamlandı.Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. etabında binalar yapılmaya başlandı. Ege Mahallesi 1. etap ve Örnekköy'de de bu yıl yapım çalışmaları başlıyor.7 milyon 300 bin adet çiçek, bitki, ağaç dikildi ve kente 210 bin metrekare daha yeni yeşil alan kazandırıldı. Aliağa-Kalabak, Bornova-Karaçam, Villakent ve Örnekköy ağaçlandırma sahaları tamamlandı.Seyrek'te Hayvan Barınağı ve Hayvan Mezarlığı yapıldı.Sosyal Yaşam Kampusu çok yönlü kullanım kapasitesiyle birlikte hizmet vermeye başladı. Bu proje özellikle sosyal belediyeciliğe örnek teşkil etmesiyle önemli bir yere sahip.Smyrna (Agora), Foça, Erythrai, Tepekule, Yeşilova Höyüğü, Teos ve Klaros kazı çalışmalarına 3 Milyon lira mali destek sağlandı.Ücretsiz İnternet hizmeti verilen nokta sayısı, çevre ilçelerdeki merkezi yerler de dahil edilerek 30'a çıkarıldı.Süt Kuzusu Projesi yine on binlerce çocuğa ulaştı ve mülteci çocuklara da süt dağıtımı yapılıyor.437 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapıldı, bin 723 okula spor malzemesi desteği verildi.Spora erişimi kısıtlı 4 bin 380 öğrenciye spor eğitimi verildi.117 milyon 600 bin liralık yatırımla İtfaiye araç filosunun büyütülmesi kapsamında 73 yeni araç alındı.