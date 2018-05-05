Kocaoğlu: Ya diktatörlüğe gideceğiz ya halkın iktidarına

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk bölümünü geçtiğimiz Aralık’ta tamamladığı Narlıdere-Sahilevleri Kıyı Projesi'nin ikinci etabını da hizmete açtı. Törende konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmirlilerden Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için imza toplayan 4 partinin genel başkanına imza desteği vermelerini istedi

Kent sahillerinin daha etkin, daha verimli ve daha estetik kullanımını sağlayacak tasarımları "İzmirdeniz-Kıyı Tasarım Projesi” ile hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Narlıdere Sahilevleri’nde gerçekleştirdiği ikinci etap kıyı düzenleme çalışmasını da tamamladı. Sahilevleri’ni bambaşka bir çehreye büründüren çalışmalar çerçevesinde kıyı bandının daha etkin kullanımının yanısıra, estetik olarak da güçlenmesi sağlandı. İzmirlilerin kenti ‘sokakta y aşama’ alışkanlıkları göz önüne alınarak iki etap halinde hayata geçirilen projeyle, Sahilevleri’ni daha yüksek bir çekim merkezi haline getirildi.

Sailevleri Kıyı Düzenleme Çalışmaları 2. Etap ile aynı bölgede oluşturulan Bakü Parkı törenle açıldı. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan Kardeşlik ve işbirliği Derneği Başkanı, Dr. Asif Kurban, CHP İzmir Milletvekilleri Ali Yiğit ve Murat Bakan, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Narlıdere Belediye Başkanı Çiğli Belediye Başkanı Hasan Aslan, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbra him Şenol, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce yer aldı.

Narlıdere ilçesinin gözde yerleşim bölgesi Sahilevleri’nde 2.7 kilometrelik uzunluğundaki sahil bandında yürütülen revize proje çalışmasının 1.6 kilometrelik ilk bölümü, geçtiğimiz Aralık ayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle hizmete açılmıştı.

Cumhurbaşkanı adayları için imza çağrısı yaptı

Törendeki konuşmasına demokrasi çağrısıyla başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye’de bir rejim değişikliği tehlikesinin söz konusu olduğunu hatırlatarak “24 Haziran’da sadece cumhurbaşkanını, sadece milletvekillerini seçmeyeceğiz. Ülkenin hangi sistemle yönetileceğine de karar vereceğiz. Ya diktatörlüğe doğru gideceğiz, ya da halkın iktidarını, parlamenter sistemi kuracağız” dedi.

Demokrasi söyleminin sadece bir söz olmadığını, “demokrasi” demekle demokrat olunmadığını belirten Başkan Kocaoğlu, “Katılımcı demokrasi, her şeye birlikte karar vererek yöneterek olur. ‘Beş seneden beş seneye oy ver gerisini bana bırak’ demeden, hemşehrilerle, halkla berber yönetmek, birlikte düşünüp birlikte karar vererek eleştiriye açık olmaktır demokrasi” şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“24 Haziran’da ışık görünmüştür. Eğer bu gidiş değiştirilemezse, bizim de kabahatimiz var demektir. O yüzden bir tek şey yapmamız lazım: Çalışacağız. Türkiye’nin neresinde tanıdığımız, bildiğimiz kim varsa, onlara ulaşmak gerekiyor. İlerici kesimin ayağa kalkması gerekiyor. Sandığın korunması gerekiyor. Sandığa gitmeyen her oy, demokrasiden gidiyor demektir. Yeniden aydınlığa dönmek için çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Ülkemiz için, barış için ve Türkiye’nin dünyayla barışma sı için mutlaka oyumuzu vermeliyiz. Ekonomimizi inşaat ve finans entrikalarından kurtarıp üreten ekonomiye kavuşturmak için, Kürt sorununu çözmek için, barışı ilelebet tesis etmek için, Türkiye’nin 24 Haziran’da başarılı olması gerekmektedir. Bu bir demokrasi şölenidir. İzmirli hemşehrilerimden, Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için imza toplayan 4 partinin genel başkanına imza desteği vermenizi istiyorum. Kendi partisi ne olursa olsun, demokrasi adına, geleceğimiz adına, barış adına, çocuklarımızın geleceği adına onlara destek olmanızı hepinizden talep ediyorum. Tabii ki CHP’nin 14 yıllık başkanı olarak Muharrem İnce’nin başarılı olması için de elimizden gelen desteği vereceğiz.”

