Kocaoğlu: Türkiye'de kendi gücüyle kalkınan tek şehir İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerelde tarıma verdiği desteklerin başarılı sonuçlarını Gündoğdu Meydanı’ndaki ‘Yerel Üretim Şöleni’nde köylü ve kentli buluşmasıyla kutladı. İzmir’in tarım konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tarımda yaptıklarıyla dünyaya örnek olduklarını belirterek, ‘Türkiye’nin geleceği tarımdadır’ dedi

Ali Budak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerelde kalkınma hedefiyle yürüttüğü projelerin meyvelerini almaya başladı. 2007 yılından bu yana sürdürülen kırsal kesim destekleri sonucunda il sınırları içinde köyden kente göçü durdurmayı başaran ve tarımdaki büyümeyi Türkiye ortalamanın çok üzerine taşıyan Büyükşehir Belediyesi, elde edilen bu başarıyı ‘Yerel Üretim Şöleni’ ile taçlandırdı. İzmir’in kırsal kalkınma başarısında çok önemli rolü olan üreticilerin kortej yürüyüşü ile başlayan kutlama,



‘Dünyaya örnek olduk’

‘Köylü milletin efendisidir’ diyen M. Kemal Atatürk’ün bu değerlendirmesini, köylüye verdiği bu efendilik sıfatını İzmir’de yıllar sonra tekrar yaşatmak üzere 13 yıl önce düğmeye bastıklarını ve 13 yıl sonra önemli bir noktaya geldiklerini söyleyen Kocaoğlu, ‘Tire süt kooperatifinde başlayan proje sadece Türkiye’ye değil dünyaya da örnek oldu. Dünyaya örnek olmak ne demek? Tarımın, hayvancılığın, çiftçinin yıllardan beri yok sayıldığı bir ülkede biz İzmir’de köylümüzle, çiftçimizle birlikte tarımı, kırsalı yeniden filizlendirdik, üretimi arttırdık’ diye konuştu.



‘İzmir Türkiye ortalamasının üzerinde’

İzmir’in tarım konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna vurgu yapan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye’de tarım yüzde 2,1 büyüyor. İzmir’de tarım yüzde 5 buçuk büyüyor. Tam iki katı. Türkiye’de süt yüzde 100, İzmir’de süt yüzde 150 büyüyor. Tire’de süt yüzde 440 büyüyor. Birlik olacağız. Kooperatiflerde birlik olacağız. Bugün kooperatifleri karalamak isteyenler bilsinler ki Fransa’da, Belçika’da, İspanya’da tarımın yüzde 80-85’ini, bazı ülkeler ise yüzde 90’nını kooperatifler vasıtasıyla hem üretiyorlar hem pazarlıyorlar. Biz daha yüzde birlerde bile değiliz. Kooperatifler bizim kaldıracımızdır. Biz kooperatifleri desteklemeye, onları ayağa kaldırmaya devem edeceğiz.



‘Geleceğimiz tarımda’

Türkiye’nin geleceğinin tarımda olduğuna dikkat çeken Kocaoğlu, ‘Kim ne derse desin ülkenin geleceği tarımdadır, hayvancılıktadır. Konya kadar olan Hollanda’nın tarımdaki ihracatı Türkiye Cumhuriyeti’nin toplam ihracatına çok yakındır. Türkiye’nin tarımdaki ihracatı ise onun onda biri kadardır. Üretemiyoruz, elimizden tutulmuyor. ‘Köylü milletin efendisidir’ lafı ulu önderimizin sözlerinde kaldı. Şimdi hep birlikte gerçekten köylüyü milletin efendisi yapacağız’ dedi.

‘Çiftçimizin ürettiğini yiyeceğiz’

Kocaoğlu, konuşmasında Sırbistan’ın et ithalatı hakkında şunları söyledi: Sırbistan’dan et almayacağız. Bizim köylümüzün, çiftçimizin, hayvancımızın ürettiği eti yiyeceğiz. Ülke hiçbir zaman tarımda bu duruma düşmemişti. Biz üreteceğiz, çalışacağız, pazarlayacağız ve kalitemize dikkat edip sağlıklı ürünler üretip göğsümüze gere gere insanımıza ve yakın coğrafyamıza pazarlayacağız. Durmak yok, çalışacağız. İzmir kendine yeter. İzmir kendi gücüyle kalkınmayı gerçekleştiren Türkiye’de tek şehir, dünyada ise sayılı şehirdir.



