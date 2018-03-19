Kocaoğlu: Yetkim olsa muhtarlara bütçe veririm

Muhtar toplantılarını Bergama ile sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sadece bu ilçede 137 mahalle bulunduğunu hatırlatarak, "Muhtar, bozulan kapısının tamirini bile bizden bekliyor. Çünkü imkanı yok. Yetkim olsa, muhtarların hepsine bütçe veririm. Yasayla ellerinden alınan köy mallarını da ilçe belediyelerinden alarak iade ederdim" dedi

Geçtiğimiz aylarda metropol sınırlarındaki 11 ilçenin muhtarlarıyla toplantılar gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, çevre ilçelerde ise Kemalpaşa ve Selçuk'la başladığı muhtarlar toplantısını bu kez Bergama'ya taşıdı. İlçedeki 137 muhtarın büyük bölümünün katıldığı toplantı Bergama Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının katılımıyla yapılan toplantıda, Başkan Kocaoğlu tüm muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinledi.





4 yılda 100 milyon TL yatırım



Geçtiğimiz yıl hizmete giren İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama Şantiyesi'nin edindiği tecrübeyle bu yazdan itibaren daha da verimli çalışacağını söyleyen Başkan Kocaoğlu, "İyi niyet ve samimiyetle sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bergama bizim hizmet sınırlarımıza 2014 yılında bağlandı. 4 yılda 100 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. 10 milyon TL yatırımla ilçeye Avrupa Birliği standartlarında modern mezbaha kazandırdık. Şimdiden 303 km. üretim yolu yaptık. Bergama Belediyesi’yle ortak proje kapsamında 350 araçlık katlı otoparkı, Bergama Kültür Merkezi’ni yaptık. Tarımda yaptıklarımızı, üreticiye desteklerimizi zaten biliyorsunuz. Bu yatırımlar ve destekler artarak sürecek. Hep birlikte hem Bergama'yı, hem bütün Ba kırçay'ı kalkındıracağız. Bu birliktelik ve güven bizi ileriye, güzel günlere taşıyacak" diye konuştu.





Köy mallarını da iade ederdim



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sadece Bergama'da 137 mahalle bulunduğunu ve taleplerin de bir hayli fazla olduğunu belirterek, "Muhtar bozulan kapısının tamirini bile Büyükşehir'den bekliyor. Çünkü imkanı yok. Benim yetkim olsa, muhtarların hepsine bütçe veririm.Yasayla ellerinden alınan köy mallarını da ilçe belediyelerinden alarak iade ederdim. Şimdi haklı olarak en küçük işleri bile bizden bekliyorlar" dedi.



Düğün davetini geri çevirmedi



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, muhtarlarla yaptığının toplantının ardından Yerlitahtacı Muhtarı'nın davetini kırmadı ve ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki köye giderek düğüne katıldı. Köylüler, sürpriz ziyaretinden büyük mutluluk duydukları Başkan Kocaoğlu'na keşkek ikram etti.