Laf söylenir ama bir değeri olur

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, AKP İl Başkanı Aydın Şengül ve AKP Grup Başkan Vekili Bilal Doğan’ın sözlerine de şöyle cevap verdi:

“Sayın Aydın Şengül, serbest şehir plancısıdır. Milletvekilliği yapmıştır. Halen il başkanlığı görevini sürdürmektedir. ‘Körfezi temizleme projesini yapmıyor versin, bize biz yapalım’ demiş. Körfezin İki tane ortağı var: Bir tanesi Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı TCDD, bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediyesi. ÇED raporunu beraber aldık. TCDD’nin Yeni Kale’den limana kadar olan yeri taranması lazım; üçüncü nesil gemilerin geçmesi için.. 300-400 milyon liralık yatırım yaparsa, karlılığı artacak. 2 senede yatırımını finanse edecek. Ama TCDD hiçbir şey yapmadı, tık yok! İzmir Büyükşehir Belediyesi ise ÇED raporunu aldıktan sonra körfezin nasıl temizleneceğini, hangi yöntemle nasıl korunacağını ve bu işin canlılara zarar verilmeden nasıl yapılacağını belirlemek için bir proje hazırlamak üzere harekete geçti. Bu projenin yapılması için İZSU Genel Müdürlüğü ihaleye çıktı. İhaleye 6 yerli, 6 yabancı firma katıldı. Bu çalışmanın tamamlanmasından sonra da yapım ihalesine çıkılacak. Sayın İl Başkanı bunları çok iyi biliyor. Ama seçim var, laf söylenecek. Laf söylenir ama sözün de bir değeri, bir haysiyeti olmalıdır. Bir de Bilal Doğan var. Harmandalı’nın rehabilitasyonu için ihaleye çıktığımızı, Yamanlar’da kurmak istediğimiz Katı Atık Tesisi’nin de mahkemelik olduğ unu çok iyi biliyor. Arıyorlar, tarıyorlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun kötü bir şeyini bulamayınca, bu kez farklı yollara yöneliyorlar. Bugün tramvayı kötüleyenler, daha önce de İZBAN’ı kötülemişlerdi. Ama biz doğru bildiğimiz yolda, bıkmadan, inançlı ve inatla yürüyoruz. Zaman kaybedebiliriz ama yolumuzdan dönmeyiz.”

Tatlıses’e..

AKP’den İzmir milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in Büyükşehir Belediyesi’ne ve şahsına yönelik eleştirilerine de değinen Başkan Kocaoğlu, “İzmir’e gelen 3 yılda İzmirli oluyor. İzmir’deki bu sanatçı şahıs, ‘5 yıldır İzmir’de yaşıyorum’ diyor. 5 senede İzmirli olmayı öğrenememiş ama ‘İzmir’de Aziz Kocaoğlu’na vurursan büyük adam olunduğunu’ duymuş, bunu öğrenmiş” dedi.

Asırlardır birlikteyiz

Törende konuşan Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, “Bizim iki ülke olarak köklerimiz çok derine gidiyor. Biz asırlar boyu birlikteyiz, bugün ve ebedi olarak bir yerde olacağız. Tabii ki İzmir’in Bakü’yle çok özel ilişkileri var. 85 yıldır kardeş şehirler. İzmir’de bir Bakü Parkı’nın olması bizim içi çok değerli, çok önemli. Her fırsatta bu parka gelip zaman geçirmekten zevk alacağım” şeklinde konuştu.

Aziz Başkan ulaşımda devrim yaptı

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek “Bizim isteğimiz, İzmir Azizdir, Aziz kalmalı. Aziz Kocaoğlu, bütün körfezin kıyısını gerdanlık gibi işliyor. Bu gerdanlığın bir incisi de Sahilevleri. Narlıdere’yi denizle buluşturan, kentliyi denizle buluşturan Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun göreve geldiğinden beri ulaşımda, raylı sistemde de vrim yaptığını hatırlatan Batur, “Selçuk’tan Aliağa’ya kadar İZBAN var, Konak ve Karşıyaka’da tramvay var. Şimdi de Narlıdere ve Buca metrolarıyla ulaşımda yeni adımlar atılıyor” şeklinde konuştu.

