Kocaoğlu Uzundere'yi örnek gösterdi, garanti verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bayraklı muhtarlarını makamında ağırladı. Kentsel dönüşümle ilgili soruları yanıtlayan Başkan Kocaoğlu, Uzundere’deki ilk uygulamayı örnek göstererek, “Bu işte garanti biziz. Herkesin, özellikle de kentsel dönüşüm projesi uygulanacak bölgelerdeki hemşehrilerimin Uzundere’deki işleyişi çok yakından takip etmesini ve oradaki vatandaş memnuniyetini iyi değerlendirmesini öneriyorum” dedi

Bayraklı’nın 13 mahalle muhtarını makamında ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, muhtarların kentsel dönüşüme yönelik tüm sorularına tek tek yanıt verdi. İzmir’in farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm hazırlıkları yaptıklarını ve Bayraklı’da Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde bilgilendirme ve tespit çalışmalarının yapıldığını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Uzundere örneğini herkes iyi incelesin

Elimiz taşın altında..

“280 konut ve 33 iş yerini kapsayan ilk projemizi Uzundere’de gerçekleştirmeye başladık. Herkesin, özellikle de kentsel dönüşüm projesi uygulanacak bölgelerdeki hemşehrilerimin oradaki işleyişi çok yakından takip etmesini ve vatandaş memnuniyetini iyi değerlendirmesini öneriyorum. Bu projede kimse kırılmıyor, komşuluk ilişkileri kaldığı yerden devam ediyor. İnsanlar oradan oraya sürüklenmiyor. Kendi istekleri doğrultusunda, düzenleriyle birlikte yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. Bunları yaparken de hak sahipleriyle tek tek uzlaşarak tapuları Büyükşehir Belediyesi adına devraldık. Uzlaşmayla tamamlanan 2 ada için yapım ihalesini yaptık. İhaleyi kazanan firma inşaatlara başladı. Ayrıca evi 30 metrekareden küçük olanlar ya da yol kenarında olanlar açıkta kalmasın diye onlara da belediyemiz stokundan konutlar verdik. Tak sitle ödeyecekler, açıkta kalmayacaklar. Yüklenici firma bizimle muhatap olacak, mal sahipleriyle değil! Mal sahipleri de firmayla muhatap olmayacak. İki taraf da bizimle muhatap olacak. Yani garanti biziz.. Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığımız hem inşaatı kontrol edecek hem hak sahiplerine sorumluluğunu yerine getirerek firmayla vatandaşı birbirine karşı koruyacak. Tapuları biz aldık, biz vereceğiz. Belediye burada her iki taraf için de güven unsurudur” dedi.Yerinde dönüşümü kendilerine ilke edindiklerini ifade eden Başkan Kocaoğlu, “Kentsel dönüşüm 1–2 senede bitebilecek bir iş değil. Biz kentsel dönüşümü yüzde 100 uzlaşı modeliyle Uzundere’de başlattık ve Güzeltepe, Aktepe-Emrez, Ballıkuyu, Bayraklı, Ege Mahallesi ve Örnekköy’de de kentsel dönüşümle ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Bizim uyguladığımız model diğerlerinden farklı. Temelinde önce uzlaşmak, önce anlaşmak var. Bu memnuniyeti herkes görsün, örnek olsun diye hem yüklenici firma hem de biz elimizi taşın altına koyduk. Konutlardan yüklenici firmanın aldığı pay, maliyeti ve kârı haricinde, ki inşallah kâr ederler, ne ekonomik değer üretiliyorsa, hepsi burada yaşayan vatandaşlarımıza, tapu sahiplerine kalacaktır. Belediyeye, tek bir çöp kalmayacak. Bizim bu işten tek kârımız ne biliyor musunuz? Kentin kalkınması, refah düzeyinin artması ve kentlimizin memnuniyeti.. Başka ne isteyelim ki?” dedi.