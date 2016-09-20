İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Eylül ayı ilk toplantısında, okulların açılması ile birlikte artan yoğunluk ve toplu ulaşım yatırımları gündeme geldi. Kent içi trafiğin rahatlatılması için bir dizi çalışma yürüttüklerini, bir yandan yeni yollar ve bulvarlar açarken, diğer yandan da otopark yatırımlarına ağırlık verdiklerini kaydeden Başkan Kocaoğlu, bütün bunlara rağmen toplu ulaşımı işaret etti. Başkan Kocaoğlu, “Metropollerdeki trafik sorununu sadece otopark ve yol yaparak çözmek mümkün değil. 4 milyonluk nüfusu olan bir kentte arabanın sağladığı konforu toplu ulaşıma taşımak gerekir. Bunun da alternatifi raylı sistemdir” dedi.





“Raylı sistemi 11 kat büyüttük”



Bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi gücüyle, hiçbir ille kıyaslanmayacak büyüklükte raylı sistem yatırımı yaptıklarını hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Raylı sistem yatırımlarımız 2 milyar lirayı geçti. 11 kat büyüdü. 11 kilometre devraldığımız hattı 130 kilometreye çıkardık. İZBAN hattını 26 kilometre uzatarak Selçuk'a ulaştırıyoruz. İzmir Metrosu'nu Narlıdere'ye ulaştırmak için bu sene ihaleye çıkıyoruz. Otobüs filomuzu yüzde 45 oranında büyüttük. 500 milyon liralık yatırımla yeni vapurlar aldık. Bir tane eski vapur bırakmadık " diye konuştu.



Kentin ihtiyaçları doğrultusunda çok sayıda yeni bulvar ve cadde açtıklarını ve açmaya devam edeceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Alsancak bölgesinde oturan vatandaşların otopark sorununu çözmek ve Kahramanlar otoparkının kullanımını artırmak için başlattıkları "Park et, ringle devam et" kampanyasına da değindi. 1200 araç kapasiteli otoparkta ulaştıkları abone sayısının sadece 250 olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:





Yeni iskeleler geliyor



“100 lira aylık abone ücreti ile araçlarınız güvenli bir şekilde otoparkta kalıyor. 10 dakikada bir otoparkın önünden Alsancak'a ücretsiz ring seferi yapıyoruz. Buna rağmen otoparkımızda 950 araçlık boş yer var. Benim Alsancak'ta oturan vatandaşlarıma tavsiyem, bu otoparkı kullanmaları. İhtiyaç sahiplerine duyurulur.”



Vapurların sefer sıklıklarını artırarak deniz ulaşımından yararlanan kişi sayısının artırılamayacağını söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, Bayraklı Adliye karşısı ile Mavişehir ve Karataş bölgelerine yeni iskeleler yapılacağını, bunlar için gerekli izinleri alabilmek amacıyla önümüzdeki günlerde Ankara’ya gideceklerini belirtti.



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