Bir millet, iki devlet

Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği Başkanı Dr. Asif Kurban ise şunları söyledi:

“Bu yıl Azerbaycan’ın bağımsızlığının 100. Yılı. Parkın açılışının bu yıla denk gelmesi çok önemli. 100 yıl önce nasıl kardeşsek, şimdi de öyleyiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yaşasın Bakü, yaşasın İzmir ve Türkiye kardeşliği. Biz bir millet, iki devletiz.”

Kardeşliğin simgesi “Bakü Parkı”

Sahilevleri ikinci etap içinde yer alan Bakü Parkı çocukların rahatça oyun oynayacağı bir park olarak düzenlendi. 85 yıldır kardeş şehir olan Bakü ve İzmir, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 100. yılında Sahilevleri Bakü Parkı’nı açarak bu dostluğu taçlandırdı. Çalı grupları ve ağaçlarla deniz ve araç yolu arasında yeşil bir koridor oluşturulan parkta 114 adet ağaç, 32 bin 839 adet farklı türlerde çalı bitkisi, 243 bin 455 adet yer örtücü ve sarılıcı bitki dikimi yapıl dı. Kıyı bandında denizi seyretmeye olanak sağlayan oturma bankları, 13 adet gölgelik, 1 adet engelli çocuk oyun alanı, 1 kondisyon alanı mevcut olup; özel tasarım 35 adet çöp kovası yer alıyor.

Bisiklet yolları ve BİSİM istasyonu

Kentte uygulanan kıyı tasarım projelerinde olduğu gibi Narlıdere-Sahilevleri Kıyı Bandı Düzenleme Projesi’nin ikinci etabında da vatandaşlar, kesintisiz uzanan yaya yollarıyla hem denizle buluşuyor hem de spor yapabiliyor.

Yaptığı kıyı tasarım projelerinde bisiklet kullanımına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, pedal tutkunlarını bu projede de 1 kilometrelik bisiklet yolu ve BİSİM istasyonuyla buluşturuyor. Sahilevleri Kıyı Tasarımı'nda miniklerin ilgisini çekecek yeni nesil oyun grupları da bulunuyor.



Bostanlı modeli

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bostanlı sahiline kurulan ve başta gençler olmak üzere, İzmir’in eşsiz körfez manzarası eşliğinde günün yorgunluğunu atmak isteyenlerin büyük beğenisini kazanan ahşap görünümlü gün batımı terasından birini de Narlıdere-Sahilevleri Projesi için kurdu. Kıyı bandına dağıtılan oturma bankları ise doğal taş ve beton prekasttan yapıldı. Denize daha da yakınlaşmak isteyenler için ayrıca 4 adet balıkçı iskelesi oluşturuldu.

Narlıdere ilçesinin gözde yerleşim bölgesi Sahilevleri, toplam 2.6 kilometrelik kıyı düzenlemesiyle yeşil dokusu, balıkçı iskeleleri, oturma ve seyir gruplarıyla bölge, yeni bir çekim merkezi haline geldi.



Daha yeşil daha mavi

Bakü parkının da içinde bulunduğu Sahilevleri ikinci etap düzenlemesiinde deniz tuzuna ve rüzgara dayanıklı her zaman yeşil kalan ardıç, ılgın, iğde, defne ile renkli çiçekleri olan gazania, kazayağı gibi yüzey örtücüler ve zakkum, gaura, berberis, kuşdili, lavanta gibi renkli çalı grupları kullanıldı. Mavi ile yeşilin buluştuğu bu düzenlemede, birinci etapta olduğu gibi İzmir Heykel Çalıştayı eserlerinden biri kullanılacak.



Kıyılar renkleniyor

İzmirlileri daha rahat ve konforlu ortamlarda denizle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “İzmirdeniz Kıyı Tasarım Projesi” kapsamında bugüne kadar Pasaport, Konak Pier - Karataş, Üçkuyular - Göztepe İskele arası ile Bostanlı Deresi, iki etaptan oluşan Sahilevleri Kıyı Düzenlemesi ve Bayraklı 1. Etap ve 2 etabın ilk aşaması açıldı . Yeni Foça sahili ile Urla Kum Denizi plajını yeniden düzenleyerek bu bölgelere yeni bir cazibe kazandırdı.