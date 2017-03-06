Kocaoğlu, tramvay hattını denetledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin iki yakasında yapımı süren tramvay çalışmalarını, hattın 8 km'lik bölümünde “yürüyerek” denetledi. 450 milyon liralık dev projede çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, “İzmir'i ulaşımda hak ettiği konforla buluşturacağız” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 450 milyon liralık tramvay projesiyle toplu ulaşımında yeni bir dönemin kapılarını açmaya hazırlanıyor. Çalışmaların daha erken başladığı ve yılbaşından bu yana test sürüşlerinin yapıldığı Karşıyaka hattında, Nisan ayından itibaren yolculu seferlerin başlaması bekleniyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sabah mesaisine hat imalatlarının tamamına yakınının bittiği 9 kilometrelik Karşıyaka Tramvayı'nı inceleyerek başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili bürokratlarıyla birlikte Ataşehir'deki ilk istasyondan tramvayla yola çıkan Başkan Kocaoğlu, Bostanlı'dan itibaren Alabey'e kadar olan bölümü yürüyerek inceledi. Son aşamaya gelinen Bostanlı Köprüsü'ndeki çalışma hakkında bilgi alan Başkan Aziz Kocaoğlu, yol boyunca vatandaşlarla da sohbet etti.
Karşıyaka Tramvayı Nisan’da başlıyor
Yüklenici firmanın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinin de sorumlulukları kapsamındaki işleri hızlı bir tempoyla sürdürmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, “Nisan ayından itibaren Karşıyakalılar tramvayla yolculuk yapmaya başlayacak. Tramvay, toplu ulaşıma konfor, trafiğe de rahatlık getirecek. Geçtiği güzergaha görsel güzellik katacak, Karşıyaka'nın marka değerini artıracak” diye konuştu.
Konak hattında yüksek tempo
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka hattında yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından, Konak Tramvayı güzergahına geçti. Meles Köprüsü'nden itibaren Lozan Meydanı’na kadar da 3 kilometrelik bölümde yürüyen Başkan Kocaoğlu, toplam 22 kilometre uzunluğundaki hattın 8 kilometresini böylece “yaya” olarak gezmiş oldu. Konak Tramvayı'nda da Şair Eşref Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu zorlu bir bölümü mümkün olduğu kadar az sıkıntıyla aşmayı hedeflediklerini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Burada yaklaşık 500 metrelik bölümü kapsayan birinci etabı tamamladık. Bu kısmı asfaltlayarak trafiğe açtıktan sonra hemen ikinci etaba başlıyoruz. Karşıyaka Tramvayı'nın ardından, hızlı bir şekilde çalışmaları bitirip bu yıl içinde Konak Tr amvayı'nı da hizmete alacağız” dedi.
Konak Tramvayı, F.Altay Meydanı-Konak- Halkapınar arasında 12.8 kilometre uzunluğunda ve 20 durakla hizmet verecek. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda kara ve deniz tarafı olmak üzere iki ayrı hat olarak ilerleyecek. Konak Meydanı’ndan Gazi Bulvarı’nı takip ederek Şair Eşref Bulvarı, Ali Çetinkaya Bulvarı ve Ziya Gökalp Bulvarı üzerinden Alsancak Garı’na bağlanacak. Alsancak Garı’ndan Şehitler Caddesi’ne gidiş, Liman Caddesi dönüş olmak üzere Halkapınar Köprüsü geçişi ile Halkapınar ESHOT Garajı’nda sona erecek. Konak Tramvayı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın kara ve deniz tarafında yola 4. şerit olacak şekilde, çim zemin üzerinde “yeşil kesitli” olarak ilerleyecek. Sinyalizasyon altyapısı da Akıllı Trafik Sistemi kapsamında yenilenerek güvenli ve sürdürülebilir bir erişim olanağı sağlanacak.
Karşıyaka hattı Çiğli'ye uzanacak
14 durak olarak planlanan 8.8 kilometrelik Karşıyaka tramvay hattında ray döşeme çalışmaları Nisan 2015'te başlamıştı. Deneme sürüşü yapılan Mavişehir İzban ile Bostanlı Köprüsü arasında kalan bölgede tramvay hattı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon imalatları ile yol ve kavşak düzenleme çalışmaları tamamlandı. Test prosedürleri kapsamında belirli aralıklarla seferler tekrarlanıyor. Tüm çalışmalar bittiğinde ise çift hat olarak çalışacak tramvay, Alaybey’den başlayıp Karşıyaka sahilinden gidiş ve geliş olmak üzere sahil boyunca devam ederek Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'na kadar olan kesimde deniz tarafından çift hat çalışacak. Buradan sonra deniz ve kara tarafında 2 ayrı hat olarak devam edecek tramvay, Bostanlı Deresi Köprü bölgesinde birleşerek Cengiz Topel ve Selçuk Yaşar caddelerinden Cahar Dudayev Bulvarı’na çıkıp güzergahını Mavişehir İZBAN Deposu bitimindeki Ataşehir İstasyonu’nda tamamlayacak. Güzergahta çalışacak olan 17 adet tramvay aracı imalatları tamamlanarak teslim alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelen yolcu taleplerini değerlendirerek Karşıyaka tramvay hattının Çiğli İZBAN İstasyonu, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne uzatılması için ön projeye onay aldı. Projenin yapımına ise bu yıl içinde başlanacak.