İzmir’in tarımda farkı

Kırsal kalkınmayı sağlamak için üreticilere yönelik destekleme projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeli üretim modelini uygulayan ilk belediye oldu. Tarım arazilerinin yollarını asfaltlayarak ürün kalitesini artıran ve pazarlama olanaklarını geliştiren Büyükşehir, sözleşmeli alımlarla üretici kooperatiflerini destekledi. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim verdiği köylülere ücretsiz koyun ve keçi dağıtımı yaptı. En önemli desteğini de bölgedeki süt üretimini artırmaya yönelik projelere verdi. 1-5 yaş grubu arasındaki 130 bin çocuğa ücretsiz süt dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde hem küçükbaş hayvan üreticilerinin hem de sağlıklı sütle büyüyen çocukların yüzünü güldürdü. Bu arada, kooperatiflerin alt yapıları geliştirildi ve üretim teknikleriyle kapasiteleri arttırıldı. - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerelde kalkınma hedefiyle yürüttüğü projelerin meyvelerini almaya başladı. 2007 yılından bu yana sürdürülen kırsal kesim destekleri sonucunda il sınırları içinde köyden kente göçü durdurmayı başaran ve tarımdaki büyümeyi Türkiye ortalamanın çok üzerine taşıyan Büyükşehir Belediyesi, elde edilen bu başarıyı ‘Yerel Üretim Şöleni’ ile taçlandırdı. İzmir’in kırsal kalkınma başarısında çok önemli rolü olan üreticilerin kortej yürüyüşü ile başlayan kutlama, Gündoğdu Meydanı’ndaki köylü-kentli buluşmasıyla anlam kazanırken şölen e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , ilçe belediye başkanları ve üreticiler katıldı.‘Köylü milletin efendisidir’ diyen M. Kemal Atatürk’ün bu değerlendirmesini, köylüye verdiği bu efendilik sıfatını İzmir’de yıllar sonra tekrar yaşatmak üzere 13 yıl önce düğmeye bastıklarını ve 13 yıl sonra önemli bir noktaya geldiklerini söyleyen Kocaoğlu, ‘Tire süt kooperatifinde başlayan proje sadece Türkiye’ye değil dünyaya da örnek oldu. Dünyaya örnek olmak ne demek? Tarımın, hayvancılığın, çiftçinin yıllardan beri yok sayıldığı bir ülkede biz İzmir’de köylümüzle, çiftçimizle birlikte tarımı, kırsalı yeniden filizlendirdik, üretimi arttırdık’ diye konuştu.İzmir’in tarım konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna vurgu yapan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye’de tarım yüzde 2,1 büyüyor. İzmir’de tarım yüzde 5 buçuk büyüyor. Tam iki katı. Türkiye’de süt yüzde 100, İzmir’de süt yüzde 150 büyüyor. Tire’de süt yüzde 440 büyüyor. Birlik olacağız. Kooperatiflerde birlik olacağız. Bugün kooperatifleri karalamak isteyenler bilsinler ki Fransa’da, Belçika’da, İspanya’da tarımın yüzde 80-85’ini, bazı ülkeler ise yüzde 90’nını kooperatifler vasıtasıyla hem üretiyorlar hem pazarlıyorlar. Biz daha yüzde birlerde bile değiliz. Kooperatifler bizim kaldıracımızdır. Biz kooperatifleri desteklemeye, onları ayağa kaldırmaya devem edeceğiz.Türkiye’nin geleceğinin tarımda olduğuna dikkat çeken Kocaoğlu, ‘Kim ne derse desin ülkenin geleceği tarımdadır, hayvancılıktadır. Konya kadar olan Hollanda’nın tarımdaki ihracatı Türkiye Cumhuriyeti’nin toplam ihracatına çok yakındır. Türkiye’nin tarımdaki ihracatı ise onun onda biri kadardır. Üretemiyoruz, elimizden tutulmuyor. ‘Köylü milletin efendisidir’ lafı ulu önderimizin sözlerinde kaldı. Şimdi hep birlikte gerçekten köylüyü milletin efendisi yapacağız’ dedi.Kocaoğlu, konuşmasında Sırbistan’ın et ithalatı hakkında şunları söyledi: Sırbistan’dan et almayacağız. Bizim köylümüzün, çiftçimizin, hayvancımızın ürettiği eti yiyeceğiz. Ülke hiçbir zaman tarımda bu duruma düşmemişti. Biz üreteceğiz, çalışacağız, pazarlayacağız ve kalitemize dikkat edip sağlıklı ürünler üretip göğsümüze gere gere insanımıza ve yakın coğrafyamıza pazarlayacağız. Durmak yok, çalışacağız. İzmir kendine yeter. İzmir kendi gücüyle kalkınmayı gerçekleştiren Türkiye’de tek şehir, dünyada ise sayılı şehirdir.Kırsal kalkınmayı sağlamak için üreticilere yönelik destekleme projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeli üretim modelini uygulayan ilk belediye oldu. Tarım arazilerinin yollarını asfaltlayarak ürün kalitesini artıran ve pazarlama olanaklarını geliştiren Büyükşehir, sözleşmeli alımlarla üretici kooperatiflerini destekledi. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim verdiği köylülere ücretsiz koyun ve keçi dağıtımı yaptı. En önemli desteğini de bölgedeki süt üretimini artırmaya yönelik projelere verdi. 1-5 yaş grubu arasındaki 130 bin çocuğa ücretsiz süt dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde hem küçükbaş hayvan üreticilerinin hem de sağlıklı sütle büyüyen çocukların yüzünü güldürdü. Bu arada, kooperatiflerin alt yapıları geliştirildi ve üretim teknikleriyle kapasiteleri arttırıldı.