Kocaoğlu ve Şengül İzmir'in sorunları için biraraya geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP, MHP ve İyi Parti’den sonra AKP İzmir İl Başkanlığını da ziyaret ederek Ankara'dan onay bekleyen projelere ilişkin dosyayı İl Başkanı Aydın Şengül’e verdi. Görüşmeye 2019 yılında yapılması öngörülen yerel seçime ilişkin mesajlar damga vurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara'dan onay bekleyen projeleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti İzmir il başkanlarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bu kez Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Kenti geliştirmek için yaptıkları çalışmaları ve oluşturdukları stratejiyi yakın bir zamanda göreve atanan AKP İl Başkanı Aydın Şengül ve il yönetim kurulu üyeleriyle paylaşan Başkan Kocaoğlu, “Yeni dönemde ikinci kez il başkanlığınızı tebrik ediyorum. Hem ülkemize, hem kentimize hem de AKP’ye hayırlı olsun. Zaten birbirimizi tanıyoruz birlikte uyum içerisinde tekrar çalışacağımıza inanıyorum” dedi.





Her partiye kapımız açık



Her seçim arifesinde tüm ilçeleri dolaşarak eksikleri ve ihtiyaçları yerinde tespit ettiğini dile getiren Başkan Kocaoğlu, “Bizim emanetçisi olduğumuz, bizim yönettiğimiz bütün salonların her partinin emrinde olduğunu, her zaman kullanabileceğinizi de ifade etmek istiyorum. Takip edilmesi gereken işler var. Bu dosyayı diğer partilere de götürdüm. Herkesin bildiği onay bekleyen işler var. Parayla da, pulla da ilgisi yok. Sadece onay bekleniyor” şeklinde konuştu.





Dosyanın takipçisiyiz



AKP İl Başkanı Aydın Şengül ise “2007’de il başkanlığı yaptım. Birbirimizi yakından tanıyoruz. İzmir’i de, sorunlarını da çok iyi biliyoruz. Ara sıra çatışmalar olsa da, söz konusu İzmir olduğunda, İzmir yararına konular olduğunda hep birlikteyiz. Makamların geçici olduğunu, hizmet getirmek için var olduğumuzu bildiğimiz için çatışmadan uzak samimi bir şekilde İzmir adına elimizden geleni yapmaya çalışacağız. 2007’deki Aydın Şengül yaşlandı, tecrübe kazandı. Emekliliği düşünmediğinize göre siz de hala dinçsiniz” açıklamalarında bulundu ve devam etti:



“Hükümete düşen görev neyse bu görevde takipçisi olacağım. Yerelde iktidar sizsiniz. AKP’nin 7 ilçe belediyesi var. Onların sıkıntılarını size dosya şeklinde sunuyorum.”





İşi ehline verirsen kimse sıkıntı çekmez



Şengül’ün verdiği dosyayı hemen inceleyeceğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, ilçelerde altyapı çalışmalarının ardından yolların yeniden düzenlenmesi konusunda zaman zaman şikayetler geldiğini, ancak sorunun işi yüklenen müteahhitlerden kaynaklandığını söyledi. Bu konudaki en yoğun şikayetin CHP'nin yönetimde olduğunu Bayındır'dan geldiğini belirterek, ilçelere hizmet konusunda parti ayrımı yapılmadığını vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "Bu işleri herkes çok iyi bilir. Bu ihale mevzuatında işi ehline vermek mümkün değil; düşük fiyatlı olana vermek zorundasınız. Bizim en büyük problemimiz bu. Burada müteahhidin kontrol yapıp işin başında durması en önemli durum” diye konuştu.



Her belediye başkanının hizmet döneminde belli alanlara ağırlık vermesi gerektiğini, kendisine ise kentin tüm altyapısını yenileme görevinin düştüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şunları kaydetti:



"Gerek İZSU gerekse diğer kurumlarımız alt yapı konusunda önemli çalışmalar yaptı. Bir kentin alt yapısına girip sokakları paramparça etmek vatandaşı çok da memnun eden bir şey değil. Eğer musluğu açtığında temiz su gelecekse, düğmeye bastığında elektrik gelecekse, doğalgaz gelecekse o zaman vatandaşı mutlu edersiniz. Doğalgaz firmasının bize bu zamana kadar yüklediği mali yük şirketin maliyetinden daha fazla. Yaşayacaksanız, doğalgaz gelecekse, su gelecekse, belediye de TEDAŞ da, İzmirgaz da çalışacak. Ama doğrusu işi bir an evvel bitirmektir. Gazi Bulvarı'ndan Basmane’ye kadar evsel atığın tamamını atamıyorduk, burada bir sıkıntımız vardı. Bir müteahhide denk geldik, 65 günde bitirdik. Hiç kimse sıkıntı çekmeden bitti. Elimde imkan olsa yüzde 5 pahalı veririm, işi böylelerine veririm. Ne ben ne de hemş erilerimiz sıkıntı çekmez.”